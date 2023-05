Jak wybierać dobre silosy zbożowe?

Widok silosów zbożowych jest coraz powszechniejszy na polskiej wsi, o czym łatwo przekonać się, choćby przejeżdżając w sąsiedztwie gospodarstw. Niestety, nie każdy wie – zwłaszcza dopiero na etapie zmiany spichlerzy na silos – czym kierować się podczas zakupu silosu. Podpowiadamy, jak to zrobić i jak uniknąć chybionych rozwiązań.

1. Jak wybierać silos?

2. Silosy płaskodenne czy silosy lejowe?

3. Silosy z blachy ocynkowanej czy z tworzyw sztucznych?

Jeśli zastanawiasz się nad stworzeniem profesjonalnego magazynu do przechowywania zboża, masz do wyboru w zasadzie dwa kierunki: magazyny płaskie lub silosy zbożowe. Magazyny płaskie mają kilka zalet, takich jak wielofunkcyjność czy zapewnienie ziarnu powietrza, jednak systemy silosowe okazują się mniej pracochłonne i bardziej ekonomiczne.

Jak wybierać silos?

Podstawowe kryterium wyboru silosu zbożowego bazuje na dopasowaniu jego wielkości do potrzeb gospodarstwa. Co do zasady nie jest to trudne, gdyż każdy jest w stanie samodzielnie określić pożądaną pojemność w odniesieniu do spodziewanych plonów. Wspomnijmy jedynie, że warto pod uwagę wziąć także plany rozwojowe gospodarstwa: już teraz lub w przyszłości. Od tego, czy w przyszłości pojawią się nowe silosy zbożowe, jest uzależniony układ tych stawianych początkowo.

Trzeba także zastanowić się, czy lepiej zbudować cztery silosy stutonowe czy dwa dwustutonowe. Większa liczba silosów podnosi koszty, ale korzystnie wpływa na funkcjonalność. Pozwala optymalnie sortować zboże, na przykład pod względem jakości.

Kolejne ważne decyzje to typ konstrukcji oraz materiał, z którego wykonuje się silosy.

Silosy płaskodenne czy silosy lejowe?

Kolejnym etapem jest wybór właściwej konstrukcji silosu. Do wyboru masz silosy płaskodenne oraz silosy lejowe. Nie sposób jednoznacznie wskazać, który wariant jest lepszy. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb gospodarstwa, jednak co do zasady silosy lejowe mają większą funkcjonalność. Dlaczego?

Silosy płaskodenne są popularne przede wszystkim w gospodarstwach niewielkich, rodzinnych, w których rotacja zboża jest niewielka. Taka decyzja wynika przede wszystkim z kosztów – dwukrotnie niższych niż w przypadku silosów lejowych. Najpoważniejszym mankamentem jest w tym przypadku większe skomplikowanie w dokładnym opróżnianiu silosu. Rozwiązaniem jest dodatkowa inwestycja w wyposażenie pozwalające zmechanizować tę czynność. Trzeba jednak liczyć się z koniecznością wyłożenia dodatkowych kilku tysięcy złotych.

Silosy lejowe są bardziej funkcjonalne, ale również droższe. Są też wyższe, co przekłada się na konieczność budowania wyższych i droższych systemów załadunku. Ich podstawową zaletą jest natomiast możliwość grawitacyjnego opróżnienia silosu do końca. System kilku silosów lejowych może zostać obsłużony jednym przenośnikiem.

Silosy z blachy ocynkowanej czy z tworzyw sztucznych?

Zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem są zbiorniki wykonane z blachy: płaskiej lub falistej. Do zalet pierwszej opcji zalicza się z pewnością możliwość dokładniejszego opróżnienia i precyzyjnego wymycia w razie potrzeby, jednak mankamentem może być mniejsza odporność na odkształcenia boczne. Nie są to jednak różnice duże. Warto natomiast zaznaczyć, że silosy z blachy płaskiej są tańsze.

Na rynku znajdziemy także silosy wykonane z tworzyw sztucznych. Choć są one przeznaczone przede wszystkim do pasz, niektórzy decydują się je wykorzystać również do przechowywania ziarna. Ich oczywistą przewagą jest eliminacja ryzyka korozji, decydująca o wykorzystaniu tego rodzaju produktów w gospodarstwie.

W jaki silos warto zatem zainwestować?

Jak wynika z powyższej analizy, ostateczna decyzja zawsze powinna stanowić wynik analizy potrzeb i możliwości, ale także planów na rozwój gospodarstwa. Z pewnością silosy lejowe są najbardziej funkcjonalne, jednakże w przypadku mniejszych wymagań, pozostałe rodzaje równie spiszą się na medal.