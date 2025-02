Jakie łóżko dla chłopca wybrać do jego sypialni?

Urządzając pokój chłopca na wsi można kierować się jego zainteresowaniami, ale też popularnymi motywami i trendami. Bardzo popularny jest styl skandynawski, a w ramach tej stylistyki świetnie sprawdzają się meble wykonane z naturalnych materiałów takich jak drewno. Dziś podpowiemy, jakie łóżko dla chłopca sprawdzi się do sypialni.

Jakie łóżko dla chłopca – rodzaje łóżek do wyboru?

Łóżka w stylu skandynawskim nawiązują do natury, ale i wprowadzają do wnętrza hygge, a więc szczęście, którego źródłem jest przebywanie w przytulnych, pięknie urządzonych i wygodnych pomieszczeniach. Łóżko drewniane niewątpliwie nie tylko kojarzy się z wygodą i takie powinno być. Można wybrać klasyczne niskie łóżko z szufladą, w której zmieści się pościel, ale i zabawki dziecka, które chce mieć pod ręką czy np. książki, które czyta przed snem.

Dla małych chłopców odpowiednie może być łóżko z barierką. Taki element zapobiega upadkowi na podłogę, gdy dziecko śpi bardzo niespokojnie. W barierki boczne są wyposażone także wysokie łóżka, dlatego ich użytkowanie przez chłopca będzie w pełni bezpieczne. Możecie wybrać łóżko dla chłopca z antresolą, które umożliwi mu przygotowanie bazy do zabaw pod łóżkiem, a także obserwowanie swojego pokoju z innej perspektywy, czyli wyższej kondygnacji. Takie łóżko będzie wygodne do snu i świetne do zabawy.

Jeżeli chłopiec dzieli pokój z bratem lub siostrą, to łóżko piętrowe będzie świetnym wyborem. Oczywiście z wyższej kondygnacji powinno korzystać starsze dziecko. Dostępne są łóżka w kształcie domku czy tipi. Obydwa modele dobrze sprawdzą się dla chłopca i podobnie jak łóżko z antresolą będą służyć też do zabawy. Warto wybrać łóżko wyposażone w listewkowy stelaż o dużej odporności na obciążenie.

Jak dobrać łóżko dla chłopca, by było funkcjonalne przez przynajmniej kilka lat?

Oczywiście, aby łóżko służyło chłopcu przez kilka lat najlepiej wybrać model, który ma 190 lub 200 cm długości. Taki model sprawdzi się zarówno dla małego chłopca, jak i nastolatka. Jeżeli chłopiec ma kilka lat, to można wybrać też łóżko o długości 160 cm. Trzeba pamiętać, że z takiego modelu będzie mógł korzystać do momentu, gdy nie przekroczy 145 cm wzrostu.

Różnica pomiędzy powierzchnią spania, a wzrostem powinna być taka, by pozostawało przynajmniej 15 cm zapasu. Dzięki temu dziecko może swobodnie ułożyć się w łóżku i ma zapewnioną wygodną i zdrową pozycję w czasie snu.