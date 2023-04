Hiacynt – co musimy wiedzieć zanim zdecydujemy się na jego zakup

Hiacynt to bardzo efektowna i pięknie pachnąca (wyróżnia się bardzo słodkim, intensywnym zapachem) roślina cebulowa. Możemy posadzić go w przydomowym ogrodzie, a także w donicy. Co powinniśmy wiedzieć zanim zdecydujemy się na uprawę hiacyntów? Czy rośliny te są odpowiednie dla początkujących ogrodników?

Hiacynt – najważniejsze informacje na temat rośliny

Hiacynt (pod tą nazwą kryje się około 30 gatunków roślin) jest to roślina cebulowa, którą zalicza się do rodziny szparagowatych (oznacza to, że jest blisko spokrewniony między innymi z cebulicą, szafirkiem, puszkinią, massonią czy warkocznicą). Roślina ta w naturalnych warunkach występuje w Azji. W uprawie można ją spotkać na całym świecie.

Hiacynty osiągają do 30 centymetrów wysokości gruby pęd kwiatostanowy dorasta do 20 centymetrów). Liście rośliny są równowąskie, krótkie, mięsiste i błyszczące (pokrywa je woskowy nalot). Hiacynty uprawiane są dla bardzo okazałych, zebranych w podłużne grona kwiatów, które występują w rozmaitych kolorach. Możemy spotkać hiacynty różowe, czerwone, niebieskie, fioletowe, liliowe, białe, żółte, pomarańczowe, a nawet łososiowe. Kwiaty posiadają bardzo charakterystyczny, słodki i ciężki zapach.

Okres kwitnienia hiacyntów rozpoczyna się na przełomie kwietnia i maja. Rośliny uprawiane w donicach w pomieszczeniu mogą kwitnąć przez cały rok. Częścią podziemną hiacyntów jest duża, okrągła cebula, która może być kryta łuskami o barwie brązowawej, fioletowej, czerwonej lub białej. Hiacynty rozmnaża się z cebul (roślina wytwarza cebulki przybyszowe). Hiacynty są dobrym wyborem na rabaty kwiatowe i obwódki rabat. Kwiaty hiacyntów są bardzo chętnie wybierane przez florystów, gdyż długo zachowują swój przyjemny zapach i świeży wygląd.

Jak wygląda uprawia hiacyntów?

Jeżeli chcemy uprawiać hiacynty w przydomowym ogrodzie, koniecznie pamiętajmy, żeby zapewnić im ciepłe i dobrze nasłonecznione stanowisko (nieograniczony dostęp do promieni słonecznych to obietnica obfitego kwitnienia rośliny).

Idealna dla hiacyntów gleba jest zasobna w składniki pokarmowe, przepuszczalna, próchnicza, o pH zbliżonym do obojętnego.

Hiacynty posiadają odporność na niskie temperatury, dlatego ich cebule sadzi się do gruntu jesienią (najlepiej we wrześniu, gdyż będą miały one czas, żeby się ukorzenić). Cebule umieszcza się w glebie na głębokości równej jej trzykrotnej wysokości). Po przekwitnięciu kwiatów i uschnięciu liści (zazwyczaj ma to miejsce pod koniec czerwca) można je wykopać i oddzielić cebulki przybyszowe.

Jakich zabiegów pielęgnacyjnych potrzebują te rośliny?

Do ważnych zabiegów pielęgnacyjnych w przypadku hiacyntów zaliczamy podlewanie, nawożenie (do tego celu dobrze sprawdzą się nawozy organiczne). Pamiętajmy także o usuwaniu uschniętych kwiatostanów i odchwaszczaniu (jest to szczególnie ważne w początkowych fazach wzrostu rośliny).

Jak wybrać pełnowartościowe cebule hiacyntów?

Doświadczeni ogrodnicy radzą, żeby wybierać jak największe cebule hiacyntów, gdyż istnieje zależność pomiędzy wielkością cebuli a ilością wydawanych przez nią kwiatów (z największych cebul możemy uzyskać grona zawierające nawet 60 kwiatów).