Jak pozbyć się zapachu gnojowicy – sprawdzone metody dla hodowców. Zapach gnojowicy ogranicza się skutecznie czterema metodami: biopreparatami mikrobiologicznymi, zakwaszaniem, pokrywami zbiornika i prawidłową techniką aplikacji na pole.

Każda z nich działa u źródła problemu, czyli na powstawanie amoniaku i siarkowodoru. Redukcja odoru z obornika i gnojowicy to nie tylko kwestia komfortu sąsiadów, ale także mniejsze straty azotu, lepszy dobrostan zwierząt, ograniczenie ryzyka prawnego i wymierna oszczędność dla gospodarstwa rolnego. Poniżej znajduje się przegląd metod popartych badaniami, wraz z praktycznymi wskazówkami, którą z nich warto wdrożyć w pierwszej kolejności.

Skąd bierze się zapach gnojowicy? Chemia odoru w skrócie

Główni winowajcy zapachu gnojowicy to amoniak (NH₃) i siarkowodór (H₂S), czyli gazy powstające w warunkach beztlenowych podczas rozkładu odchodów przez bakterie gnilne. Do tego dochodzą lotne kwasy tłuszczowe, skatol i p-krezol, które odpowiadają za charakterystyczny, duszący odór.

Definicja: Gnojowica vs obornik Gnojowica to płynna mieszanina kału, moczu i wody pochodząca z bezściółkowego utrzymania zwierząt. Obornik to mieszanina kału, moczu i ściółki (słomy, trocin) z chowu ściółkowego.

Mechanizm powstawania odoru jest stosunkowo prosty: w zamkniętym zbiorniku lub pryzmie panują warunki beztlenowe, w których rozwija się mikroflora gnilna. Bakterie te rozkładają białka i związki siarki z odchodów, generując uciążliwe gazy. Zgodnie z przeglądem naukowym opublikowanym w Science of the Total Environment (2023), to właśnie te procesy są głównym źródłem emisji odorotwórczych w hodowli zwierząt gospodarskich.

Kluczową rolę odgrywa pH gnojowicy. Im jest wyższe (zasadowe), tym więcej amoniaku występuje w formie wolnej i ulatnia się jako gaz. Przy niższym pH amoniak pozostaje w cieczy w postaci jonu amonowego (NH₄⁺), co jest zjawiskiem stanowiącym fundament dwóch z czterech omówionych dalej metod.

Czego nie robić – mit maskowania zapachu

Większość popularnych „domowych sposobów” na smród gnojowicy nie działa lub wręcz pogarsza sytuację. Maskowanie zapachu nie eliminuje przyczyny, tylko ją chwilowo przykrywa.

Lista metod, które się nie sprawdzają:

Aerozole zapachowe i perfumowane preparaty – działają minuty, a po wywietrzeniu odór wraca w pełnej sile.

Samo przerzucanie pryzmy obornika – pomaga na kilka dni, ale nie zmienia mechanizmu fermentacji gnilnej.

Rozcieńczanie gnojowicy wodą – nie ogranicza emisji, a zwiększa objętość do wywiezienia, co podnosi koszty logistyczne.

Wapnowanie gnojowicy – częsty mit. Wapno podnosi pH, co paradoksalnie zwiększa uwalnianie wolnego amoniaku do powietrza.

Wniosek jest prosty: skuteczna dezodoryzacja musi działać u źródła, czyli chemicznie, biologicznie albo przez fizyczną barierę.

Cztery sprawdzone metody redukcji zapachu gnojowicy

Skuteczne metody redukcji odoru działają na różnych etapach łańcucha gnojowicy: w budynku inwentarskim, w zbiorniku magazynującym i podczas aplikacji na pole. Najlepsze efekty daje łączenie kilku z nich.

1. Biopreparaty mikrobiologiczne – kierunkowanie fermentacji

Biopreparaty oparte na bakteriach z rodzaju Bacillus i Lactobacillus oraz enzymach ograniczają emisję amoniaku i siarkowodoru nawet o 95%, kierunkując przebieg fermentacji biomasy. To najprostsza do wdrożenia metoda, która nie wymaga inwestycji w sprzęt, jest zgodna z rolnictwem ekologicznym i działa zarówno na gnojowicę, obornik, jak i kompost.

