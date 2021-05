Herbicyd Halvetic – przełomowa nowość od polskiego producenta

Potwierdzona skuteczność i mniejsze zużycie substancji aktywnej - glifosatu.

Herbicyd Halvetic opracowany i opatentowany przez CIECH Sarzyna to innowacyjny preparat, który pozwala na zmniejszenie użycia glifosatu o połowę, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej skuteczność niszczenia chwastów.

Jak to możliwe?

Jest to możliwe dzięki wyjątkowemu połączeniu adiuwantów i innych dodatków wraz z glifosatem (tzw. technologia BGT „Beter Glyphosate Technology”). Dzięki temu większa ilość substancji aktywnej zatrzymuje się na powierzchni rośliny, powodując łatwiejsze jej wniknięcie do wnętrza i przemieszczania się w niepożądanej roślinie. W związku z tym potrzebna jest znacznie mniejsza ilość glifosatu, aby z tym samym dobrym skutkiem pozbyć się chwastów.

Herbicyd HALVETIC - korzyści

- obniżenie zużycia glifosatu o 50%

- większa ochrona środowiska

- ułatwienia w aplikacji i pracy rolnika (preparat nie pieni się i zmniejsza twardość wody)

- brak konieczności stosowania dodatkowych substancji

- niezawodna skuteczność preparatu w różnych warunkach klimatycznych i glebowych.

Działanie preparatu

Roślina pobiera glifosat poprzez swoje zielone części, takie jak: liście, pędy i niezdrewniałą korę. Rozprowadzając się po całej roślinie, dociera do korzeni i rozłogów. Po 7 do 10 dniach od aplikacji roślina niepożądana żółknie, potem więdnie, po 2-4 tygodniach całkowicie obumiera. Warunki sprzyjające i nasilające działanie środka to słoneczna i wilgotna pogoda.

Po zastosowaniu zabiegu można na takim polu uprawiać wszystkie rośliny, nie ma żadnych przeciwwskazań.

Jeżeli na polu zwalczano chwasty jednoroczne, to już po dwóch dniach od zwalczenia chwastów można przeprowadzać siew, sadzenie i inne zabiegi uprawowe. W przypadku zwalczania chwastów wieloletnich, czynności te można wykonać po pięciu dniach.

Nieselektywny herbicyd Halvetic

Będzie można go zakupić w formie skoncentrowanej już od początku maja br. Preparat ma działanie układowe, stosuje się go nalistnie i jest gotowy do sporządzenia roztworu wodnego.

Halvetic skutecznie eliminuje chwasty na ścierniskach, ułatwia przygotowanie pola pod kolejne uprawy. Chwasty, zwłaszcza te wieloletnie, konkurują z roślinami uprawnymi o wodę, światło i składniki pokarmowe. W związku z czym są olbrzymim zagrożeniem i znacznie wpływają na plon roślin.

Rzeczony herbicyd skutecznie zwalcza szerokie spektrum chwastów, można go stosować po zbiorach po różnych uprawach, na ścierniskach, przedwschodowo w kukurydzy, w sadach oraz na nieużytkach.

Glifosad jest najbardziej popularną na świecie substancją aktywną zwalczającą chwasty. Jest dokładnie przebadana i dopuszczona do ochrony roślin w ponad 160 krajach. Mimo iż jest ona w ogniu krytyki, to warto zwrócić uwagę na fakt, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywną opinię nt. tego związku.