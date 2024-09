Jak zbudować wybieg dla kur z siatki? Wskazówki

Każdy hodowca kur musi pamiętać, że dbanie o dobrostan zwierząt jest kwestią priorytetową. Na to składa się m.in. zapewnienie dostępu do słońca, świeżego powietrza oraz cienia. Przyda się więc nie tylko kurnik, ale i bezpieczny wybieg dla kur z siatki. Poniżej cenne wskazówki, jak go zbudować i o czym nie można zapomnieć.

Dlaczego wybieg dla kur jest tak ważny?

Jak zbudować wybieg dla kur z siatki? Wybieg dla kur z siatki to miejsce, w którym ptaki mogą swobodnie korzystać ze świeżego powietrza, odpoczywać, jak również jeść. Ponieważ jest to teren ogrodzony, zmniejsza się ryzyko zagrożeń, do których należą:

ataki drapieżników,

kontakt z dzikim ptactwem i przenoszonymi przez nie chorobami,

wypadki (np. wtargnięcie pod koła samochodu).

Starannie przygotowany wybieg zapobiega także wydostawaniu się kur poza teren gospodarstwa. Jak przygotować bezpieczne miejsce dla swojej hodowli?

Siatka na wybieg dla kur – jej dopasowanie to podstawa

Na wybieg dla kur szczególnie dobrze nadaje się siatka z polietylenu. Warto szukać takiej, która zawiera specjalny dodatek zapewniający ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UV. Dzięki temu nie wyblaknie i nie skruszy się pod wpływem długotrwałej ekspozycji na promienie słoneczne.

Polietylenowa siatka na wybieg dla kur jest też całkowicie wodoodporna. Nie nasiąka wodą i nie jest podatna na rozwój mikroorganizmów czy pleśni. Jest również lekka i odporna na rozciąganie. Wszystko to pozwala na stworzenie solidnego wybiegu.

Jakie parametry powinna spełniać siatka?

Zamawiając siatkę na wybieg dla kur, szczególną uwagę trzeba zwrócić na wielkość oczek. Standardowo mieści się ona w przedziale od 25 x 25 mm do 60 x 60 mm. W tej kwestii dużo zależy od gatunku hodowanych ptaków. Oczka powinny być na tyle małe, aby kury nie mogły przecisnąć przez nie głowy i nie zaplątały się. W przypadku kurcząt można zdecydować się na jeszcze mniejszy rozmiar, 20 x 20 mm.

Wybieg dla kur z siatki musi zapewniać dostatecznie dużo przestrzeni. Przyjmuje się, że na jedną kurę przypadają 4 metry kwadratowe powierzchni. Znalezienie siatki o odpowiedniej szerokości i długości, dopasowanej do wielkości stada, nie stanowi żadnego problemu – wystarczy zgłosić się do firmy oferującej tego typu produkty przygotowywane na konkretny wymiar, takich jak https://sklep.symar.pl/kategoria-produktu/hodowla/siatki-dla-kur-na-woliery/ . Należy pamiętać również o odpowiedniej wysokości, a więc minimum 100 cm dla gatunków cięższych lub 150-200 cm dla gatunków dobrze radzących sobie z lataniem.

Budowa wybiegu dla kur krok po kroku

Aby zbudować w pełni bezpieczny wybieg, najpierw trzeba zatroszczyć się o fundament. Zalecana głębokość to ok. 50 cm (z uwagi na to, że kury intensywnie grzebią w ziemi). Według doświadczonych hodowców podmurówka powinna wystawać ponad grunt na ok. 30 cm. Należy zakotwiczyć w niej słupki, a następnie przymocować do nich siatkę.

Wybieg dla kur z siatki – dodatkowe wskazówki

Jeśli jest to możliwe, wybieg najlepiej zbudować na lekko spadzistym terenie. To umożliwi odpływ wody z opadów i zapobiegnie tworzeniu się kałuż oraz błota. Ma to znaczenie nie tylko dla komfortu ptaków, ale i ich zdrowia. Mokra gleba zmieszana z ptasimi odchodami to dobre miejsce do rozwoju pasożytów powodujących różne choroby.

Po zbudowaniu wybiegu należy go odpowiednio wyposażyć. Niezbędne są karmidła i poidła zapewniające stały dostęp do paszy oraz wody. Jeśli na terenie przeznaczonym dla kur nie rosną żadne drzewa, konieczne będzie zbudowanie zadaszenia. W upalne dni ptaki muszą mieć miejsce, w którym skryją się przed słońcem.