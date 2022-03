Już wkrótce powstanie Krajowa Grupa Spożywcza

Powstaje Krajowa Grupa Spożywcza (nazywana również holdingiem spożywczym), której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju.

Dnia 28.03.2022 została podpisana umowa, dzięki której nadzór właścicielski nad siedmioma spółkami zostanie przeniesiony z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dzięki projektowi nastąpi konsolidacja podmiotów z sektora spożywczego w jeden silny podmiot gospodarczy, który będzie wspierał politykę państwa w sektorze rolniczym.

Niestety przetwórstwo rolne obecnie jest w rękach zagranicznych i nie należy do państwa polskiego, a co za tym idzie do jego obywateli. W związku z tym zbyt duża liczba pośredników powoduje wysokie ceny płodów rolnych dla konsumentów, a niskie dla producentów. Sytuacja za naszą wschodnią granicą uświadamia jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe. Chodzi o zapewnienie godnych cen dla producentów rolnych oraz konsumentów, a także o ukrócenie procederu zmów cenowych.

W ciągu siedmiu dni od podpisania umowy zostanie przekazany projekt uchwały. Będzie to zakończenie formalnego przekazania spółek do Ministerstwa Aktywów Państwowych, który w tej chwili prowadzi konsolidację tychże spółek z branży rolno-spożywczej.

Źródło: MRiRW.