Gleba – czym i jak nawozić, by ją wzmocnić?

Rośliny zielone, warzywa czy też owoce, aby dobrze kwitły i owocowały potrzebują odpowiednich nawozów. Porą wiosenną należy zadbać o nawozy bogate w składniki odżywcze. Przy wyborze międzyplonu, należy zwrócić uwagę, na zawartość azotu. Latem rośliny potrzebują nawozów wieloskładnikowych przeznaczonych pod konkretny rodzaj roślin. Późnym latem oraz jesienią warto wzbogacić glebę w nawozy organiczne. Jak więc zadbać o glebę, by cieszyć się bujnym plonem?

Pojęcie gleby oraz jej struktura

Gleba jest wierzchnią warstwą skorupy ziemskiej, która ma podstawowe znaczenie w rozwoju i życiu biologicznym. Podłoże składa się z różnych składników. Większą jej część (ok. 45%) stanowią substancje mineralne, gazy, woda i substancje organiczne. Na podstawie badania warstw ziemi można dokonać jej klasyfikacji. Wpływ na kategoryzację mają takie czynniki jak: zawartość wody, rodzaj podłoża, klimat, obecność mikroorganizmów oraz jak mocno są rozwinięte procesy glebotwórcze.

Przed rozpoczęciem użyźniania gleby należy dowiedzieć się, czego ona potrzebuje. Na samym początku warto sprawdzić, z jakim rodzajem gleby mamy do czynienia. Aby się tego dowiedzieć, można wziąć garść ziemi w ręce. Jeśli będzie ona w postaci grudek, oznacza to, że jest gliniasta. Natomiast jeśli będzie sypała się między palcami, oznacza to, że jest piaszczysta. Podłoże żyzne nie może być zbyt suche ani zbyt mokre.

Żyzne gleby zawierają duże ilości podłoża próchniczego. Rolą próchnicy jest dbanie o odpowiednie nawodnienie ziemi, zatrzymywanie składników odżywczych, wchłania promienie słoneczne, co sprawia, że właściwości gleby są bardzo dobre.

Właściwości gleby lekkiej i ciężkiej

Gleba lekka w swoim składzie ma piasek z niewielką ilością gliny i próchnicy. Łatwo przepuszcza wodę, ale też szybko się nagrzewa. Rośliny nie będą dobrze rosły na takiej glebie, ponieważ będzie im brakowało wody oraz składników odżywczych.

Do gleb ciężkich zaliczamy gliny i iły. Składa się ona z piasku, próchnicy i małych cząstek. Ta gleba z kolei źle przepuszcza wodę, długo schnie, a podczas braku opadów staje się twarda. Należy dodać do niej piasek i torf, aby była przydatna do upraw.

Nawożenie gleby jest konieczne

Odpowiednie dbanie o glebę, poprzez nawożenie, pozwoli dostarczyć jej potrzebnych składników, które będzie miało swój efekt podczas plonów i owocowania w kolejnym roku. Istnieją nawozy organiczne, do których zaliczamy: kompost i obornik.

Kompost jest jednym z prostszych i łatwych do przygotowania nawozów. Można go zastosować jako ściółkę. Jego proces rozkładania jest rozłożony na kilka miesięcy, dzięki czemu glebie będą dostarczane wartości odżywcze przez dłuższy czas. Taki nawóz nadaje się do wszystkich rodzajów warzyw, owoców, roślin.

Obornik jest dobrym zamiennikiem dla kompostu. Najłatwiej można kupić obornik suszony w postaci granulatu. Jego właściwości są zbliżone do świeżego obornika, jednak nie ma tak intensywnego zapachu i jest łatwiejszy w stosowaniu. Można go stosować przez cały rok.

Kolejnym użyźniaczem są nawozy sztuczne. Aby miały właściwe działanie, należy je rozsypać dookoła roślin i wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi, a na koniec podlać wodą.

Nawozy mineralne stosujemy jedynie wtedy, kiedy gleba naprawdę wymaga szybkiego dostarczenia makro i mikroelementów, potrzebnych do rozwoju roślin.

Nawozy zielone mają swoje zastosowanie już po zbiorach. Są bardzo efektywne w swoim działaniu. Dobrze poprawiają jakość gleby. Mogą mieć swoje zastosowanie w ogródkach przydomowych, gospodarstwach rolnych. Zielony nawóz tworzony jest poprzez zasianie wybranych gatunków roślin, zaoraniu ich, a następnie przykryciu ziemią. Mogą do nich należeć: koniczyna, łubin, groch polny (peluszka) oraz gorczyca czy rzepak. Rośliny na zielony nawóz należy przeorać, zanim przekwitną.

Nawozy wapniowe zmieniają pH gleby. Mogą pochodzić z przerobu skał wapiennych. W sklepach dostępne są w formie sypkiej i granulowanej. W ogrodach i na działkach często występują gleby kwaśne, na których rośliny nie będą prawidłowo rosły. Aby zmienić odczyn kwaśny, np. na obojętny, warto wapniować. Najlepiej ten ,,zabieg” wykonywać późnym latem i jesienią, już po zakończeniu zbiorów. Należy pamiętać, że nie można w jednym czasie nawozić nawozami organicznymi oraz podnosić kwaśnego odczynu gleby, czyli wapnować, ponieważ nawozy wapniowe często wchodzą w reakcje chemiczne.

Robiąc przegląd nawozów, można dojść do wniosku, że nie każdy będzie odpowiedni dla naszego ogrodu czy upraw. Warto zrobić rozeznanie, jaki typ nawozu, będzie najbardziej skuteczny dla naszych roślin czy plonów.