Definicja: Status GRAS Generally Recognized As Safe to klasyfikacja amerykańskiej FDA wskazująca, że dany szczep mikroorganizmu jest powszechnie uznany za bezpieczny w zastosowaniach z żywnością i paszami. W praktyce szczepy GRAS są również bezpieczne w preparatach do biomasy, czyli w obecności bydła, trzody chlewnej i drobiu.

Mechanizm działania biopreparatów:

Konkurencja pokarmowa – wprowadzane bakterie namnażają się i wypierają mikroflorę gnilną odpowiedzialną za fetor.

Rozkład enzymatyczny – enzymy (proteazy, alfa-amylaza, lipaza, celulaza) rozbijają białka, tłuszcze, skrobię i celulozę z resztek paszy oraz słomy.

Obniżenie pH – Lactobacillus produkuje kwas mlekowy, który stabilizuje fermentację i ogranicza ulatnianie amoniaku.

Zgodnie z przeglądem naukowym opublikowanym w 2023 r. (Control of odor emissions from livestock farms), biopreparaty bakteryjne oparte na Bacillus i Pseudomonas w warunkach laboratoryjnych redukują stężenie amoniaku nawet o 98% i niemal całkowicie eliminują siarkowodór w ciągu kilku dni inkubacji.

Przykładem dostępnego dla polskich hodowców biopreparatu z tej kategorii jest BioMe Pro Biogen, czyli proszek zawierający bakterie Bacillus i Lactobacillus oraz pięć enzymów (alfa-amylazę, dwie proteazy, lipazę i celulazę). Stosuje się go zarówno do gnojowicy (dawka startowa 20 g/m³, regularna 10 g/m³ co 7–10 dni), jak i do pryzm obornika oraz kompostu (10 g na tonę). Bakterie mają status GRAS, więc preparat jest bezpieczny dla bydła, trzody i drobiu.

Zalety biopreparatów:

bezpieczeństwo dla zwierząt i obsługi;

brak konieczności inwestycji w sprzęt;

uniwersalność, czyli działanie na gnojowicę, obornik i kompost;

ograniczenie strat azotu, co przekłada się na lepszą wartość nawozową;

zgodność z rolnictwem ekologicznym.

Ograniczenia:

wymagają regularnej aplikacji (zwykle co 7–10 dni);

nie działają w obecności środków dezynfekujących (potrzebna 48-godzinna przerwa);

w niskich temperaturach fermentacja przebiega wolniej.

2. Zakwaszanie gnojowicy

Zakwaszanie gnojowicy kwasem siarkowym do pH ok. 5,5 redukuje emisję amoniaku o 70% w budynku inwentarskim, o 90% w zbiorniku magazynującym i o 67% przy aplikacji na pole. To technologia opracowana w Danii, gdzie funkcjonuje jako oficjalna BAT (Best Available Technique).

Definicja: BAT Best Available Techniques to Najlepsze Dostępne Techniki, czyli oficjalnie rekomendowane przez Komisję Europejską metody redukcji emisji w przemyśle i intensywnej hodowli. Stanowią punkt odniesienia w procedurach pozwoleń zintegrowanych dla większych ferm.

Mechanizm: obniżenie pH przesuwa równowagę chemiczną w gnojowicy w taki sposób, że amoniak pozostaje w formie jonu amonowego (NH₄⁺) rozpuszczonego w cieczy, zamiast ulatniać się jako gazowy NH₃.

Według badań prowadzonych przez Aarhus University, w Danii ok. 12% gnojowicy jest poddawane zakwaszaniu jako standardowa praktyka redukcji emisji. Skuteczność potwierdzono w pełnoskalowych badaniach polowych, w tym na cyklach produkcyjnych w chlewniach tucznikowych.

Zalety i ograniczenia:

✅ bardzo wysoka skuteczność redukcji NH₃;

✅ dodatkowa siarka jako składnik nawozowy dla roślin;

❌ wymaga specjalistycznego sprzętu (mieszadła, dozowniki, mierniki pH);

❌ konieczna praca z agresywnym kwasem siarkowym (96%);

❌ wykluczone w rolnictwie ekologicznym;

❌ koliduje z produkcją biogazu przy wyższych dawkach.

3. Pokrywy zbiorników i naturalna skorupa

Fizyczna pokrywa zbiornika gnojowicy redukuje emisję amoniaku o 77–91%, w zależności od zastosowanego materiału. To jedna z najprostszych metod ograniczenia odoru z magazynu gnojowicy lub laguny.

