Herbicydy totalne – 3 pytania i odpowiedzi

Herbicydy totalne – tj. środki o działaniu nieselektywnym, wykorzystywane do szybkiego i skutecznego zwalczania wszystkich rodzajów chwastów. Stosuje się je głównie na terenie przygotowywanym do sadzenia nowych plonów. Pełnią one funkcję ochronną i pielęgnacyjną, dzięki czemu cieszą się dużą popularnością wśród doświadczonych rolników i ogrodników. Co musisz o nich wiedzieć? Jak zachować bezpieczeństwo i skuteczność wybranych preparatów?

Jak działają herbicydy totalne?

Herbicydy wykorzystuje się w uprawach rolnych i ogrodniczych, gdy koniecznie jest wyeliminowanie dotychczasowych upraw i chwastów. Środki te działają w sposób dwojaki:

układowo

– wchłaniane są poprzez liście lub korzenie, a następnie hamują procesy fizjologiczne, kontaktowo – gdy dochodzi do fragmentarnego niszczenia roślin.

Jak wspominaliśmy – jest to typ herbicydu nieselektywnego, który służy do radykalnego usuwania wszystkich roślin na danym terenie. Oznacza to, że substancje w nich zawarte niszczą całą zieleń, czyszcząc teren przed stworzeniem nowej plantacji.

Środek, po poprawnie przeprowadzonym oprysku, działa w ciągu kilku dni (ok 10 dni od zastosowania). Degradacja totalna wymaga zwykle jednego zastosowania, po którym należy odczekać około 3 tygodnie. Dopiero potem możliwe jest zasadzenie nowych plonów, które nie będą narażone na działanie substancji czynnych.

Czy herbicydy totalne są bezpieczne?

Herbicydy totalne jako środki ochrony roślin, są dopuszczone do sprzedaży i użytku. Zezwolenie to wydała Unia Europejska, która analizuje preparaty pod kątem m.in. wpływu na środowisko naturalne.

Stosowane substancje nie zalegają w glebie, nie niszczą wód powierzchniowych, nie przedostają się do wód gruntowych i nie wpływają na jakość czy smak plonów. Dodatkowo – ich działanie neutralizują naturalne bakterie glebowe, które sprawiają, że preparaty nie zaburzają ekosystemu.

Aby zachować pełnię bezpieczeństwa, należy stosować produkt zgodnie z zaleceniami producenta.

Kiedy stosować herbicydy nieselektywne?

Herbicydy totalne działają układowo – tj. sam kontakt z rośliną wystarczy, aby doszło do jej obumierania. Głównym ich składnikiem jest tzw. glifosat, należący do grupy fosfonianów. Substancje przynależne do tej grupy załamują szlaki metaboliczne roślin, dzięki czemu noszą miano najskuteczniejszych na rynku.

Mając na względzie te informacje – rekomenduje się używania herbicydów totalnych wyłącznie w momencie, gdy konieczne jest wyoranie całej roślinności na danym terenie. Upewnij się więc, że chcesz pozbyć się nie tylko chwastów jednoliściennych czy dwuliściennych, ale także dotychczasowych, innych roślin uprawnych.

Opryski warto stosować przed opadami, wieczorem i z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Dokładne wytyczne, proporcje i obostrzenia znajdziesz na opakowaniach i etykietach, które również muszą spełnić normy unijne. Nie stosuj środków bez dokładnego zapoznania się z normami, proporcjami, poprawnym stosowaniem oraz ewentualnymi skutkami ubocznymi, które mogą zwiastować niewłaściwie rozprowadzony środek.

