Janusz Wojciechowski nowym Komisarzem ds. rolnictwa w UE

Janusz Wojciechowski został nowym Komisarzem ds. rolnictwa w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w historii funkcję tą piastuje Polak, który zrobi wszystko, aby nasi rolnicy rozwijali się, jednocześnie dostosowując się do nowej rzeczywistości. Janusz Wojciechowski, który zastąpi na tym stanowisku Filla Hogana już na starcie nie ma łatwo. Będzie musiał uspokoić nastroje farmerów w krajach zachodnich. Protesty na ulicach Berlina czy Paryża to rezultat dotychczasowej polityki klimatycznej. Nowy komisarz będzie musiał pogodzić interesy środowiska, klimatu i rolnictwa. Sam Janusz Wojciechowski mówi, że jego zadaniem jest to, żeby opracować takie plany strategiczne państw członkowskich, żeby pogodzić interes rolnika z zadaniami proklimatycznymi.

Dużym wyzwaniem dla nowego komisarza jest kontynuacja wspólnej polityki rolnej, czyli dokończenie tego co zaczęła ustępująca komisja europejska. Część zmian jest już pewnych, część trzeba będzie wynegocjować.

– „Ja wchodzę w funkcję komisarza wtedy kiedy to jest kluczowy moment całej reformy, to jest również debata budżetowa. Nie będę ustawał w wysiłkach aby uzyskać jak najkorzystniejszy budżet na wspólną politykę rolną. To jest też potrzeba zapewnienia sprawiedliwej polityki rolnej” – powiedział Janusz Wojciechowski. Zrównanie dopłat bezpośrednich do średniej unijnej czyli 270 € dotyczy kilkunastu krajów członkowskich. Oprócz Polski w grupie zainteresowanych są m.in. Czesi, Węgrzy, Rumunii, ale także Portugalczycy, Finowie i Szwedzi.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

na podstawie: AGROBIZNES

fot. Parlament Europejski