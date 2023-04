Jakie narzędzia przydadzą Ci się do wiosennych prac w ogrodzie

Wiosna jest bardzo pracowitym czasem dla wszystkich ogrodników. To właśnie wtedy należy posprzątać po zimie i przygotować glebę do siewu roślin, warzyw czy zasadzenia krzewów owocowych. W kalendarzu ogrodnika bardzo ważne miejsce zajmuje także pierwsze nawożenie gleby czy przycinanie drzew owocowych. Jak się do tego wszystkiego przygotować? Aby sprawnie uporać się ze wszystkimi pracami, ważne jest użycie odpowiednich narzędzi i akcesoriów, które ułatwią i przyspieszą kolejne prace w ogrodzie.