Komu przysługuje dotacja do wapnowania?

Rolniku, jeżeli powierzchnia Twojego gospodarstwa nie przekracza 75 ha, a pH gleby ma 5,5 lub mniej, otrzymasz pomoc de minimis od Państwa, czyli bezzwrotną pożyczkę.

Wysokość dotacji zależy od wielkości gospodarstwa. Gospodarstwa małe (do 25 hektarów) otrzymają pomoc w wysokości 300 zł/tonę za czysty składnik odkwaszający. Jeżeli gospodarstwo mieści się w granicach od 50 do 75 hektarów będzie to 100 zł/t CaO lub Ca+MgO.

W trosce o środowisko naturalne Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęły działania dot. regeneracji polskich gleb.

Rolnicy już składają wnioski na dofinansowanie wapnowania gleb. W puli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest 300 milionów złotych. Te pieniądze farmerzy inwestują w odkwaszanie gruntów. Jesień w polu to czas przygotowywania gleby pod przyszłoroczne uprawy. Rolnicy sieją poplony czyli rośliny, które poprawiają kulturę gleby. Dzięki temu za rok plon główny będzie miał lepsze warunki do wzrostu. Jednak sam poplon i nawozy nie wystarczą. Do pełnego sukcesu w uprawie, ziemia potrzebuje też wapna. Wapno sieje się pod kontem lepszego wykorzystania składników przez rośliny, aby ograniczyć nawożenie mineralne i utrzymać odpowiednie pH gleby. Najlepsze pH jest na poziomie neutralnym, czyli 7 w 14-stostopniowej skali kwasowości i zasadowości. Jeżeli pH jest neutralne wtedy rośliny mogą przyswoić nawet 100% składników mineralnych, to z kolei pozwala zaoszczędzić. Po pierwsze nawozy, które zastosowaliśmy są w pełni wykorzystane, czyli wydane pieniądze dają efekt. Po drugie, nasza praca przynosi efekt w postaci plonu, czyli też mamy zysk finansowy. Lepsze wykorzystanie nawozów to też mniej chemii w rzekach, a co za tym idzie, pozytywnie wpływamy na środowisko. Żeby zatrzymać zatrucie wód Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb, poprzez ich wapnowanie.

Rolniku, możesz zyskać Ty i środowisko będzie Ci wdzięczne!

Opracowała: Danuta Niedźwiecka