Karmniki dla świń – wskazówki dotyczące zakupu

Czym się kierować wybierając system podawania paszy dla trzody chlewnej? Gdzie kupić dobre karmniki dla świń?

Karmniki dla świń to podstawowy element wyposażenia każdej chlewni. Ich budowa, jakość, sposób wykonania, a także materiały, z jakich powstały mają ogromny wpływ na zachowanie czystości oraz bezpieczeństwa w świniarni. Od odpowiedniego wyboru może zależeć oszczędność czasu wymaganego na codzienny proces podawania paszy, który ma szczególne znaczenie przy licznym chowie.

Jak wybrać odpowiedni karmnik dla świń?

Decyzja o tym, jaki kupić podajnik uzależniona jest od rodzaju stosowanej paszy, specyfiki hodowli, liczby zwierząt oraz ich wieku. Karmnik dla prosiąt dostosowany jest do ich wielkości i ułatwia podawanie specyficznego pożywienia w tym mączki. Inny rodzaj paszy przyjmują knury, lochy luźne, prośne i karmiące, więc wymagają one nieco innego systemu.

Warto także zwrócić uwagę na liczbę osobników w chlewni, by optymalnie dostosować ilość stanowisk.

System podawania paszy ma ogromny wpływ na zapewnienie świniom spokoju oraz uniknięcia walk o pożywienie. Zwierzęta, które zawsze mogą liczyć na posiłek, nie stresują się, a przyrost ich masy jest stabilny i zdrowy.

Karmniki dla świń marki Verba

Liderem na rynku karmników dla trzody chlewnej jest firma Verba. Od 50 lat funkcjonuje na rynku jako biznes rodzinny. Silne przywiązanie do tradycji w połączeniu z zamiłowaniem do najnowszych technologii sprawiły, że produkty Verba cieszą się ogromną popularnością. Są wyjątkowe i idealnie dostosowane do potrzeb danej grupy.

Założyciel marki Verba był doświadczonym hodowcą świń. Doskonale znał ich fizjonomię, charakter, potrzeby i wiedział jakiej opieki wymagają.

Jako pierwszy też postanowił zastosować w produkcji karmników dla świń plastik, pochodzący z recyklingu. Firma działa z maksymalną troską o środowisko, przywiązuje dużą wagę do używania surowców wtórnych i korzysta z odnawialnych źródeł energii.

Na stronie Verba Karmniki dla świń znajdziesz szeroki wybór produktów dla trzody w każdym stadium życia. Ponad 200 rodzajów karmników, w tym korytka dla prosiąt, autokarmniki dla trzody, karmniki dla loch i knurów. Decyzję o zakupie dostosuj do rodzaju i konsystencji podawanej paszy.

Jeżeli nie wiesz, jaki karmnik wybrać, skontaktuj się z konsultantem Verba, który chętnie podpowie Ci optymalne rozwiązanie dostosowane do Twojej konkretnej sytuacji.