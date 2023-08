Obligatoryjnym procesem w hodowli zwierząt gospodarskich jest ich identyfikacja, której najpopularniejszą formą w Polsce i Europie jest kolczykowanie. Usprawnia ono zarządzanie stadem, powinno też być przeprowadzane w sposób minimalizujący stres u zwierzęcia. Służą temu wysokiej jakości kolczykownice.

Jak kolczykowanie bydła wpływa na produktywność hodowli? Kolczykowanie zwierząt hodowlanych stosuje się na terenie całej Polski i wszystkich innych państw członkowskich Unii Europejskiej – obowiązek taki wynika z przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych. Kolczyki zakłada się wszystkim zwierzętom gospodarskim, zatem: świniom, kozom, owcom oraz oczywiście krowom. Właściciel gospodarstwa zobowiązany jest oznakować cielaka w ciągu siedmiu dni od jego narodzin i zarejestrować go w odpowiednim biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; zwierzę otrzyma wówczas paszport z najważniejszymi danymi. Znakowanie polega właśnie na umieszczeniu na obu małżowinach usznych cielaka specjalnych kolczyków z numerem identyfikacyjnym – zabieg ten nazywamy kolczykowaniem.

Zalety kolczykowania bydła

Kolczykowanie bydła to obowiązek hodowcy wynikający z przepisów prawnych, ale ma ono również sporo zalet. Kolczyki to nie biżuteria czy zbędne ozdoby. Zawierają one informacje o danym zwierzęciu, w tym datę urodzenia i uboju oraz dane o przebytych chorobach. Są czujnikami umożliwiającymi monitorowanie behawioru krów oraz innych zwierząt hodowlanych przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, co ogromnie ułatwia proces zarządzania stadem. Dzięki informacjom o stanie zdrowia zwierząt, kolczyki pomagają uzyskać większą produktywność hodowli. Można dobierać zdrowsze i silniejsze zwierzęta do rozrodu, a sztuki chore odseparować od stada.

Kolczyki odgrywają też bardzo ważną rolę w walce z epidemiami. Dzięki nim, w razie wybuchu zarazy, można szybko i łatwo dotrzeć do stada, z którego pochodziła chora sztuka, a to z kolei wpływa pozytywnie na sprawniejsze oraz skuteczniejsze identyfikowanie i zwalczanie chorób.

Poza tym, kolczykowanie pozwala na etykietowanie polskiej wołowiny, skutkiem czego jest ona rozpoznawalna na rynku.

Kolczyki dla bydła – rodzaje

Kolczyki dla zwierząt hodowlanych składają się z dwóch części: żeńskiej i męskiej; zakłada się je odpowiednio z przodu i z tyłu małżowiny usznej. Najczęściej wytarzane są z elastycznego tworzywa w kolorze żółtym dla krów oraz łososiowym dla kóz, owiec i świń.

Spośród poszczególnych modeli kolczyków przeznaczonych dla bydła, służących do identyfikacji urzędowej, wymienić można:

1) Kolczyk Senior Junior – wykonany jest z najwyższej jakości elastycznego plastiku, nie ma ostrych krawędzi. Zaopatrzony za to został w metalowy trzpień, który ułatwia przebicie ucha zwierzęcia podczas aplikacji, co zmniejsza ryzyko zakażenia. Kolczyk jest odporny na zerwanie, a nadruk pozostaje trwały i łatwy do odczytania.

2) Kolczyk Ultra – również wykonany z najwyższej jakości elastycznego plastiku, bez ostrych krawędzi. Specjalny system zapięcia zmniejsza ryzyko zerwania i pozwala na zachowanie stałej odległości między częścią żeńską a męską, co sprzyja łatwemu obracaniu się kolczyka i zapobiega zmiażdżeniu oraz martwicy ucha. Ostry metalowy trzpień sprawia, że aplikacja jest szybka i mniej bolesna.

3) Kolczyk Ultra Ink – posiada wszystkie cechy modelu Ultra, wzbogacone o dodatkowy, bardzo wyraźny nadruk atramentowy, umożliwiający odczyt z większej odległości.

Kolczykownice dla bydła

Sprzętem służącym do zakładania kolczyków identyfikacyjnych są oczywiście kolczykownice dla bydła . W aplikacji kolczyka na małżowinę pomaga specjalna igła. Powinna ona zostać wyjęta z ucha, nim zwierzę zareaguje, dlatego też bardzo istotne jest, by korzystać z wysokiej jakości, ergonomicznej kolczykownicy. Odpowiedni sprzęt pozwoli nie tylko na sprawne oznakowanie stada poprzez trwałe zaaplikowanie kolczyków, ale też zredukuje stres u zwierząt oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia zakażenia.

Jak kolczykować bydło? Najlepsze praktyki

Kolczyk identyfikacyjny zakładany jest przy użyciu specjalnej kolczykownicy. Powinna ona być urządzeniem wysokiej jakości, dostosowanym do danego modelu kolczyka, tak, aby jego aplikacja przebiegła szybko i możliwie bezstresowo dla zwierzęcia. Kolczykownicę należy tak zastosować, żeby przebiła ona małżowinę w najmniej ukrwionym miejscu, czyli na środku ucha. Kolczyk również powinien być wysokiej jakości – certyfikowany oraz z ostrym metalowym trzpieniem, który nie tylko przyspieszy aplikację, ale sprawi, że będzie ona mniej bolesna, a ryzyko zakażenia zostanie zminimalizowane.

Stosowanie wysokiej jakości kolczykownic ułatwia proces kolczykowania, będący obowiązkiem wynikającym z przepisów. Użycie odpowiednio nowoczesnych kolczyków zredukuje stres u bydła, a same te urządzenia, dzięki zawartym w nich informacjom, usprawnią zarządzanie stadem i dbanie o jego dobrostan oraz zdrowie, co pozytywnie przełoży się na produktywność.