Ile można mieć uli bez zgłoszenia? Pszczelarstwo w Polsce nie jest regulowane zbyt dużą ilością przepisów. Jednakże istnieją pewne regulacje dotyczące hodowli pszczół. Ponadto w niektórych gminach mogą również obowiązywać dodatkowe przepisy dotyczące lokalizacji uli. Zwłaszcza jeżeli chodzi o obszary miejskie. Jest to związane przede wszystkim z bezpieczeństwem osób postronnych, które mogłyby zostać pożądlone lub mogłyby ulec innym niebezpiecznym incydentom.

Niemniej jednak posiadanie uli w Polsce wymaga zgłoszenia pasieki do Inspekcji Weterynaryjnej. Nie wymaga natomiast posiadania koncesji czy licencji. Ponadto nie ma też obowiązku rejestracji pasieki w Urzędzie Skarbowym pod warunkiem, że liczba uli nie jest zbyt duża. Ile zatem uli można posiadać w Polsce bez rejestracji?

Zawód pszczelarz

Według przepisów polskiego prawa pszczelarzem amatorem może zostać każda osoba bez względu na płeć oraz wiek. Wymaganą wiedzę na temat pszczelarstwa i prowadzenia pasieki można uzyskać na organizowanych przez różne pasieki kursach, na których odbywają się też zajęcia praktyczne. Z kolei tytuł zawodowego pszczelarza można uzyskać po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum pszczelarskiego.

Najważniejsze wymogi prawne dotyczące hodowli pszczół

Według przepisów polskiego prawa każda osoba, która zamierza prowadzić hodowlę pszczół, ma obowiązek zgłosić ten zamiar do Inspekcji Weterynaryjnej. Wymóg ten określa Dz.U. Nr 69 z 11 marca 2004 r.

Zgłoszenia pasieki należy dokonać do powiatowego lekarza weterynarii na terenie zlokalizowanej pasieki. Termin zgłoszenia wynosi minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem hodowli. Meldunku wymaga również zaprzestanie hodowli w terminie maksymalnie 7 dni od zamiaru likwidacji pasieki. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pszczelarzy bez względu na fakt, czy prowadzona przez nich pasieka ma charakter produkcyjny czy też amatorski.

W przypadku gdy hodowla pszczół została aktywowana bez rejestracji, należy dokonać natychmiastowego zgłoszenia. Są to przepisy prawa wynikające z obowiązku nadzoru i kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną wszelkich potencjalnych ognisk chorobotwórczych.

Zgodnie z Ustawą z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z poźn. zm., lekarz weterynarii nadaje zgłoszonej pasiece numer identyfikacyjny i obejmuje ją nadzorem weterynaryjnym.

Obowiązek zgłaszania pasieki do US

Jeżeli pasieka liczy łącznie do 80 uli, pszczelarz nie ma obowiązku zgłaszania jej do Urzędu Skarbowego. Jednakże przekroczenie liczby 80 uli, chociażby o jeden narzuca już ten obowiązek. W celu dostarczenia informacji do urzędu należy wypełnić deklarację PIT- 6 i złożyć ją we właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

Deklarację należy złożyć do 20 stycznia każdego roku podatkowego lub w przypadku rozpoczęcia hodowli w trakcie roku podatkowego w ciągu 7 dni od rozpoczęcia chowu.

Ponadto w Polsce zarejestrowany w US pszczelarz może zostać rolnikiem bez konieczności posiadania gruntów. Może też korzystać z ubezpieczenia w KRUS.