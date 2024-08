Substancja aktywna to baza środka ochrony roślin. Jej zadaniem jest walka z patogenami. Sam związek zsyntetyzowany w czystej postaci może być mało aktywny i nieskuteczny w niszczeniu agrofagów. Wynika to z wielu czynników – nietrwałości związku, jego słabej rozpuszczalności, szybkiego rozkładu czy zmywania.

Inteligentna moc formuły. W technologii produkcji pestycydów stosowane są substancje towarzyszące, różnego rodzaju nośniki czy stabilizatory. To one zwielokrotniają aktywność preparatu, ułatwiają zastosowanie i gwarantują bezpieczeństwo stosowania.

Formulacja, czyli forma użytkowa preparatu, zostaje nadana w procesie technologicznym. Informuje o zawartości substancji aktywnej i jej stanie skupienia. To kluczowy parametr wyróżniający środki ochrony roślin. Forma użytkowa determinuje nie tylko efektywność, ale wpływa na trwałość i warunkuje też cenę preparatu.

Herbicydy cechują się bardzo dużą zmiennością i różnorodnością formulacji. Nie tylko wybór substancji aktywnej, przeznaczonej do walki z niepożądanymi na plantacji roślinami, powinien być weryfikowany przez rolników. Przy zakupie warto rozważyć także formulację preparatu.

Na przykład BGT Better Glyphosate Technology® to innowacyjny, przełomowy i opatentowany multifunkcyjny system adiuwantowy, który w połączeniu z glifosatem, umożliwia jego pełną funkcjonalność i maksymalizację skutecznego działania.

Zastosowanie tej technologii w preparacie Halvetic® gwarantuje dwa razy większą aktywność substancji czynnej. Wykazuje on wysoką skuteczność nieselektywnego zwalczania chwastów dzięki precyzyjnemu dotarciu glifosatu do miejsca działania. Przeznaczony jest do stosowania bez dodatków uszlachetniających ciecz roboczą, gdyż zawiera wbudowany kompletny system adiuwantowy.

Działa również w niesprzyjających warunkach pogodowych poprzez zaawansowaną formulację. Technologia BGT znacząco ogranicza wpływ twardej wody na skuteczność zabiegu herbicydowego. Wybierając Halvetic® do oprysku nie ma potrzeby: poszukiwania i zakupu komponentów mieszaniny, kalkulacji, odmierzania, dodawania substancji uszlachetniających ciecz roboczą.

Nowa substancja aktywna zanim zostanie dopuszczona do sprzedaży musi przejść szereg badań, które potwierdzą nie tylko jej efektywność, ale także i bezpieczeństwo dla użytkownika i środowiska. Te doświadczenia trwają wiele lat. Z setek tworzonych w laboratoriach związków do praktyki rolniczej trafia ich ułamek.

Dlatego firmy agrochemiczne prowadzą intensywne badania nie tylko nad nowymi substancjami chemicznymi, ale starają się doskonalić formy użytkowe herbicydów opartych o już istniejące związki. Rozszerzają zakres ich stosowania, redukują zalecane dawki, by zmniejszyć koszty transportu i magazynowania. Stosowanie sprawdzonych substancji czynnych w preparatach o nowej formulacji jest całkowicie bezpieczne, a skuteczność zawartych w nim związków udowodniona w wieloletniej praktyce. Tak jest i w przypadku glifosatu.

Bardzo dużym wyzwaniem dla rolników jest skuteczność przeprowadzanych zabiegów, które mogą być obniżone poprzez warunki atmosferyczne takie jak deszcz.

Kolejnym wyzwaniem jest opłacalność produkcji rolnej. Standardowy produkt na bazie glifosatu wymaga dodawania adjuwantów, aby przygotować mieszankę, co podnosi koszty zabiegu.

Na powyższe problemy idealnym rozwiązaniem jest właśnie Halvetic. Zawiera on bowiem wspomnianą wyżej technologię BGT, czyli innowacyjny, przełomowy i opatentowany multifunkcyjny system adiuwantowy. Dzięki temu uzyskano zwiększone parametry przylegania cieczy roboczej do powierzchni liścia, stężenia substancji w kropli cieczy roboczej oraz potencjału wchłaniania substancji do liścia.

Dodatkową korzyścią jest oszczędność finansowa – produkt Halvetic jest kompleksowym produktem, gotowym do użycia, nie wymaga dodawania adjuwantów. Dzięki temu jest on łatwy w użyciu, gdyż wystarczy tylko dodać wodę.

Technologia BGT sprawia, że produkt jest skuteczny również wtedy, gdy do przygotowania mieszanki została wykorzystana twarda woda.

Ta technologia zapewnia dwukrotnie większą wydajność substancji czynnej i to jest właśnie inteligentna moc formuły.

