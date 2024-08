Coraz większą popularnością cieszą się ekologiczne biopaliwa stałe, wśród których na szczególną uwagę zasługuje brykiet opałowy.

Jak produkować brykiet opałowy? Do jego produkcji wykorzystuje się odpady drzewne takie jak: trociny, wióry i zrębki lub inne surowce, między innymi słomę czy łuski słonecznika. Brykietowanie może być więc świetnym sposobem na recykling odpadów powstałych w procesie obróbki drewna czy produkcji rolnej. Brykiet opałowy stosowany jest w kominkach, piecach i kotłach na paliwo stałe, dlatego też chętnie sięgają po niego zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i zakłady przemysłowe. Wysoka wartość opałowa, łatwość przechowywania i bezpieczeństwo to tylko niektóre z zalet tego odnawialnego źródła energii. Istotny jest również fakt, że brykiet opałowy minimalizuje emisję szkodliwych substancji wydzielanych przy spalaniu, co czyni go czystą alternatywą dla węgla.

Produkcja brykietu opałowego krok po kroku

Proces produkcji brykietu opałowego może się w pewnym stopniu różnić w zależności od zastosowanego sprzętu, jednak zawsze obejmuje kilka podstawowych etapów:

1. Suszenie

Proces produkcji brykietu rozpoczyna się od suszenia surowca. Wykorzystywane w tym celu specjalne suszarnie mogą być oddzielnym urządzeniem lub elementem linii do produkcji brykietu. Zbyt duża wilgotność surowca utrudnia brykietowanie i sprawia, że brykiet rozpada się. By wyprodukować brykiet wysokiej jakości, wilgotność surowca nie powinna przekraczać 12%.

2. Rozdrabnianie surowca

Jeśli surowiec nie jest wystarczająco rozdrobniony, kolejnym krokiem jest zmielenie go na mniejsze kawałki, zazwyczaj przy użyciu młynka czy rozdrabniacza. W ten sposób uzyskuje się bardziej jednolitą masę.

3. Prasowanie

Najważniejszym etapem produkcji brykietu jest prasowanie biomasy w komorze brykieciarki. Za sprawą wysokiego ciśnienia i temperatury uwalnia się lignina, która działa jak naturalne spoiwo i zapewnia trwałość brykietów. Brykieciarka nadaje surowcowi zwartą postać oraz pożądany kształt – najczęściej charakterystyczną, cylindryczną formę, choć często spotyka się też brykiet w postaci kostek, płytek czy innych brył.

4. Kondycjonowanie brykietu

Po prasowaniu należy odczekać, aż brykiety wystygną, dzięki czemu ustabilizuje się ich forma i struktura i będzie można je bezpiecznie przenosić. Ten etap również ma duży wpływ na jakość jakość finalnego produktu.

5. Pakowanie i magazynowanie

Ostudzone brykiety są odpowiednio pakowane w worki foliowe, siatki lub big-bagi. Należy składować je w suchym i przewiewnym miejscu, chronionym przed wilgocią.

Wybór brykieciarki i pomoc w produkcji

Z uwagi na złożoność procesu produkcji brykietu opałowego, przed podjęciem decyzji o zakupie brykieciarki warto skonsultować się z fachowcem z branży.

Produkcja brykietu – podsumowanie

Podsumowując, produkcja brykietu opałowego jest bez wątpienia doskonałym sposobem na zagospodarowanie organicznych odpadów i przekształcenie ich w wydajne paliwo przyjazne dla środowiska. Wytwarzanie brykietu wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego jeśli rozważasz zakup brykieciarki , dobrym pomysłem będzie zasięgnięcie porady specjalisty, żeby w pełni wykorzystać potencjał Twojej linii do produkcji brykietu.