Mechanizm: bariera oddzielająca powierzchnię gnojowicy od powietrza ogranicza parowanie amoniaku i wyhamowuje wymianę gazową.

Zgodnie z badaniami pilotażowymi opublikowanymi w Journal of Environmental Quality (Misselbrook i wsp., 2016), różne typy pokryw osiągają następującą skuteczność:

granulaty gliniane pływające: 77% redukcji NH₃ ;

pokrywa ze słomy lub granulatów organicznych: 83–91% redukcji odoru ;

pokrywa namiotowa: 80–90% redukcji NH₃ ;

warstwa oleju rzepakowego (6 mm): 85% redukcji .

Lista zastosowań i ograniczeń:

✅ niskotechnologiczne, dostępne dla każdego gospodarstwa;

✅ łatwe do połączenia z biopreparatem;

❌ nie dotyczy obornika składowanego na pryzmie;

❌ wymaga okresowej wymiany lub uzupełniania.

4. Aplikacja gnojowicy na pole – właściwa technika

Sposób aplikacji gnojowicy decyduje o tym, ile azotu ulotni się do atmosfery jako amoniak. Aplikator doglebowy redukuje straty nawet o 90% w porównaniu z klasyczną płytą rozbryzgową.

Tabela: porównanie skuteczności metod aplikacji gnojowicy

Metoda aplikacji Redukcja strat NH₃ Redukcja odoru Płyta rozbryzgowa (referencja) 0% brak Węże wleczone 10–20% umiarkowana Płozy wleczone ok. 40% wysoka Aplikator doglebowy (iniekcja) do 90% niemal pełna

Dane pochodzą m.in. ze Zbioru Zaleceń Dobrej Praktyki Rolnej (MRiRW) i są spójne z wynikami badań Bawarskiego Państwowego Centrum Badawczego ds. Rolnictwa (LfL).

Praktyczne wskazówki dla hodowców:

aplikować przy chłodnej, bezwietrznej pogodzie (najlepiej rano lub wieczorem);

jak najszybciej wymieszać gnojowicę z glebą;

unikać aplikacji w upalne dni i podczas suszy;

nie aplikować przed zapowiedzianym deszczem ze względu na ryzyko wymywania składników.

Aspekty prawne i sąsiedzkie – dlaczego warto działać już teraz

Redukcja zapachu gnojowicy to nie tylko etyka czy komfort, ale obowiązek wynikający z dyrektyw unijnych oraz realne ograniczenie ryzyka skarg sąsiedzkich i postępowań administracyjnych.

Definicja: Dyrektywa NEC Dyrektywa NEC (2016/2284) to unijne zobowiązanie do redukcji emisji amoniaku, w tym z sektora rolnego. Polska ma wyznaczone limity krajowe, które są corocznie raportowane przez KOBiZE.

Najważniejsze regulacje dotyczące hodowców:

Dyrektywa NEC – krajowe limity emisji amoniaku z rolnictwa;

Dyrektywa IED (2010/75/UE) – wymaga stosowania BAT w intensywnej hodowli powyżej określonych progów DJP;

Dyrektywa azotanowa – stanowi podstawę polskiego Programu azotanowego, który reguluje terminy i sposoby aplikacji nawozów naturalnych;

Zbiór Zaleceń Dobrej Praktyki Rolnej – dokument MRiRW określający rekomendowane metody ograniczania emisji;

Ustawa o uciążliwości zapachowej – od lat procedowana w Polsce, ma uregulować kwestię „smrodu” jako uciążliwości środowiskowej.

W praktyce skargi sąsiedzkie potrafią uruchomić postępowanie Inspekcji Ochrony Środowiska, blokować pozwolenia na rozbudowę gospodarstwa, a w skrajnych przypadkach prowadzić do sporów sądowych. Inwestycja w redukcję odoru to także inwestycja w przewidywalny rozwój fermy.

Którą metodę wybrać dla swojego gospodarstwa?

Dla większości polskich gospodarstw najszybszym wejściem w temat są biopreparaty, ponieważ działają od razu, nie wymagają sprzętu i są zgodne z rolnictwem ekologicznym. W praktyce krajowych ferm rośnie też dostępność polskich rozwiązań, a producenci tacy jak EcoBen dostosowują formulacje biopreparatów do warunków lokalnych, w tym do typowych systemów magazynowania gnojowicy.

