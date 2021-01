Instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym — na co zwrócić uwagę?

Panele fotowoltaiczne realnie obniżają rachunki za energię elektryczną, a co za tym idzie, koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego spadają. Dzięki temu wypracowany zysk może być większy.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to bardzo wymagające zajęcie. Mimo wszystko dla wielu gospodarzy to esencja życia, z której czerpią przyjemność. Równie dużą radość dają zyski, jakie przynosi ciężka praca. Bywa jednak, że w dobie wysokich kosztów opłacalność produkcji jest niska. Jest jednak sposób, aby ograniczyć koszty i zwiększyć dochodowość. Pomogą w tym panele fotowoltaiczne. Jak to wygląda w praktyce?

Panele fotowoltaiczne obniżają rachunki za prąd

Wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną zależna jest od rodzaju prowadzonej produkcji rolnej. Inaczej do sprawy podejdą gospodarze, którzy zajmują się uprawą roślinną, a inaczej na temat fotowoltaiki spoglądają hodowcy zwierząt. W wypadku tych drugich, zwłaszcza przy zamkniętych produkcjach np. drobiu, zapotrzebowanie na energię elektryczną jest znaczne. Utrzymanie budynku tj. ogrzewanie, wentylacja oraz klimatyzacja, a także oświetlenie i chłodnia do przechowywania tuszek oraz jaj, zużywają każdego dnia wiele prądu. Instalacja zespołu paneli fotowoltaicznych obniży rachunki nawet o 80%-90%. Oszczędność pozwoli na pokrycie kosztów projektu lub reinwestycję oszczędności w dalszy rozwój gospodarstwa rolnego.

Jak wygląda cały proces?

Wybór firmy, która kompleksowo zadba o realizację projektu, to najważniejsza decyzja gospodarza. Cały proces składa się z kilku elementów. Na początku potrzebny jest indywidualny audyt fotowoltaiczny obiektu. Badanie odpowie na pytania o możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych, ułożenie paneli i miejsce, gdzie zostaną zamontowane. Następnie wywiad z gospodarzem pomoże określić m.in. jego oczekiwania i zapotrzebowanie na energię obecnie i w przyszłości. W kolejnym kroku przedstawiciel doradzi, jaki rodzaj instalacji będzie optymalny dla gospodarstwa.

Akceptacja przez inwestora kwestii technicznych skutkuje przygotowaniem oferty. Dalsza zgoda to także pomoc w uzyskaniu dofinansowania, a następnie zawarcie umowy i montaż. Wśród formalności, które należy dopełnić, jest konieczność zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego. Jest to niezbędne z punktu widzenia dalszych rozliczeń. Po uruchomieniu paneli PV wystawiana jest gwarancja. W tym miejscu warto zawsze zapytać o serwis. Jego wsparcie bywa nieocenione podczas eksploatacji systemu i ewentualnych usterek.

Finansowanie inwestycji w panele fotowoltaiczne

Gospodarze nie zawsze chcą finansować inwestycję w całości ze środków własnych. Jest to uzasadnione podejście, gdyż w gospodarstwie zawsze są inne wydatki i koszty stałe, które trzeba na bieżąco regulować. Dlatego całość inwestycji lub ustaloną część można (w zależności od typu prowadzonej działalności) sfinansować, korzystając z kredytu lub leasingu, a także odpisać od podatku rolnego. Opcjonalnie w zależności od województwa można dowiedzieć się o programach pomocowych. Kompetentny przedstawiciel firmy zajmującej się fotowoltaiką , będzie umiał wskazać czy takie programy są dostępne dla gospodarza i jak z nich skorzystać. Dzięki temu istnieje szansa na uzyskanie preferencyjnego oprocentowania, a nawet umorzenia części kredytu.

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym jest skutecznym sposobem na optymalizację kosztów. Dzięki temu zaoszczędzone środki można przeznaczyć na dalszy rozwój prowadzonej działalności. Ponadto inwestycja przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego, z którym rolnictwo jest nierozerwalnie związane.