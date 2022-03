Jaki tunel foliowy do ogrodu wybrać, by idealnie dopasować go do naszych upraw? Na co zwrócić uwagę, wybierając taki tunel? Przeczytaj i sprawdź!

Jaki tunel foliowy wybrać?

Wybierając tunel foliowy do ogrodu, będziemy musieli przede wszystkim podjąć decyzję co do jego wielkości. Tunel foliowy niski nie przekracza najczęściej 1,5 m i jest to dobra opcja dla osób, które zamierzają uprawiać w nim włoszczyznę do domowego użytku. Najwyższe tunele foliowe mają zwykle wysokość 2-3 m i pozwalają one na wygodne poruszanie się wewnątrz. Można w nich uprawiać takie warzywa jak papryka, fasola czy pomidory. Szerokość tuneli foliowych waha się w granicach od 2 do 3 m, a ich długość może sięgać nawet 6 m. Już na etapie planowania rozmieszczenia grządek powinniśmy pamiętać, że zalecana szerokość grządki to 1,2 m, przy czym należy również wziąć pod uwagę rozmieszczenie ścieżek.

Jaki tunel foliowy do ogrodu wybrać? Poszycie tunelu ogrodowego

W wyborze tunelu foliowego trzeba uwzględnić rodzaj folii, z jakiej wykonane jest poszycie. Zależy od tego między innymi utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności, a także prawidłowa cyrkulacja powietrza. Wszystkie te czynniki mają znaczny wpływ na uprawy. Jaki tunel ogrodowy kupić? Jakie pokrycie tunelu mamy do wyboru?

Folię perforowaną, z drobnymi otworami zapewniającymi lepszy przepływ powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu rośliny z naszej uprawy są mniej narażone na choroby wywoływane przez grzyby, a ponadto możemy rzadziej przeprowadzać wietrzenie tunelu. Tunel ogrodowy z folią perforowaną słabiej utrzymuje wysoką wilgotność powietrza i temperaturę, co może niekorzystnie wpłynąć na uprawę warzyw ciepłolubnych.

Folię bez perforacji, która szybko się nagrzewa, a także utrzymuje dużą wilgotność powietrza i wysoką temperaturę. Namiot foliowy wykonany z takiej folii powinniśmy jednak często wietrzyć, w przeciwnym wypadku rośliny mogą się w nim zaparzyć.

Folię filtrującą promieniowanie UV, z wgrzaną siatką polipropylenową, zwiększającą wytrzymałość poszycia.

Jaki wybrać tunel ogrodowy i na jakich stelażach zbudowane są tunele?

Konstrukcja tunelu to kolejny aspekt, na jaki powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, wybierając namiot ogrodniczy. Jaki stelaż tunelu foliowego wybrać?

Tunel z metalowym stelażem, który jest dość ciężki, dzięki czemu pozostaje na swoim miejscu nawet przy silniejszych podmuchach wiatru. Metalowy stelaż tunelu foliowego jest też bardzo trwały. Najlepiej wybrać konstrukcję ze stalowych profili podwójnie ocynkowanych , które będą odporne na rdzę. Ten rodzaj konstrukcji doskonale sprawdza się w naszych warunkach i choć cena namiotów foliowych z metalowym stelażem jest wyższa od modeli ze stelażem z rurek PVC, lepiej postawić na stabilną i cięższą konstrukcję.

Tunel ze stelażem z tworzywa sztucznego, który najczęściej stanowią rurki PCV. Taki tunel foliowy będzie lżejszy i łatwo można go przenieść w inne miejsce. Stelaż z tworzywa sztucznego jest odporny na duże wahania temperatur i nie koroduje. Minusem takiego rozwiązania jest fakt, iż silne podmuchy wiatru mogą przewrócić namiot, dlatego też trzeba dobrze wybrać miejsce, w którym znajdzie się nasz tunel foliowy.

Gdzie postawić tunel foliowy?

Jak najlepiej ustawić tunel ogrodowy? Choć miejsce ustawienia tunelu foliowego nie ma tak dużego znaczenia, jak w przypadku szklarni (w razie potrzeby można go po prostu przenieść w bardziej dogodny zakątek ogrodu), to jednak warto dobrze przemyśleć tę kwestię, by nasza uprawa roślin miała jak najlepsze warunki. Stanowisko, w którym znajduje się tunel ogrodniczy, musi być słoneczne i osłonięte od wiatru, dlatego trzeba zwrócić uwagę, czy słońca nie będą tu zasłaniać budynki lub wysokie drzewa i krzewy. Dobrym pomysłem jest też osłonięcie tunelu foliowego przed wiatrem, tworząc tak zwane zielone ściany, które zmniejszą siłę wiatru. Sprawdzą się tu na przykład żywopłoty z iglaków. Większość osób decyduje się na ustawienie tunelu foliowego w mniej reprezentacyjnym miejscu ogrodu.