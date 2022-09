Herbicyd Halvetic – dostępny dla słowackich rolników

Herbicyd Halvetic – polski, innowacyjny środek ochrony roślin, produkowany w CIECH Sarzyna, już wkrótce będzie dostępny dla słowackich rolników. Jest to już 9. kraj, (poza Polską) w którym rolnicy mogą przyczyniać się do zrównoważonej transformacji rolnictwa, używając tego preparatu. Te europejskie kraje, w których rolnicy mogą korzystać z dobrodziejstw i potencjału Halvetic’a to m.in. Rumunia, Hiszpania, Grecja czy Portugalia. Natomiast poza Starym Kontynentem ten środek ma jeszcze rejestrację w Australii.

