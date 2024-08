Jakie maszyny rolnicze dla małego gospodarstwa na start?

Prowadzenie małego gospodarstwa rolnego wymaga odpowiedniego wyposażenia w maszyny rolnicze. Nawet na niewielkim areale, właściwie dobrane urządzenia mogą znacząco zwiększyć wydajność pracy i jakość plonów. Jakie maszyny kupić, aby możliwie zautomatyzować skalę i funkcjonowanie gospodarstwa?

Jakie maszyny rolnicze zalecane są na rozpoczęcie działalności gospodarstwa rolnego?

Oto lista podstawowych maszyn, które powinny znaleźć się w każdym małym gospodarstwie:

1. Ciągnik rolniczy

Ciągnik to serce każdego gospodarstwa. W przypadku małych gospodarstw wystarczy model o mocy 50-80 KM. Warto wybrać ciągnik uniwersalny, który poradzi sobie z różnorodnymi zadaniami:

uprawą gleby,

transportem,

obsługą innych maszyn rolniczych.

Jeśli pozwala Ci na to budżet, postaw na ciągnik, który będzie miał napęd na 4 koła, zewnętrzną hydraulikę do podłączania narzędzi ( źródło ) oraz klimatyzację. Latem praca w polu w maszynie bez klimatyzacji to koszmar każdego gospodarza.

2. Pług

Pług to podstawowe narzędzie do uprawy gleby. Dla małego gospodarstwa wystarczy pług 2- lub 3-skibowy. Jego zadania to:

odwracanie wierzchniej warstwy gleby,

napowietrzanie ziemi,

mieszanie resztek roślinnych z glebą.

Do wyboru masz: pługi półzawieszane, obracalne i zawieszane. Te najtańsze to rzecz jasna te zawieszane.

3. Brony

Brony służą do:

rozbijania brył ziemi po orce,

wyrównywania powierzchni pola,

płytkiej uprawy gleby.

Dla małego gospodarstwa polecana jest lekka brona zębowa (najprostsza i najtańsza, idealna do małych areałów) lub talerzowa (skuteczna w rozdrabnianiu brył i mieszaniu resztek roślinnych z glebą).

Dla profesjonalistów polecane są brony wirnikowe, ale to spory koszt na początek (są napędzane od WOM ciągnika).

4. Siewnik

Siewnik zapewnia precyzyjny wysiew nasion. W małym gospodarstwie sprawdzi się siewnik mechaniczny o szerokości roboczej 2-3 metry. Jego zalety to:

równomierne rozmieszczenie nasion,

oszczędność materiału siewnego,

możliwość regulacji głębokości siewu.

Postaw na siewnik rzędowy lub (jeśli masz większy budżet) siewnik punktowy.

5. Opryskiwacz

Opryskiwacz jest niezbędny do ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Dla małego gospodarstwa wystarczy model zawieszany o pojemności 400-600 litrów. Ważne cechy to: regulacja szerokości roboczej, możliwość precyzyjnego dozowania środków ochrony roślin, łatwość czyszczenia i konserwacji.

Opryskiwacz to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na efektywność i opłacalność produkcji rolnej nawet w małym gospodarstwie. Nowoczesne opryskiwacze, wyposażone w systemy precyzyjnego rolnictwa, pozwalają na optymalizację zużycia środków ochrony roślin, co przekłada się na oszczędności i mniejsze obciążenie dla środowiska.

Najlepszy będzie opryskiwacz plecakowy lub ciągany. Ewentualnie zawieszany, jeśli masz działkę, na jakiej nie ma trudno dostępnych miejsc.

6. Kosiarka rotacyjna

Kosiarka rotacyjna jest niezbędna w gospodarstwach zajmujących się produkcją pasz.

Służy do:

Koszenia traw i roślin motylkowych,

Przygotowania zielonek.

Dla małego gospodarstwa wystarczy model o szerokości roboczej 1,65-1,85 m.

7. Przyczepa rolnicza

Przyczepa to uniwersalne narzędzie transportowe. Wykorzystuje się ją do:

transportu plonów,

przewozu nawozów i innych materiałów,

jako mobilny magazyn podczas żniw.

W małym gospodarstwie sprawdzi się jednoosiowa przyczepa o ładowności 3-5 ton. Na start zupełnie wystarczy.

8. Rozsiewacz nawozów

Rozsiewacz nawozów zapewnia równomierne rozprowadzanie nawozów mineralnych. Dla małego gospodarstwa wystarczy model zawieszany o pojemności 300-500 litrów. Jego zalety to:

precyzyjne dozowanie nawozu,

możliwość regulacji szerokości rozsiewu,

oszczędność czasu i pracy.

9. Agregat uprawowy

Agregat uprawowy łączy w sobie funkcje kilku maszyn, co jest szczególnie cenne w małym gospodarstwie. Może służyć do:

spulchniania gleby

wyrównywania powierzchni pola

przygotowania gleby pod siew

Warto wybrać lekki agregat o szerokości roboczej 2-3 metry.