Gospodarstwo zrównoważone stosujące nasiona kukurydzy Dekalb

4 października 2022 roku odwiedziliśmy pierwsze w Europie środkowo-wschodniej gospodarstwo zrównoważone włączone do globalnego programu #BayerForwardFarming.

Gospodarstwo zrównoważone to najlepszy sposób na zmniejszenie wpływu rolnictwa na środowisko i obniżenie emisji CO 2 do atmosfery.

Takich gospodarstw, należących do tej międzynarodowej sieci, jest w sumie 26 na świecie. Zlokalizowane są one w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Belgia, Brazylia, Chile, Argentyna i Stany Zjednoczone. W tym roku zostało otwarte pierwsze gospodarstwo w regionie Azja-Pacyfik, koło Pekinu.

Celem tych gospodarstw jest propagowanie idei rolnictwa zrównoważonego zarówno wśród przedsiębiorców rolnych jaki i wśród społeczeństwa.

Rolnictwo zrównoważone składa się z trzech filarów. Pierwszy to filar środowiskowy, tzn. że wprowadzane technologie mają ograniczać zużywanie zasobów naturalnych. Drugi filar to filar ekonomiczny, tzn. że zastosowana technologia musi być rentowna. Trzeci filar to filar społeczny, dający akceptację społeczeństwa dla różnych nowych technologii rolniczych.

Unia Europejska zmierza w „zieloną stronę”. Jednak ustanawiane prawo w Brukseli musi być korzystne zarówno dla rolników, środowiska jak i społeczeństwa. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, przed którym stoi ludzkość, gdyż nasza populacja cały czas rośnie i starzeje się. Bayer działa tak, aby wszystkie innowacje dla rolnictwa były inwestycją w rozwój zrównoważony.

Nasuwa się pytanie dlaczego to właśnie gospodarstwo Państwa Nykielów w Kaszewach w woj. łódzkim zostało wybrane do tego projektu. Organizatorzy wskazują, że głównym kryterium była rentowność takiego gospodarstwa. Kolejnym – pełna swoboda jeżeli chodzi o wybór środków produkcji i metod uprawy.

Warunki panujące w tym 100-hektarowym gospodarstwie nie należą do najłatwiejszych. Tylko 30 ha to gleby dobre – II klasy, reszta to mozaika do VI klasy włącznie. Występują tu bardzo silne wiatry i nierównomierne opady. Jednak gospodarstwo Pana Krzysztofa wyróżnia się na tle innych gospodarstw z okolicy. Wpływ na to ma zapewne niezwykła dbałość o glebę od pokoleń. Resztki pożniwne są przyorywane, a gleba głęboszowana. Od 3 lat siana jest rzodkiew oleista jako poplon. Wnosi ona do gleby niesamowite ilości zielonej masy, a także korzeń palowy, który napowietrza ziemię. W ten sposób powstaje próchnica, która następnie użyźnia glebę. Ułatwia to gospodarowanie wodą, której jest albo za mało albo za dużo.

Na lepszą gospodarkę wodną wpływ ma także instalacja Phytobac. Chroni ona glebę oraz wody podziemne przed zanieczyszczeniem pozostałościami po środkach ochrony roślin. Likwiduje popłuczyny po myciu opryskiwacza oraz oddziela je od wody opadowej. Żeby zminimalizować stosowanie środków ochrony roślin, wysiewane są nasiona z odpornością lub tolerancją na choroby. W związku z tym już od kilku lat stosowane są w gospodarstwie nasiona kukurydzy marki Dekalb. Państwo Nykiel zainteresowali się nimi, dlatego że rośliny, które z nich wyrosły, nie łamią się i dzięki temu nie ma dużych strat podczas zbioru kukurydzy. W 2021 roku właściciel, Pan Krzysztof, wysiał dwie nowe odmiany kukurydzy marki Dekalb – DKC 3595 i DKC 3609, aby je przetestować, a w następnym 2022 roku okoliczni rolnicy kupili je na swoje areały. Co jest niewątpliwym sukcesem dla hodowcy, firmy Bayer.

Właściciel gospodarstwa korzysta także ze stacji pogodowej, dzięki której wie czy i kiedy wjechać w pole. Zostanie poinformowany czy pojawiły się szkodniki, aby móc w porę zainterweniować. Korzysta też z aplikacji FieldView Prime która, na podstawie zdjęć satelitarnych, informuje go jakie części pola wymagają nawodnienia.

Firma Bayer przygotowała i zaprezentowała 3 nowe odmiany kukurydzy DEKALB na 2023 rok.

Pierwsza z nich DKC3513 o FAO 260, należy do grupy średnio-późnej. Przeznaczona jest na kiszonkę i biogaz. Posiada kolby typu flint/dent i wysoki plon ogólny suchej masy. Charakteryzuje się znakomitymi parametrami jakościowymi kiszonki, czyli ma bardzo dobrą strawnością włókna oraz wysoką zawartością skrobi. Wysoka tolerancja na wiosenne chłody i dobry wigor początkowy to jej dodatkowe atuty. Rośliny są wysokie, o mocnych i obficie ulistnionych łodygach, co sprawia iż są odporne na wyleganie.

Druga odmiana DKC3418 ma podobne parametry, różni się od poprzedniej FAO 250 i tym, że polecana jest na stanowiska średnie, dobre i bardzo dobre. Te dwie odmiany można uprawiać na terenie całej Polski, charakteryzują się bardzo dobrym efektem Stay-Green.

Trzecia odmiana DKC3719 jest odmianą typu dent, o FAO 250. Należy do grupy średnio-wczesnej, o typie kolby flex. Jest odmianą uniwersalną, przeznaczoną do uprawy na ziarno i kiszonkę. Dedykowana na stanowiska średnie i dobre, wykazuje wysoki potencjał plonowania i bardzo dobrą zdrowotność roślin. Zawiera gen HT1, który zapewnia wysoką tolerancję na żółtą plamistość liści. Rośliny są wysokie, odporne na wyleganie i charakteryzują się dobrym efektem Stay-Green.

W przyszłym sezonie dostępne będą nasiona kukurydzy Dekalb zaprawione w systemie Acceleron Standard – Redigo M+ B360. Efektywną ochronę kukurydzy zapewnia rozwiązanie Acceleron Seed Applied Solutions. Jest to połączenie zapraw nasiennych składających się zarówno z produktów biologicznych jak i chemicznych. Chroni ono uprawy przed chorobami na początku sezonu. Poprawia ogólny stan roślin, jednorodność i wigor. Wpływa na poprawę wchłaniania składników pokarmowych poprzez korzenie, zwiększając tym samym potencjał plonowania.

Od stycznia 2023 roku będzie działał internetowy sklep Bayer w Polsce, dzięki któremu rolnicy będą mieli dostęp do szerszego portfolio i asortymentu firmy Bayer. Od stycznia w e-sklepie dostępne będą nasiona kukurydzy Dekalb, w kolejnych miesiącach – nasiona rzepaku.

Międzynarodowe przedsiębiorstwo Bayer skupia się na ochronie zdrowia i zrównoważonej produkcji żywności. Te działania mają przynieść korzyści zarówno ludziom jak i naszej planecie.

Oprac. i fot.: Danuta Niedźwiecka

przeczytaj także artykuł: https://naszarola.pl/z-wizyta-w-chechle/