Krótka ścieżka decyzyjna w zależności od profilu gospodarstwa:

? Małe gospodarstwo (do ok. 50 DJP) – biopreparat regularnie aplikowany do zbiornika, naturalna skorupa na powierzchni gnojowicy, węże wleczone przy wywozie na pole.

? Średnia ferma – biopreparat + zakryty zbiornik (np. pokrywa namiotowa lub granulat) + płozy wleczone albo aplikator doglebowy.

?️ Hodowla blisko zabudowań mieszkalnych – priorytetowo biopreparat + szczelnie zakryty zbiornik + aplikacja doglebowa. To kombinacja minimalizująca konflikty z sąsiadami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zapach gnojowicy

Jak szybko widać efekt po zastosowaniu biopreparatu?

Pierwsze ograniczenie zapachu pojawia się zwykle w ciągu kilku dni od aplikacji. Pełny efekt, czyli równomiernie przefermentowana biomasa i wyraźnie mniejszy odór, widoczny jest po 2–4 tygodniach regularnego stosowania.

Czy biopreparaty są bezpieczne dla zwierząt?

Tak, jeśli zawierają szczepy o statusie GRAS. Bakterie Bacillus i Lactobacillus stosowane w preparatach do gnojowicy i obornika są niepatogenne i bezpieczne w obecności bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. Sam preparat nie jest jednak probiotykiem paszowym, ponieważ służy do biomasy, a nie do podawania zwierzętom.

Czy można łączyć biopreparat z dezynfekcją zbiornika?

Nie. Środki dezynfekujące (chlor, formaldehyd) zabijają bakterie zawarte w preparacie. Po dezynfekcji zbiornika zaleca się odczekać minimum 48 godzin przed kolejną aplikacją biopreparatu.

Czy zapach gnojowicy zniknie całkowicie?

Nie, gnojowica zawsze będzie miała charakterystyczny zapach. Skuteczne metody ograniczają natomiast najbardziej uciążliwe i odorotwórcze związki, czyli amoniak i siarkowodór. Efekt to znacznie słabszy, mniej agresywny zapach, bez „duszenia” w okolicy gospodarstwa.

Jakie metody są zgodne z rolnictwem ekologicznym?

Biopreparaty mikrobiologiczne, pokrywy zbiornika i właściwa technika aplikacji na pole. Zakwaszanie kwasem siarkowym jest wykluczone w produkcji ekologicznej.

Czy biopreparat działa zimą?

Tak, ale wolniej. W niskich temperaturach fermentacja biomasy zwalnia, ale nie ustaje. Producenci zalecają zwykle skrócenie cyklu aplikacji w miesiącach zimowych (np. co 5–7 dni zamiast standardowych 7–10).

Kluczowe wnioski

Cztery główne metody redukcji zapachu gnojowicy: biopreparaty mikrobiologiczne, zakwaszanie, pokrywy zbiornika, doglebowa aplikacja na pole. Najprostsza do wdrożenia to biopreparat, bez inwestycji w sprzęt, zgodny z rolnictwem ekologicznym. Najwyższa skuteczność wynika z łączenia kilku metod (biopreparat w zbiorniku + doglebowa aplikacja na polu). Mit do odrzucenia to maskowanie zapachu, ponieważ nie działa – trzeba pracować u źródła. Korzyści wykraczają poza zapach : mniejsze straty azotu, lepsza wartość nawozowa, mniej skarg sąsiedzkich, zgodność z regulacjami unijnymi.

Bibliografia

Control of odor emissions from livestock farms: A review – Science of the Total Environment, 2023. Kai P. i wsp. – A whole-farm assessment of the efficacy of slurry acidification in reducing ammonia emissions – European Journal of Agronomy, 2008. Misselbrook T. i wsp. – Greenhouse Gas and Ammonia Emissions from Slurry Storage: Impacts of Temperature and Potential Mitigation through Covering or Acidification – Journal of Environmental Quality, 2016. Aarhus University – Reduced nitrogen emission by bio-acidification of cattle slurry (projekt badawczy, Bioscience and Engineering). Zbiór Zaleceń Dobrej Praktyki Rolnej – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. IBMER Gdańsk – Badania procesu adsorpcji amoniaku zawartego w mieszaninie gazów znad powierzchni gnojowicy – Problemy Inżynierii Rolniczej, 2009. Slurry Covers to reduce Ammonia Emission and Odour Nuisance – Biosystems Engineering / ScienceDirect.

Przeczytaj także artykuł: Kiedy wymienić stary rozrzutnik na nowy?