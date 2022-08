Jonizacja – poczuj się jak w lesie

Jonizacja powietrza jest obecnie tak zaawansowana, że nie trzeba obawiać się negatywnych czynników powstałych w wyniku całego procesu, a w zamian za to możemy docenić jej pozytywne efekty. Obecnie w branżowych sklepach możemy kupić nie tylko samodzielne jonizatory powietrza, ale także zaawansowane, nowoczesne urządzenia z funkcją jonizacji jak, dobrej klasy oczyszczacz powietrza .

Dlaczego oczyszczacz powietrza z funkcją jonizacji to najlepszy wybór?

Coraz więcej modeli oczyszczaczy posiada wspomnianą funkcję jonizacji, szczególnie japoński producent Sharp w swoich urządzeniach stosuje tę opcję. Zaczynając od początku, warto wyjaśnić jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z oczyszczaczy powietrza. Zaawansowane urządzenia takie jak np. oczyszczacz Sharp KC-A60EUW , wykorzystując wieloetapową filtrację poprzez dobrej jakości filtry, są w stanie wyeliminować szkodliwe zanieczyszczenia, w tym te pochodzące ze smogu, jak pyły zawieszone PM 2.5 oraz PM10, tego rodzaju zanieczyszczenia z łatwością przenikają w głąb organizmu, negatywnie wpływając na wiele układów.

Badania nad szkodliwością smogu są stale rozwijane, a naukowcy zgodni co do dużej szkodliwości tego rodzaju zanieczyszczeń. Ponadto oczyszczacz powietrza jest w stanie wyeliminować również najczęstsze alergeny wywołujące alergię wziewne, jak roztocza, kurz, czy pyłki. Urządzenie do sterylizacji powietrza wyeliminuje również pleśń i grzyby, a także przenoszone drogą powietrzną wirusy i bakterie. Funkcja jonizacji wspiera cały ten proces.

Co zyskamy korzystając z funkcji jonizacji?

Tak jak wspomniano powyżej, funkcja jonizacji doskonale wspiera cały proces filtracji powietrza. Zaawansowana technologia jak ta wykorzystywana w oczyszczacz Sharp KC-A60EUW- Plasmacluster sprawia, że powietrze jest wyraźnie bardziej rześkie i świeże. Filtrowane i jonizowane powietrze daje poczucie porównywalne do takiego jakie odczuwamy będąc w lesie, wszystko to za sprawą unormowania jonów ujemnych i dodatnich, takie powietrze pozytywnie wpłynie na samopoczucie, a także koncentrację i sen. Połączenie filtracji i jonizacji powietrza, a także nawilżenia jak w modelu oczyszczacz Sharp KC-A60EUW, to 3 funkcje w tylko jednym urządzeniu, czyli oszczędność pieniędzy, a także przestrzeni, szczególnie tam gdzie jej brakuje.

Jakie zalety ma oczyszczacz Sharp KC-A60EUW?

Poza wspominaną już złożoną filtracją, a także funkcją jonizacji i nawilżania, oczyszczacz Sharp KC-A60EUW zasługuje na pochwałę ze względu na możliwość samodzielnej automatycznej pracy, duży pojemnik na wodę, a także cichą pracę i blokadę rodzicielską, docenić warto także długą żywotność filtrów. To urządzenie doskonale sprawdzające się w warunkach domowych, zarówno w pokoju dziennym, sypialni, jak i pokoju dziecięcym. W profesjonalnych sklepach internetowych jak goodair.pl, ten oczyszczacz powietrza kupimy w cenie 2299 zł. To zdecydowany lider wśród oczyszczaczy od japońskiego producenta Sharp, cieszący się uznaniem wśród użytkowników i recenzentów.