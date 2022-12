Jesień w ogrodzie – mądrze i nowocześnie

Nie ma nic piękniejszego niż klasyczna Złota Polska Jesień. Ten czas kojarzy się z zakończeniem sezonu ogrodowego, a jedyne, co nam pozostaje, to ostatnie zbiory warzyw i ewentualne zmieszczenie przetworów w piwniczkach i spiżarniach. Jesień to też ten moment, kiedy rolnicy ściągają z pól ostatnie już dynie. I choć większość jesiennych prac jest już w tym roku za nami, niech poniższy tekst będzie wskazówką dla tych spóźnialskich, którzy liczą jeszcze na sprzyjającą grudniową aurę w celu zrobienia przygotowań do nowego sezonu.

Jak uprzątnąć liście nowocześnie z małych i większych powierzchni?

Jesień w ogrodzie to taki agro-czas, w którym przystępujemy do sprzątania sadów i ogrodów. Większość z nas widzi nie tylko kolorowe, ale przede wszystkim szare i brązowe liście szpecące trawnik, o który dbaliśmy cały sezon. Minęły już na szczęście czasy, kiedy to z grabiami trzeba było poświęcić kilka godzin na zebranie ich i zapakowanie.

Zamiast grabi czy mioteł do liści wykorzystujemy nowoczesne dmuchawy lub odkurzacze, albo prostsze zamiatarki. Każdy z nas na pewno widział je nieraz w sklepach ogrodniczych i budowlanych. O ile możemy sobie ze względu na zagospodarowaną przestrzeń na to pozwolić, to zgrabianie liści na stosy jest najlepszym rozwiązaniem dla środowiska. Nie zawsze jednak chcemy zostawić takie kopce, bo bardziej nasze ogrody szpecą, niż ozdabiają. Wtedy liście możemy zgrabić, kopcując drzewa i krzewy lub wykorzystać je do kompostowania.

Nowoczesne rozwiązania na wagę złota

O ile na małych przestrzeniach radzimy sobie na różne sposoby, o tyle mając większy teren, szukamy nowoczesnych rozwiązań, które ułatwią nam pracę. Zarówno w ogrodnictwie, jak i rolnictwie coraz częściej wykorzystujemy nowoczesne technologie. Nie są to tylko sprzęty takie jak np. wspomniane dmuchawy do liści, ale też samojezdne kosiarki czy nowoczesne maszyny rolnicze. Każdy przecież chce sobie ułatwić życie, a nie je utrudniać.

Roboty, drony, GPS czy algorytmy ułatwiające prace są teraz na wagę złota dla rolników i ogrodników. W obecnych czasach można zarządzać swoim gospodarstwem jak nowoczesnym przedsiębiorstwem i korzystać z takich udogodnień jak np. SatAgro:https://agronomist.pl/narzedzia/satelitarny-monitoring-pol. Podgląd satelitarny, bieżące analizy, prognoza pogody czy alerty pogodowe to udogodnienia, na które możemy sobie po prostu pozwolić, a są dostępne dla każdego. Takie rozwiązania przydają się zresztą nie tylko jesienią, ale i przez cały rok. Dlatego warto zainteresować się tym rozwiązaniem!