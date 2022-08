Jak pozbyć się kreta domowymi sposobami?

Jeżeli jesteś posiadaczem domu z ogrodem – z pewnością zależy Ci na tym, aby stanowił on przestrzeń do relaksującego wypoczynku. W sytuacji, gdy w tym miejscu zagości kret, który skusi się np. na korzenie roślin – nieestetyczne kopce mogą zdecydowanie zepsuć wygląd Twojego ogrodu. Przedstawiamy poniżej kilka patentów, które pozwolą Ci sprawić, że kret europejski opuści Twoją przestrzeń. Mamy sporo wskazówek do przekazania, dlatego zachęcamy do dalszej lektury.

W pierwszej kolejności możesz np. sięgnąć po rośliny odstraszające krety, będzie to czosnek lub aksamitka. Najlepiej ulokować takie rośliny pomiędzy alejkami. Ich zapach odstrasza krety i powinien pozwolić na to, aby w naturalny sposób wygonić kreta. Kolejnym sposobem są kępki ludzkich lub zwierzęcych włosów. Po zwinięciu ich w kulkę warto umieścić je w kreciej norze. Z uwagi na intensywny zapach, gryzoń powinien zmienić lokum. Podobne działanie ma także cytryna i ocet.

Chcesz skutecznie odstraszyć kreta, a sygnały dźwiękowe nie pomagają?

Inną metodą są np. odstraszacze elektryczne. Dzięki emitowanym dźwiękom kret ucieknie, a Ty nie będziesz musiał posuwać się do drastycznych rozwiązań. Zastawianie pułapek to kolejny sposób na to, że zwierzę ucieknie. Możesz także sięgnąć po specjalne płyny odstraszające krety – warto jednak wcześniej sprawdzić, czy nie będą one szkodliwe dla zwierząt domowych. Metod jest na tyle sporo, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Chomik Gdów to zaufany importer mebli ogrodowych jak i innych przydatnych akcesoriów. Skompletuj dla siebie pożądane produkty, które uprzyjemnią wypoczynek na balkonie lub w ogrodzie.

Z jakiego sposobu skorzystasz w pierwszej kolejności?

Jeżeli zatem chcesz trwale i szybko pozbyć się kreta ze swojego ogrodu – przetestuj zaproponowane przez nas wskazówki. Pojawienie się kretów w ogrodzie nie jest pożądanym stanem rzeczy – rezultatem bytowania tego gryzonia są nieestetyczne kopce. Z pewnością uda Ci się wybrać dla siebie skuteczny sposób, który pozbawi Cię tego problemu. Nie musisz od razu stosować mocno inwazyjnych metod – jest wysoce prawdopodobne, że przekazywane z pokolenia na pokolenie patenty zadziałają!

