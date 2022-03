Herbicydy doglebowe dla marchwi i pietruszki

Wiosna, przynajmniej ta kalendarzowa, jest już z nami od kilku dni, jednak brak opadów i nocne przymrozki w zdecydowanej większości kraju nie pozwalają zapomnieć o zimie. Producenci warzyw gruntowych, którzy jak widzimy, już z zapałem zaczynają siewy, planują także zabiegi herbicydowe, aby utrzymać plantacje odchwaszczone w pierwszych fazach wzrostu rośliny uprawnej.

Jakie proponujemy rozwiązania w tym sezonie?

Podstawowymi substancjami doglebowymi w ochronie warzyw korzeniowych, w tym marchwi i pietruszki są: Pendimetalina (Stomp Aqua 455 CS) oraz Activus 400 SC, który posiada rejestracje w marchwi. Kolejnymi substancjami stosowanymi w technologii zabiegów doglebowych jest Fluorochloridon (Racer 250 EC) oraz Aklonifen czyli np. Bandur 600 SC, który możemy stosować w marchwi, pasternaku jaki i selerze korzeniowym oraz pietruszce naciowej.

W przypadku samej marchwi jak i selera korzeniowego możemy posiłkować się również takimi substancjami jak Chlomazon (Command 480 EC).

Poza wyborem odpowiednich substancji, kluczowym znaczeniem dla ich skuteczności jest odpowiednio uprawiona gleba. Substancja aktywna w jak największym stopniu powinna pokryć jej powierzchnię, zarówno przy siewie w redlinach jak i na płasko. W sytuacji jaką mamy obecnie, czyli mocno przesuszona wierzchnia warstwa gleby, nieodzownym staje się adiuwant doglebowy Hurricane Soil. Preparat ten ma za zadanie utrzymać koncentrację herbicydu w górnej warstwie gleby. Zapobiega on również wpłukaniu substancji w głębsze warstwy gleby, oraz jej degradacji w przypadku długotrwałego nasłonecznienia. Zalecana dawka Hurricane Soil to 0,1 l na 200 l cieczy roboczej.

W dobie niepewności oraz wzrostu kosztów produkcji, skuteczność zabiegu jest decydującym elementem w jego opłacalności. Przy korzystaniu z Środków Ochrony Roślin prosimy kierować się aktualną etykietą.

Ostatnim zabiegiem, przed wschodem rośliny uprawnej, jest herbicyd totalny czyli glifosat. Produkt Roundup 360 Plus posiadający w etykiecie zapis pozwalający nam stosowanie go w marchwi oraz pietruszce z siewu, powinien być zastosowany do 2-3 dni przed wschodem rośliny uprawnej. Alternatywą dla polepszenia skuteczności tej substancji przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki jest dodatek adiuwantów Isotak Max oraz Oil Pro+. Przy znacznym wzroście cen glifosatu zmniejszenie jego dawki, przy jednoczesnym wzroście skuteczności, jest uzasadnione ekonomicznie. Isotak Max jest kondycjonerem wody i adiuwantem w jednym. Zapewnia zdecydowanie lepsze zwilżenie liści oraz zmniejsza napięcie powierzchniowe przy jednoczesnym stabilizowaniu odczynu pH wody. Oil Pro+ natomiast jest adiuwantem nowej generacji łączący ze sobą działanie olejowe jak i alkoholi cukrowych czyli polioli. Łącząc te dwa produkty w dawkach np. Isotak Max 0,1 l + Oil Pro+ 0,25 l + substancja aktywna, otrzymujemy wszechstronne jak i bardzo szybkie działanie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Michał Karpiński

Specjalista ds. Warzyw