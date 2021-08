Jak stosować środki ochrony roślin?

Aby zapewnić roślinom ochronę przed chorobami i szkodnikami, wpływem warunków atmosferycznych, a także wspomóc ich wzrost, stosuje się środki ochrony roślin. Gdzie warto je kupować? O czym pamiętać podczas wyboru środków ochrony roślin?

Gdzie kupić środki ochrony roślin?

Środki ochrony roślin nabyć można w wielu miejscach. Oczywiście prym wiodą sklepy ogrodnicze, gdzie można liczyć na fachowe doradztwo. Jednak ceny pestycydów bywają w takich miejscach dość wysokie. Czasem, szukając korzystniejszej ceny, warto zajrzeć do marketów budowlanych, w których również są stoiska z produktami tego typu. Dodatkowo można postawić na środki ochrony roślin dostępne w sieci , ich oferta jest szeroka, ceny konkurencyjne, łatwo jest też kupić większą ilość danego preparatu. Dzisiaj zamawiając online, wcale nie trzeba długo czekać, a i dostawa jest możliwa prosto pod same drzwi klienta.

Jakie mamy rodzaje ś rodków ochrony roślin ?

Środki ochrony roślin mają przede wszystkim zabezpieczać je przed szkodnikami, zniszczeniem i szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Jednak ich zakres działania jest znacznie szerszy. Pozwalają również na regulowanie wzrostu i rozwoju roślin. Bardzo często pestycydy mają w składzie substancje lub organizmy żywe.

Pestycydy to międzynarodowe określenie na środki ochrony roślin, jednak pojęcie to ma znacznie szerszy zakres. Obejmuje swoim zakresem nie tylko preparaty, które służą do zabezpieczenia upraw, ale też substancje niebędące środkami bezpośrednio zabijającymi agrofagi, ale oddziałujące na nie w taki sposób, że organizmy te nie zagrażają roślinom uprawnym. Zaliczyć do nich można wszelkie repelenty, feromony, atraktanty i antyfidanty.

Warto wiedzieć, że można dokonać podziału pestycydów. Dzieli się je w zależności od tego, na co mają zadziałać. Wyróżnia się więc bakteriocydy, wirocydy, algicydy, fungicydy, zoocydy, regulatory wzrostu oraz na synergetyki.

Jak stosować ŚOR?

Środki ochrony roślin mogą mieć różną toksyczność. Przyjęło się 6-stopniową skalę, w której I – to klasa oznaczająca środki skrajnie toksyczne, a klasa VI to preparaty stosunkowo nieszkodliwe. W związku z tym, stosując pestycydy, należy zachować szczególną ostrożność. Konieczne jest odpowiednie dopasowanie preparatu do rośliny i problemu, z jakim się boryka.

Zapoznaj się z ulotką

Po zakupie środka ochrony rośliny niezbędne jest dokładne zapoznanie się z ulotką i zastosowanie się do informacji w niej zawartych.

Znaczenie ma wszystko. Przede wszystkim to, by nie przekraczać zalecanej dawki. Do jej odmierzania należy stosować miarkę z podziałką. Przyrządzić należy tyle cieczy roboczej, ile się wykorzysta podczas jednego zabiegu. Dlaczego? Przygotowanego roztworu nie można wylać do kanalizacji czy zbiornika wodnego.

Pestycydy należy umieszczać w czystych, specjalnie na ten cel przeznaczonych opryskiwaczach. Jeśli nie posiada się wystarczającej ilości na każdy ze środków, wówczas trzeba umyć pojemnik mydłem ogrodniczym.

Zabezpiecz się przed opryskiem i sprawdź pogodę

Przed przystąpieniem do oprysku należy zabezpieczyć ciało. Trzeba założyć rękawice, buty i okulary ochronne. Powinno się unikać kontaktu cieczy ze skórą. Co więcej, podczas aplikowania pestycydów nie powinno się palić papierosów, a tym bardziej jeść lub pić.

Podczas aplikowania środków ochrony roślin istotna jest nawet pogoda. Powinno być bezwietrznie i umiarkowanie ciepło. Wiatr niesie ryzyko roznoszenia cieczy, opady zmywają ją, a wieczorem latają pożyteczne owady.