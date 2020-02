Hodowcy bydła mlecznego – ten program jest dla Was!

Program „KROWIE NA ZDROWIE” jest dedykowany hodowcom bydła mlecznego.

Hodowcy bydła mlecznego na pewno na nim skorzystają, ponieważ pozwala on zwiększyć przychody w gospodarstwie, poprzez efektywne żywienie krów.

PROGRAM „KROWIE NA ZDROWIE” jest to jeden z pierwszych, kompleksowych projektów, gdzie od pola aż do szklanki mleka, rolnicy mają przygotowane gotowe rozwiązania.

Godne uwagi jest to, że ten program wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu, którego szczegóły przedstawił komisarz Wojciechowski 13.02.20 r. Jego najważniejszym założeniem jest to, aby pożywienie zachowywało wysoką jakość, było bezpieczne i odżywcze. Przede wszystkim jednak, aby jego produkcja była jak najbardziej bezpieczna dla środowiska naturalnego.

Hodowco bydła mlecznego! – z tego programu dowiesz się co to znaczy optymalne rozwiązania żywieniowe.

Dzięki programowi „KROWIE NA ZDROWIE” dowiesz się jakie trawy są najlepsze dla bydła, a także jak pozbyć się chwastów. Ponadto jak przeprowadzić renowację użytków zielonych, jak poprawić jakość kiszonki i co zrobić jeśli jest ona niskiej jakości.

Oprócz tego dowiesz się także jak przygotować i ustawić maszyny do zbioru zielonki.

Udział w tym programie biorą firmy: CORTEVA AGRISCIENCE, CLAAS, BARENBRUG i DE HEUS.

https://www.corteva.pl/produkty/nasiona-i-inokulanty.html

Wyżej wymienione firmy odpowiadają za poszczególne segmenty, zaczynając od wyboru mieszanek traw, poprzez maszyny, które te trawy będą zbierać. Rolnik ma tutaj także do wyboru najlepsze odmiany kukurydzy i środki ochrony roślin. Ponadto dodatki paszowe i wszystko to co jest niezbędne, aby efektywnie żywić zwierzęta.

Ważne jest to, że te firmy chcą w sposób bardzo otwarty dzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem i zdobytą wiedzą.

W czasie projektu będziemy śledzić na bieżąco to co dzieje się w gospodarstwach pokazowych.

Zobaczymy renowację użytków zielonych, na których później będzie wypasane bydło. Z tej trawy następnie przygotujemy pasze.

Wreszcie będziemy przyglądać się jak wygląda żywienie bydła paszami objętościowymi wysokiej jakości.

Ważnym aspektem jest to jaką wybrać maszynę i jak ją przygotować do pracy. Wreszcie jak skutecznie użytkować maszyny, tak aby pomagały nam w pracy, wykorzystując wszystkie ich atuty, w jakie zostały wyposażone.

Organizatorzy przede wszystkim będą dzielić się efektami tego projektu, tak aby zobaczyć jak wpływa on na poprawienie jakości żywienia krów. Będziemy mogli spojrzeć z punktu widzenia producenta jak tego wszystkiego dokonać krok po kroku.

Projekt „KROWIE NA ZDROWIE” skierowany jest do wszystkich producentów, którzy chcą być na bieżąco z tym co nowoczesnego dzieje się w hodowli bydła mlecznego.

https://naszarola.pl/powstaje-corteva-agriscience-dzial-rolniczy/

Opracowała: Danuta Niedźwiecka