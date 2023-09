W bieżącym sezonie, już drugi rok z rzędu, firma PROCAM we współpracy z rolnikami prowadzi Ligę Mistrzów Plonowania, której celem jest monitorowanie wysokości osiąganych plonów oraz ustanawianie i bicie rekordów plonowania w uprawach polowych.

Jak plonowały rekordowe zboża i rzepaki w Lidze Mistrzów Plonowania 2023?

Trwające prawie równolegle etapy rozgrywek Ligi obejmowały rywalizację w wielkości zbiorów odmian rzepaku ozimego, pszenic ozimych oraz żyta, jęczmienia i pszenżyta. Jak pokazały osiągnięte wyniki prób prowadzonych pod nadzorem Kancelarii Rekordów udało się w bieżącym roku uzyskać wspaniałe wyniki będące rekordami województw w roku 2023 r. oraz w rzepaku trzy wyniki, które uzyskały w chwili zbioru status Rekordu Polski na największy plon rzepaku ozimego z hektara. Również w zbiorach jęczmienia ozimego oraz pszenicy ozimej uczestnicy Ligi ustanowili po dwa Rekordy Polski, a największe zbiory żyta oraz pszenżyta odmian PROCAM ustanowiły Rekordy Polski w swoich kategoriach.

Zbiory rzepaku, które pobijały Rekord Polski:

– odmiana LG Auckland – plon 6,590 t/ha zebrany 28.07.2023 r. w pomorskim Bystrzu

– odmiana LG Auckland – plon 6,621 t/ha zebrany 04.08.2023 r. w kujawsko-pomorskim Mieczysławowie

– odmiana LG Auckland – plon 6,625 t/ha zebrany 07.08.2023 r. w świętokrzyskiej miejscowości Brzóstowa

Zbiory pszenicy, które pobijały Rekord Polski:

– odmiana Chevignon – plon 12,747 t/ha zebrany 26.07.2023 r. w mazowieckiej miejscowości Kraszewo Czarne

– odmiana Chevignon – plon 12,837 t/ha zebrany 12.08.2023 r. w wielkopolskich Piotrkowicach

Zbiory jęczmienia, które ustanawiały i pobijały Rekord Polski:

– odmiana Valhalla – plon 11,268 t/ha zebrany 12.07.2023 r. w zachodniopomorskim Stróżewie

– odmiana Melia – plon 11,467 t/ha zebrany 14.07.2023 r. w pomorskiej miejscowości Kątki

Zbiór pszenżyta ustanawiający Rekord Polski w klasie najwyższy plon z hektara:

– odmiana Ozean – plon 11,179 t/ha zebrany 04.08.2023 r. w wielkopolskiej miejscowości Kościelec

Zbiór żyta ustanawiający Rekord Polski w klasie najwyższy plon z hektara:

– odmiana KWS Pulsor – plon 11,675 t/ha zebrany 04.08.2023 r. w mazowieckiej miejscowości Milęcin

Dobór odmian rzepaku i zbóż.

Dobór odmian to ważny element do osiągania rekordowych plonów.

Liga Mistrzów Plonowania to nie tylko element zbioru i liczenia wyników. Doradcy PROCAM, wspólnie z Działem Nasion oraz hodowcami nasion z Polski i Europy, przez wiele lat pracują nad doborem odmian tak, by stworzyć kompleksową ofertę dla naszych klientów. Proces wyboru odmian jest długim i ciężkim procesem, w który zaangażowanych jest wielu pracowników m.in. z Działu Nasion, Działu Badań i Rozwoju, a także Agronomów, którzy również mają swoje gospodarstwa i na co dzień obserwują odmiany zbóż czy rzepaku.

PROCAM stawia na pewne i sprawdzone odmiany takie jak np. LG Absolut, który ma już swojego godnego następcę, odmianę LG Auckland – nowoczesna genetyka, pakiety odporności na choroby i warunki stresowe sprawiają, że te odmiany rzepaku są w stanie zdobywać wysokie miejsca na listach zalecanych odmian oraz badaniach rejestrowych i porejestrowych. Fakty mówią same za siebie: Rekordy Polski, Rekordy Województw oraz Rekordy w plonach osiągniętych w gospodarstwach naszych klientów, którzy przystąpili do projektu Ligi Mistrzów Plonowania.

W uprawie pszenicy w ofercie PROCAM, już od wielu lat godna zaufania jest odmiana Findus o bardzo dobrym profilu zdrowotnościowym, wysokim potencjale plonowania, potwierdzonym rekordami, ale również zimotrwałość z oceną 6, co jest jedną z najwyższych w realnych warunkach. Na suchsze tereny polecana jest odmiana Argument, na przeciętne gleby RGT Ritter oraz nowa odmiana Bulldozer, a także nowy Rekordzista Polski – odmiana Chevignon. Nowoczesna genetyka to także charakterystyka innych gatunków zbóż, jak pszenżyto ozime Ozean czy pszenżyto ozime Stelvio z firmy Danko, które zapewniają wysoki potencjał plonowania. Również w życie nasza odmiana mieszańcowa KWS Pulsor ustanowiła Rekord Polski.

Tylko kompleksowe rozwiązania w gospodarstwie dają plon, jakość oraz zysk!

Doradcy PROCAM od lat pracują z klientami z całej Polski wdrażając wspólnie najlepsze rozwiązania dla rolnictwa.

PROCAM jako pionier wspiera rozwój rolnictwa zrównoważonego i wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku wprowadza szeroką ofertę produktów biologicznych we współpracy z firmą BIO-Lider. Preparaty mikrobiologiczne pomagają ograniczyć stosowanie rozwiązań syntetycznych oraz wykorzystać potencjał plonowania roślin. Z mikrobiologicznych preparatów warto wymienić: AzotoPower, FosfoPower, SuperPower, BaktoTARCZA, DeliaSTOP, OstriniaSTOP, Rewital Pro+ oraz imPROver+. Opracowanie programów ochrony, odżywania roślin i doboru odmian to długi proces, w który są zaangażowani pracownicy z działu Badań i Rozwoju, Działu Nawozów, Działu ŚOR oraz Doradcy PROCAM, którzy codziennie testują rozwiązania na poletkach doświadczalnych u klientów oraz w swoich gospodarstwach. Należy zaznaczyć, iż liczna część pracowników PROCAM prowadzi własne gospodarstwa rolne. Firmie PROCAM zależy na produktach najwyższej jakości od najlepszych producentów, najbardziej skutecznych produktach, tak by budować rozwiązania kompleksowe, skuteczne i zarazem uzasadnione ekonomicznie, uzupełnione o innowacyjne rozwiązania biologiczne.

Kompleksowe rozwiązania PROCAM od blisko 20 lat wspierają rozwój gospodarstw rolnych. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów Plonowania PROCAM 2023.

Więcej na temat technologii uprawy i doboru nasion dowiesz się u Doradców PROCAM oraz na stronie www.procam.pl

