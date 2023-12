Jaka wartościowa karma dla wrażliwego psa? Marka, na którą warto zwrócić uwagę!

Wybór odpowiedniej, dobrze tolerowanej przez czworonoga karmy to jeden z najważniejszych obowiązków właściciela. To także nie lada wyzwanie – wybór karm dla psów jest obecnie tak duży i zróżnicowany, że często nie wiemy, po jaki pokarm sięgnąć, aby nasz zwierzak chętnie go zjadał oraz aby jego stosowanie przyniosło same korzyści dla jego zdrowia, wyglądu i dobrego samopoczucia. Sytuację dodatkowo komplikuje wrażliwy układ pokarmowy naszego pupila, który nie toleruje każdej karmy. Na jaką markę warto postawić w takiej sytuacji i czym karmić swojego psa na co dzień?

Karma dla psów z wrażliwym układem trawiennym

Jaka wartościowa karma dla wrażliwego psa? Karma dla psa musi posiadać szereg składników, które będą dostarczały czworonogowi witamin, minerałów, białka i pozostałych substancji odżywczych w odpowiednich, dostosowanych do jego wieku, wagi i potrzeb proporcjach. Szczególne problemy z wyborem pokarmu do codziennego stosowania mają właściciele psów z wrażliwym układem trawiennym. Takie zwierzęta nie tolerują bowiem każdej karmy, a błędy w jej doborze mogą skutkować występowaniem problemów z samopoczuciem i zdrowiem zwierzaka. Dla psów z delikatnym układem pokarmowym najlepiej sprawdzają się specjalistyczne karmy ze składem dedykowanym wrażliwcom.

Przykładem takiego pokarmu jest karma Baltica. Jest to wysokiej jakości pełnoporcjowa karma przeznaczona do codziennego spożywania dla psów w różnym wieku, wadze i rasie. To hipoalergiczny pokarm, który świetnie sprawdzi się zarówno w przypadku psów niecierpiących na problemy trawienne, jak i czworonogów wymagających szczególnej uwagi w zakresie doboru karmy. Karma Baltica może poszczycić się wysoką zawartością pełnowartościowego białka, które pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie czworonoga.

Karma Baltica i jej rodzaje. Jak dopasować ją do potrzeb swojego pupila?

Karma Baltica jest dostępna w różnych wariantach. Wszystkie są całkowicie pozbawione składników o potencjalnym działaniu alergizującym, w tym takich dodatków, jak m. in. konserwanty, gluten, zboża i pestycydy. Skład karmy jest szczegółowo opisany na opakowaniu, dzięki czemu każdy właściciel zyskuje wiedzę, czym tak naprawdę karmi swojego pupila. Zamiast sztucznych wypełniaczy i dodatków, jest pełna wartościowych składników, których obecność jest szczególnie pożądana w diecie psa. Są to m. in. ryby, mięso z kaczki, indyka, jagnięce i z dziczyzny, warzywa, owoce, ryż i wiele innych.

Karma Baltica jest dostępna w wersji dla psów małych, średnich i dużych ras, co pozwala na jej dostosowanie do zapotrzebowania każdego czworonoga. W ofercie producenta znajduje się także specjalny wariant dedykowany potrzebom starszych zwierząt, które zwykle mają specyficzne wymagania żywieniowe. Nie brakuje także produktów, które idealne sprawdzą się do żywienia szczeniąt – dobrej jakości pokarm o hipoalergicznych właściwościach zapewni im zdrowy, szybki wzrost i doskonałe trawienie. Wszystko to sprawia, że karma Baltica jest jedną ze specjalistycznych karm dla psów z wrażliwym układem trawiennym, na które warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.

