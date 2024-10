Jak odpowiedzialne zarządzanie odpadami wpływa na wizerunek marki i relacje biznesowe?

Jak odpowiedzialne zarządzanie odpadami wpływa na wizerunek marki i relacje biznesowe?

Poprzez odpowiedzialne zarządzanie odpadami firma może zademonstrować nie tylko swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, ale też np. potwierdzić legalność działań czy podkreślić innowacyjność wdrażanych w firmie rozwiązań. W jaki sposób zarządzanie odpadami wpływa na wizerunek firmy i dlaczego warto zadbać o odpady powstające w przedsiębiorstwie?

Jak zarządzanie odpadami w przedsiębiorstwie wpływa na wizerunek marki?

Zarządzanie odpadami w przedsiębiorstwie ma istotny wpływ na to, w jaki sposób firma jest postrzegana i oceniana. Konsumenci, ale także pozostali interesariusze firmy, nie od wczoraj oceniają marki poprzez poziom ich zaangażowania w ważne społecznie sprawy, ochronę środowiska, walkę ze zmianami klimatu czy lokalną aktywność.

Odpowiedzialne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie znaczy dla uczestników rynku coraz więcej i wszystko wskazuje na to, że w przyszłości decydować będzie o konkurencyjności firmy, jej pozycji na rynku i renomie, a więc również o jej dochodach.

Warto też mieć świadomość, że żadne przedsiębiorstwo, które poprzez nieodpowiedzialne gospodarowanie odpadami przyczyni się do skażenia środowiska, nie może liczyć na zrozumienie opinii publicznej. Jedyne co faktycznie może je wówczas spotkać to surowe kary i olbrzymie koszty związane z koniecznością naprawienia szkód wyrządzonych przez źle zagospodarowane odpady.

Zarządzanie odpadami w firmie może przełożyć się ponadto nie tylko na relacje biznesowe czy sympatie konsumentów w stosunku do marki, ale przede wszystkim na sytuację finansową firmy. Podczas gdy optymalizacja procesów zarządzania odpadami może przynieść zyski, marnotrawienie potencjału odpadów lub nieumiejętne postępowanie z nimi mogą przyczynić się do wzrostu kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto zatroszczyć się o optymalne zarządzanie odpadami w firmie?

Efektywne i nastawione na zamykanie obiegu surowców zarządzanie odpadami to dziś już nie tylko potrzeba dyktowana przez zdrowy rozsądek, ale też wymóg coraz częściej formułowany w powstających przepisach. Dobrym przykładem jest raportowanie ESG, które obliguje przedsiębiorców m.in. do raportowania działań podejmowanych przez nich z punktu widzenia ich wpływu na środowisko i jego ochronę.

Jak przypominają zresztą eksperci ze Stena Recycling, obecnie jednym z ważniejszych priorytetów dla przedsiębiorstw jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz transformacja firmy zgodna z postulatami zrównoważonego rozwoju i modelem gospodarki cyrkularnej. Zmiany w tym obszarze warto zainicjować poprzez odpowiedzialne zarządzanie odpadami w przedsiębiorstwie.

Firma Stena Recycling to lider w dziedzinie zarządzania odpadami i recyklingu, który działa już w 7 krajach Europy, także w Polsce, skutecznie wspierając przedsiębiorców z różnych branż w realizacji wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego. Stena Recycling świadczy kompleksowe usługi zarządzania odpadami dla firm, dostarczając przedsiębiorcom innowacyjne rozwiązania zamykające obieg oraz metody pozwalające na ograniczenie ilości odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko.