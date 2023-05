Owady mogą być bardzo pożyteczne dla roślin, ale mogą im też zagrażać. W celu zwalczania insektów, które żerują na liściach i innych częściach roślin uprawnych i ozdobnych, stosuje się owadobójcze środki ochrony roślin. Występują one w różnych postaciach i zwykle są toksyczne, zatem używając ich należy zachować niezbędne środki ostrożności.

Jak skutecznie zwalczać insekty dowiesz się z niniejszego artykułu. Zapraszamy do lektury.

Jakie owady zagrażają roślinom w polu i w ogrodzie?

Wśród upraw w polu czy w ogrodzie występuje wiele gatunków owadów. Do najpopularniejszych należą:

Mszyce – szkodniki roślin ozdobnych, drzew, krzewów owocowych i warzyw. Wylęgają się wczesną wiosną i bardzo szybko się rozwijają i składają jaja. Zatem w ciągu jednego sezonu – do wczesnej jesieni – może się ich pojawić nawet kilkanaście pokoleń. Objawem ich występowania są poskręcane i przebarwione liście i pędy roślin. Mszyce mogą też przenosić choroby roślin, a ich obecność prowadzi często do rozwoju grzybów.

Przędziorki – występują na większości roślin. głównie kwitnących. Żywiąc się sokami roślin doprowadzają do powstawania jasnych przebarwień na liściach i pąkach, a następnie do zwijania i usychania liści i kwiatów. Czasem można gołym okiem dostrzec przędzę na roślinie.

Mrówki – żerują na roślinach usytuowanych w dobrze nasłonecznionych miejscach, ale mogą też być dokuczliwe dla ludzi.

Gąsienice motyli oraz ćmy – pojawiają się wiosną i żerują na liściach, zwłaszcza drzew owocowych, powodując pojawienie się dziur, oraz żółknięcie liści.

Ziemiórki – zagrażają głównie roślinom doniczkowym, gdyż ich larwy zasiedlają podłoże donic i żerują na drobnych korzeniach, ograniczając dostęp rośliny do składników pokarmowych i osłabiając ją. Przez to rośliny są bardziej podatne na choroby.

Rośliny mogą też być atakowane przez ślimaki, które niszczą łodygi, pędy, liście i pąki roślin. W dużych ilościach mogą się pojawić przy zwiększonej wilgotności.

W jakiej formie występują środki zwalczające insekty?

Insektycydy możemy dostać jako płyny do oprysków, proszki do sporządzania preparatów, lub stosowania w takiej postaci, żeli, lepów, pułapek i tym podobnych. Niektóre organizmy nie tolerują warunków suchych – są to na przykład ślimaki – inne z kolei gorzej się rozwijają przy dużej wilgotności – do tych należą przędziorki. Preparaty na mszyce w postaci oprysków warto stosować w początkowej fazie rozwoju tego pasożyta oraz przed kwitnieniem roślin. Pułapki feromonowe na ćmy przywabiają samice, co zapobiega rozmnażaniu się tych owadów i niszczeniu roślin przez ich gąsienice. Do walki ze ślimakami natomiast stosuje się granulaty, które po spożyciu obniżają ich aktywność, aż do zamierania wewnątrz skorupek.

Dlaczego warto stosować środki ochrony roślin?

Występowanie insektów powoduje obniżenie plonów roślin użytkowych oraz utratę atrakcyjności roślin ozdobnych. Warto znać metody biologiczne i sadzić w ogrodach rośliny odstraszające niektóre owady albo ślimaki, bądź też przyciągające owady pożyteczne, oraz takie, które są naturalnymi wrogami niepożądanych pasożytów. W przypadku większych organizmów, jak ślimaki czy gąsienice, można też ręcznie usuwać je z roślin i ich sąsiedztwa.

Jeśli jednak metody biologiczne czy mechaniczne okażą się nieskuteczne lub za mało efektywne, niezbędne może być wykorzystanie chemicznych środków ochrony roślin. Co istotne, pojawienie się szkodników może być nagłe, a to daje nam mało czasu na działanie. Odpowiedni dobór preparatów może uratować sytuację. Środki chemiczne działają szybko i skutecznie.