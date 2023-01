Grupa Azoty uruchomiła nową inwestycję

Grupa Azoty otworzyła w Tarnowie nowy magazyn składowania nawozów. W nowo wybudowanym kompleksie będzie można przechowywać łącznie ok. 6 650 ton nawozów. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów w obszarze dostępności nawozów. To również krok w stronę podniesienia liczby i efektywności załadunków. Koszt inwestycji to ponad 14,5 mln zł.

Nowy kompleks stwarza możliwość wydłużenia produkcji i zwiększenia dostępności wyrobów niszowych, czyli nawozów produkowanych w mniejszych partiach w wybranych miesiącach roku takich jak: Saletromag, czy Saletrzak z Borem, które zyskują coraz większą popularność wśród klientów i powiększają swój udział w portfolio Grupy Azoty S.A.

Nowy magazyn składowania nawozów w Tarnowie to odpowiedź na rosnące oczekiwania naszych klientów w obszarze dostępności nawozów. Spółka stale analizuje oczekiwania klientów i optymalizuje swoje działania, a jednym z nich jest zrealizowana potrzeba uruchomienia nowego magazynu. Będzie to baza składowania nawozów, szczególnie potrzebna w okresach spiętrzeń zamówień i ograniczeń wysyłkowych. Inwestycja pozytywnie wpłynie na sprawność obsługi kierowców kontrahentów dzięki zmniejszeniu czasu oczekiwania na załadunek – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Wybudowano halę magazynową wraz z częścią socjalną, przeznaczoną do użytku m.in. kierowców, którzy odbierają nawozy z magazynu. Powstały również hale namiotowe wraz ze stosownym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu placów załadunkowo-manewrowych. We wszystkich obiektach powstało siedem nowych miejsc załadunkowych, co skróci czas oczekiwania kierowców na załadunek i umożliwi zwiększenie ilości równoczesnych załadunków.

Budowa magazynu rozpoczęła się w lutym 2022 roku, a zakończyła w grudniu ub.r.

* * *

Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

