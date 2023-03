Owies należy do zbóż jarych, wśród których wyróżnia się najmniejszymi wymaganiami termicznymi. Bardzo istotny jest wczesny termin siewu owsa, który korzystnie wpływa na rozwój rośliny. Co warto wiedzieć na temat uprawy owsa?

Jeszcze niedawno owies był stosowany głównie do żywienia zwierząt, jednak obecnie docenia się jego właściwości, dzięki czemu coraz częściej stanowi istotny składnik diety ludzi. Aby zadbać o dobry plon owsa, należy wybrać optymalny termin siewu, który jest uzależniony od regionu kraju. Na kiedy zaplanować siew owsa?

Jaki jest termin siewu owsa?

Uprawa owsa – co warto wiedzieć?

Owies należy do zbóż jarych, co oznacza, że wysiewając go wiosną, plony zbierzemy jeszcze w tym samym okresie wegetacyjnym. Jest to jeden z powodów, dla których uprawa owsa w Polsce jest coraz popularniejsza – chodzi zarówno o plon ziarna z przeznaczeniem na paszę, jak i o uprawę na cele konsumpcyjne. Ze wszystkich zbóż jarych owies ma najmniejsze wymagania termiczne. Owies kiełkuje już w temperaturze 2-3 st. C, dlatego wszystkie odmiany owsa wymagają wczesnego siewu. Choć do uprawy najlepiej nadają się gleby kompleksów żytnich, owies toleruje też zakwaszenie gleby oraz gleby ubogie w składniki pokarmowe. Owies można więc wysiewać również na stanowiskach, gdzie nie udaje się uprawa bardziej wymagających gatunków zbóż.

Dobrze rozwinięty system korzeniowy sprawia natomiast, że o ile spełnione zostaną potrzeby wodne owsa, da on plon również na glebach piaszczystych i górskich. Na plony duży wpływ ma jakość gleby i wielkość opadów. Największy plon można uzyskać na glebach cięższych, gdzie są odpowiednie opady. Jeśli natomiast owies jest uprawiany na glebach lżejszych z niedostateczną liczbą opadów, plon może być mniejszy. Owies jest też odporny na choroby i nie uczestniczy w ich przenoszeniu. Wczesny siew owsa zmniejsza ryzyko porażenia uprawy przez choroby grzybowe oraz pozwala uniknąć narażenia na szkodniki. Jeśli więc dopilnujemy wczesnego terminu siewu, owies da wysokie i dobre jakościowo plony.

Kiedy siać owies?

Owies należy siać wczesną wiosną. W tym okresie najlepiej wykorzystuje on wilgoć z opadów i nawożenie, dzięki czemu lepiej się krzewi. Jako że kiełkuje w temperaturze 2-3 st. C, niskie temperatury pozytywnie wpływają na jego rozwój i plon. Wczesny termin siewu zmniejsza też ryzyko związane z chorobami oraz szkodami wyrządzonymi przez szkodniki, takie jak ploniarka zbożówka. Kiedy szkodnik składa jaja, odpowiednio wcześnie wysiany owies jest już dobrze rozwinięty, dzięki czemu odporny na wyrządzenie szkód. Ziarno owsa należy więc wysiać zaraz po obeschnięciu ziemi po zimie.

Termin siewu owsa jest uzależniony od wrażliwości gatunkowej roślin na temperaturę gleby i temperaturę powietrza w okresie wschodów. W każdym regionie Polski należy więc zastosować inny termin siewu.

Od 15 do 25 marca należy siać owies w Polsce południowo-zachodniej oraz zachodniej.

Od 20 do 30 marca można siać owies w Polsce centralnej i południowej.

Od 25 marca do 5 kwietnia wysiewa się owies w Polsce wschodniej i północnej.

Od 1 do 10 kwietnia należy siać owies w Polsce północno-wschodniej.

Należy przy tym pamiętać, że terminy siewu są uzależnione od pogody, która nie zawsze w danym terminie jest taka sama. Opóźnienie siewu może jednak spowodować niższy plon i narazić roślinę na choroby oraz szkodniki. Wczesny wysiew sprawia natomiast, że rośliny szybciej się rozkrzewiają i lepiej znoszą suszę w późniejszym okresie.

O czym trzeba pamiętać przed wysiewem owsa?

Wysiewając owies, należy pamiętać o odpowiedniej gęstości zasiewów. Zbyt duża gęstość zwiększa ryzyko wystąpienia chorób grzybowych, może też ograniczyć wzrost korzeni lub wyleganie roślin, co w konsekwencji doprowadzi do mniejszych plonów. Konieczne jest więc przestrzeganie norm ilościowych, uwarunkowanych zdolnością kiełkowania i masą 1000 ziaren (MTZ). MTZ owsa wynosi około 35-40 g i jest uwarunkowane odmianą. Im wyższe MTZ, tym roślina lepiej i szybciej kiełkuje, ponieważ w początkowej fazie rozwoju korzysta ona wyłącznie z substancji, które znajdują się w ziarnie.

W praktyce zaleca się wysiew około 170-190 kg owsa na hektar. W przypadku zbóż o mniejszej zdolności kiełkowania lub gorszych warunków klimatyczno-glebowych można zwiększyć wysiew nawet do 220 kg na hektar. W celu osiągnięcia optymalnej rozstawy rzędów podczas siewu trzeba rozstawić redlice na 10-12 cm. Z kolei głębokość siewu powinna wynosić 3-4 cm, do maksymalnie 5 cm na stanowiskach suchych. Dbając o odpowiednie warunki i terminy siewu, możemy liczyć na dobry plon owsa.