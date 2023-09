Ile kosztuje kredyt hipoteczny i jak za niego nie przepłacić?

Zakup własnego mieszkania to marzenie tysięcy ludzi, ale droga do pierwszego wejścia za swój próg jest długa i wyboista. Trudy spłaty wieloletniego zobowiązania na szczęście da się zmniejszyć. Jak to zrobić?

Gdzie szukać ofert kredytów hipotecznych?

Ile kosztuje kredyt hipoteczny? Kredytów hipotecznych udzielają zarówno czołowe banki ogólnopolskie, jak i wiele spółdzielczych, co daje klientom opcję przebierania w różnorodnych ofertach. Ich liczba jest na tyle duża, że da się przeoczyć tę najlepiej dopasowaną do własnych możliwości finansowych.

Właśnie z tego powodu powstało funkcjonalne narzędzie upraszczające dokonanie właściwego wyboru. Jest nim Bankier SMART – porównywarka ofert kredytów hipotecznych. Zestawienie dostępne pod adresem internetowym https://www.bankier.pl/smart/narzedzia/kalkulator-kredytu-hipotecznego-raty-koszt

daje dokładny wgląd w takie szczegóły jak:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO);

marża banku;

prowizja za udzielenie kredytu;

wysokość wkładu własnego;

kwota miesięcznej raty.

Poniżej zobaczyć można kolejne ważne informacje. Na przykładzie w jednej z ofert pokazano, ile przyjdzie zapłacić klientowi w stosunku do kwoty kapitału. Dzięki temu zainteresowani wzięciem kredytu hipotecznego konsumenci widzą, jaki zysk z tytułu prowizji i odsetek odniesie bank. Podane kwoty są przykładowe. By przekonać się, co zaproponuje placówka w konkretnym przypadku, wystarczy wpisać oczekiwaną kwotę kredytu oraz okres spłaty.

Z kolejnymi istotnymi warunkami spłaty można zapoznać się po kliknięciu nazwy oferty. Znajduje się ona obok znaku firmowego danej instytucji finansowej. Specjaliści serwisu Bankier SMART wyszczególnili m.in. informację o oprocentowaniu nominalnym, na które składają się WIBOR, czyli wysokość oprocentowania pożyczek ustalana przez wszystkie banki oraz marża konkretnego kredytodawcy. Oprócz tego przyszli klienci mogą dowiedzieć się, czy placówka przewiduje jej obniżkę (a więc automatycznie spadek wysokości rat) w przypadku skorzystania z innego produktu bankowego.

Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego?

Comiesięczny wysiłek, jakim jest spłata kosztownego kredytu, na szczęście da się nieco zmniejszyć. By było to możliwe, w pierwszej kolejności należy zgromadzić jak największe środki finansowe. Oprócz tego przydaje się znajomość prawideł rządzących wahaniami wysokości rat.

Zebranie jak największego wkładu własnego

Najlepszym sposobem na zmniejszenie rat kredytu hipotecznego jest zgromadzenie dużego wkładu własnego. Obecna rekomendacja KNF, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, to 20% całości kwoty zobowiązania. Co ważne, pozostaje to jedynie zaleceniem i tak naprawdę pozwala znaleźć oferty z wymaganym minimalnym wkładem własnym na poziomie o połowę niższym. W takim przypadku trzeba jednak liczyć się z tym, że raty będą wyższe.

Banki premiują osoby mogące włożyć znacznie więcej niż 20% sumy kredytu. Tacy klienci uchodzą za wiarygodniejszych, a tym samym dających nadzieję na terminowe uiszczanie rat przez cały okres spłaty. Co więcej, kredytobiorcy posiadający więcej niż minimum wymagane przez placówki i KNF krócej regulują wierzytelność. Dzięki temu, co miesiąc oddają mniej z domowego budżetu, a do tego niższy jest ostateczny koszt kredytu.

Dodatkową zaletą posiadania dużego wkładu własnego jest możliwość zaoszczędzenia na zabezpieczeniach wierzytelności. Osoby, które mają mniej środków, jako mniej pewni kredytobiorcy, często dostają kredyt dopiero po podpisaniu polisy. W ten sposób instytucja finansowa chroni się na wypadek niewypłacalności dłużnika. W takiej sytuacji jego zobowiązanie przejmuje bowiem ubezpieczalnia. Wysoki wkład własny to także sposób na uniknięcie zastawiania wierzytelności swoim majątkiem.

Nadpłata kredytu hipotecznego i wybór zmiennego oprocentowania

Osoby, które mają wystarczająco duże możliwości finansowe, mogą zdecydować się na nadpłacanie zobowiązania. Dodatkowo oddawanie do banku co miesiąc większej kwoty niż wymagana owocuje podwójnie. Pierwsza korzyść to systematyczne skracanie okresu kredytowania. Im więcej rat uda się spłacić, tym starszy staje się kredyt, co stanowi drugą zaletę nadpłacania. Co to daje? Zobowiązania będące na zaawansowanym stopniu spłaty są mniej podatne na wahania stopy referencyjnej.

Zmienna stopa referencyjna kredytów to ustalany przez Narodowy Bank Polski wskaźnik mający kluczowy wpływ na wysokość rat. Kieruje nim prosta prawidłowość – im niższa jest stopa, tym mniej płaci się co miesiąc za kredyt. Przynosi to dwojaki skutek. Z jednej strony kredytobiorcy hipoteczni narażeni są na wahania wysokości rat i to czasem niekorzystne. Co gorsza, taki stan rzeczy może utrzymywać się przez wiele miesięcy. Z drugiej strony dzięki temu osoby spłacające dom lub mieszkanie od dawna z biegiem lat co miesiąc oddają bankowi coraz mniej.

Właśnie z powodu zarówno dobrych, jak i złych efektów wahań stóp należy dogłębnie przemyśleć, czy lepszym wyborem nie będzie kredyt ze stałym oprocentowaniem. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne. Ze względu na niższą dla banku opłacalność względem zobowiązań ze zmiennym RRSO, są dość rzadko oferowane klientom. Co więcej, gwarancja niezmiennej kwoty rat obowiązuje tylko przez pewien czas, zwykle nie dłużej niż kilka lat. Do tego, by zrekompensować sobie mniejszy zysk, kredytodawca ustala swoją marżę na wyższym poziomie.

Jak przygotować się do spłaty kredytu hipotecznego?

Czynnikiem decydującym o tym, czy bank pozytywnie rozpatrzy wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego, jest wykazanie stałego źródła dochodu. Z tego powodu największe szanse na otrzymanie pieniędzy mają osoby mające umowę o pracę na czas nieokreślony. Na straconej pozycji nie są też przedsiębiorcy, którzy wykazują stabilną sytuację finansową swojej działalności. Na kredyt hipoteczny nie mogą za to liczyć wnioskodawcy pracujący na umowie krótkoterminowej, w tym zleceniu.

Przyszli kredytobiorcy hipoteczni powinni więc zadbać o podpisanie długoletniej umowy z pracodawcą. Oprócz tego dla banku kluczowa będzie wysokość dochodów pozwalająca na terminową spłatę rat także w przypadku wahań stopy referencyjnej. Przed udaniem się do placówki nie pozostaje zatem nic innego jak renegocjacja warunków umowy. Jeśli nie ma się takiej możliwości, jedynym wyjściem jest poszukanie innej pracy. Wyższa pensja pozwoli też szybciej uzbierać na wkład własny, czyli trzeci podstawowy warunek otrzymania kredytu na mieszkanie lub ziemię pod budowę domu.

Grafika: Freepik

Przeczytaj także artykuł: Kalkulator kredytu hipotetycznego