Halvetic – przełomowy herbicyd od CIECH

Halvetic debiutuje w Rumunii – przełomowy środek ochrony roślin od CIECH wkracza na kolejny perspektywiczny rynek. Rok po satysfakcjonującym debiucie rynkowym w Polsce, innowacyjny środek ochrony roślin Halvetic zadebiutuje w Rumunii – na jednym z kluczowych rynków europejskich dla biznesu Agro Grupy CIECH. Nowa marka w portfolio jednego z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej ma za sobą niezwykle udane miesiące – tylko w pierwszym kwartale 2022 roku Halvetic odnotował wyższą sprzedaż niż przez cały, udany, 2021 rok.

Produkt pozwala na zachowanie dotychczasowej skuteczności działania przy jednoczesnym ograniczeniu dawki substancji aktywnej o połowę, wpisując się tym samym w trendy nowoczesnego rolnictwa. Tylko w ciągu roku CIECH uzyskał pozwolenia do wprowadzenia Halvetic do obrotu m.in. w Czechach, Łotwie, Litwie czy Grecji, a w toku są rejestracje w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Rumunia jest jednym z kluczowych rynków dla biznesu Agro Grupy CIECH. Dlatego działająca tam spółka CIECH Agro Romania systematycznie poszerza swoją ofertę o rozwiązania zarówno przygotowane przez CIECH Sarzyna, największego polskiego producenta środków ochrony roślin, jak i hiszpański Proplan (przejęty przez CIECH w 2018 roku). Aktualnie rolnicy w Rumunii mogą nabyć blisko 20 produktów z oferty Grupy.

Debiutujący w Rumunii Halvetic to nowy herbicyd na bazie glifosatu, oparty o innowacyjną i opatentowaną technologię („Better Glyphosate Technology®”), pozwalającą na utrzymanie dotychczasowej skuteczności substancji aktywnej przy obniżeniu jej dawki na hektar o połowę, w porównaniu do istniejących standardów. To przełom na światowym rynku formulacji glifosatu, a jednocześnie odpowiedź Grupy CIECH na wyzwania związane z transformacją rolnictwa zgodną z założeniami unijnej strategii „Od pola do stołu”, zakładającej ograniczenie stosowania środków ochrony roślin przy uprawie żywności o 50 proc. do roku 2030. Europejskie regulacje sprawiają, że w najbliższych latach należy się spodziewać rosnącego zapotrzebowania na produkty rolnicze cechujące się większą efektywnością i wykorzystujące nowe technologie.

– Cieszymy się, że rumuńscy rolnicy już wkrótce będą mogli skorzystać z szeregu korzyści, które niesie za sobą nasz najbardziej innowacyjny produkt, Halvetic. Rok po debiucie w Polsce oraz po dziesiątkach testów przeprowadzonych w różnych krajach Europy, możemy śmiało stwierdzić, że w gamie produktów CIECH mamy środek ochrony roślin, który może istotnie przyczynić się do transformacji unijnego rolnictwa. Halvetic ma nie tylko praktyczne zalety, takie jak choćby wysoka skuteczność, ale również wspiera odpowiedzialność oraz zrównoważony rozwój. To kierunek, w którym będziemy konsekwentnie podążać, proponując rolnikom w Europie i poza nią nasze rozwiązania – mówi Wojciech Babski, szef biznesu AGRO i Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.

Dążenie do poszerzenia oferty CIECH o kolejne, innowacyjne produkty w biznesie Agro jest ważnym elementem strategii Grupy na lata 2022-2024. Dynamiczny rozwój tej działalności CIECH ma opierać się na budowie portfolio innowacyjnych środków ochrony roślin, ekspansji geograficznej (w tym wprowadzeniu Halvetic na kolejne rynki – zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza Europą), a także na nowoczesnych usługach dla rolnictwa, opracowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Rumunia jest jednym z najbardziej znaczących producentów płodów rolnych w Unii Europejskiej, a powierzchnia ziemi rolnej sięga tam 13,4 milionów hektarów, co stanowi obszar nieznacznie mniejszy od terenów rolniczych w Polsce. Potencjał rynkowy na środki oparte na standardowej dawce glifosatu (360 g na litr) jest szacowany na ok. 6 mln litrów substancji czynnej.

Rumunia to siódmy pod względem wielkości producent zbóż i roślin oleistych w UE. Dzięki znaczącej pozycji rolnictwa w gospodarce kraju, tamtejszy rynek środków ochrony roślin dynamicznie się rozwija – w ostatnich latach przekroczył wartość 600 milionów euro, podwajając tym samym swoją wielkość na przestrzeni 10 lat. W kolejnych latach rozwój rumuńskiego rynku środków ochrony roślin przewidywany jest na poziomie od 4 do 6 proc. – i to pomimo wyzwań związanych z Europejskim Zielonym Ładem. W ostatnich latach rumuńskie rolnictwo przeszło fazę unowocześniania i konsolidacji gospodarstw.

Grupa CIECH jest obecna ze swoją ofertą środków ochrony roślin w ok. 50 krajach całego świata. CIECH Sarzyna, oprócz rynku macierzystego, obsługuje także rejon Europy Środkowej oraz Europę Zachodnią, Wyspy Brytyjskie i Skandynawię. Poza Europą tradycyjnie ważne rynki dla spółki to: Australia, Kanada oraz Daleki Wschód, zwłaszcza Tajlandia i Wietnam. Z kolei Proplan, który od 2018 roku jest spółką w ramach Grupy, prowadzi swoje działania głównie na Półwyspie Iberyjskim, w basenie Morza Śródziemnego (Włochy, Francja, Grecja) oraz w Północnej Afryce – przede wszystkim w Maroku, Algierii i Egipcie.

Glifosat jest najczęściej używaną na świecie substancją aktywną stosowaną w ochronie roślin. Herbicydy na nim oparte są jednymi z najdokładniej przebadanych środków ochrony roślin na świecie, dopuszczonymi do użytku przez agencje regulacyjne w ponad 160 krajach. Bezpieczeństwo ich stosowania jest potwierdzone przez ponad 800 opracowań naukowych. Takie stanowisko zajęły także najważniejsze światowe instytucje zajmujące się stosowaniem tego typu substancji w produkcji żywności dla ludzi. Pozytywną opinię wydał przede wszystkim Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).