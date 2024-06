Konferencja polowa w Centrum Doradztwa Technicznego

11 czerwca 2024 roku firma Bayer zaprezentowała nowości w odmianach rzepaku, w ochronie herbicydowej kukurydzy oraz w ochronie fungicydowej zbóż.

Konferencja polowa w Sławkowie była również okazją do poinformowania prasy rolniczej o uruchomieniu Innovation HUB w Chlewiskach oraz do zaprezentowania rozwiązań firmy dla rolnictwa regeneratywnego.

„W Bayer wiemy, że nie ma jednego słusznego rozwiązania, które jest idealne dla każdego. Rolnik potrzebuje całego systemu, łączącego rozwiązania zapewniające wysoki plon i stabilne dochody, przy jednoczesnych korzyściach dla środowiska i poprawie stanu gleby, czyniąc gospodarstwo odporne na zmiany klimatu. To nasza definicja rolnictwa regeneratywnego i rozwiązania dla takiego systemu dostarczamy rolnikom” – mówi Laercio Bortolini, szef Działu Crop Science w Bayer na Polskę, kraje bałtyckie, Czechy, Słowację oraz Ukrainę.

Bayer zaprezentował nowo otwarte Agronomy Excellence Center w Chlewiskach (woj. wielkopolskie) – tzw. Innovation HUB. To miejsce, w którym interdyscyplinarny zespół działów

Field Solution, Market Development i Hodowli współpracuje aby opracowywać i demonstrować najlepsze rozwiązania dla rolnictwa zrównoważonego i regeneratywnego. Efekty prac uwzględnią trendy rynkowe, a także potrzeby i oczekiwania rolników.

Prace Innovation HUB obejmą:

rozwiązania w zakresie upraw nowej generacji oraz hodowli hybrydowych odmian kukurydzy i rzepaku, a w przyszłości także innych gatunków roślin uprawnych;

wprowadzanie cyfryzacji i automatyzacji procesów agronomicznych z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań cyfrowych (np. FieldView), precyzyjnych programów aplikacji nawozów i środków ochrony roślin czy monitoringu satelitarnego.

DEKALB – PEWNY I BEZPIECZNY PLON

Bayer zaprezentował kluczowe odmiany rzepaku z oferty na 2024 rok, m.in. DK Exaura, DK Expose, DK Exima, DK Exbury oraz DK Excited.

DK Excited solo i w zaprawie Acceleron® Precision

Kluczową odmianą jest DK Excited, która od uzyskania polskiej rejestracji w 2020 roku wykazuje ponadprzeciętne wyniki. Zdobyła rynek plasując się w czołówce najchętniej kupowanych odmian.

Odmianę wyróżniają następujące cechy:

odporność na wirusa żółtaczki rzepy,

wysoka zawartość tłuszczu w nasionach,

efektywne gospodarowanie azotem,

odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion,

lepsze znoszenie ataków szkodników dzięki doskonałemu wigorowi jesiennemu,

bardzo dobra zimotrwałość roślin dzięki małej elongacji przed zimą.

Od tego sezonu odmiana DK Excited będzie dostępna również w zaprawie Acceleron® Precision . To komplet zapraw Buteo Start i Scenic Gold, wzbogaconych o Zinc Boost, co – w połączeniu z jednolitymi wyrównanymi nasionami Dekalb – daje idealne przygotowanie do siewu precyzyjnego.

Firma gwarantuje średnicę nasion > 2 mm (2,2–2,4 mm), która doskonale pasuje do precyzyjnych maszyn talerzowych i oznacza znacząco lepszą precyzję siewu oraz równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie. Przy takiej wielkości i wyrównaniu nasion rolnik ma pewność, że każde nasiono jest zasysane pojedynczo do jednego otworu.

Zinc Boost to dodatek mikroelementowy do zapraw – cynk, który jest niezbędny do optymalnego wzrostu i rozwoju roślin rzepaku. Bezpośrednio wpływa na wigor, wspomaga wczesny rozwój korzeni i stymuluje produkcję biomasy.

Rośliny zaprawione Zinc Boost produkują więcej auksyn, co wpływa na silniejszy rozwój systemu korzeniowego, jak również na wzrost biomasy nadziemnej. Widoczna jest poprawa jakości wschodów oraz dostępu młodych siewek rzepaku do składników pokarmowych i wody w glebie dzięki większej masie korzeniowej.

Finalnie prowadzi do poprawy plonów i jakości. Produkt został przebadany w warunkach polowych oraz laboratoryjnych z czynnikiem stresu wodnego.

DEKALB EXAVANCE – NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI

To naturalny wabik szkodników do stosowania z innymi odmianami mieszańcowymi rzepaku.

Efektywność jego działania zapewniają:

Żółty kolor, stanowiący sygnał wabiący szkodniki – dla słodyszka rzepakowego oznacza, że znalazł pyłek, którego szuka.

Odmiana kwitnie co najmniej 10 dni wcześniej niż zwykłe odmiany hybrydowe – przyciąga więc pojawiające się słodyszki.

Kiedy już słodyszki zadomowią się na roślinach, ich kwitnienie zapewni szkodnikom pożywienie na wystarczająco długo, by zredukować presję i ochronić główną odmianę na polu.

Jak stosować EXAVANCE na polu?

Metoda 1. Zaatakowane przez słodyszka rośliny zostają częściowo zniszczone, a plon odmiany głównej pozostaje bezpieczny:

EXAVANCE zawsze stanowi dodatek do głównej odmiany zaplanowanej do uprawy.

Można ją wysiewać po zmieszaniu odmiany głównej i EXAVANCE (od 7% do 10%) w siewniku.

To proste i możliwe rozwiązanie dla wszystkich odmian.

Metoda 2. Wysiew EXAVANCE w tym samym terminie, co odmiany głównej – wokół obsianego nią pola, jako pas brzeżny lub „ramka”.

Nalot słodyszka na kwitnące wcześniej rośliny zniszczy je częściowo lub umożliwi zabieg tylko na EXAVANCE odpowiednio dobranym preparatem.

DEKALB W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM KOMETA

Każdy rolnik kupujący nasiona rzepaku Dekalb ma możliwość zyskania co najmniej 50 zł za każdy zakupiony worek wybranych odmian, dzięki uczestnictwu w programie lojalnościowym Kometa. Wraz z większymi zakupami kwota może zwiększyć się do 100 zł za worek.

OCHRONA HERBICYDOWA W KUKURYDZY

Capreno 547 SC to herbicyd przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (np. komosa biała, szarłat szorstki i rdesty) i niektórych chwastów jednoliściennych (np. chwastnica jednostronna) w uprawie kukurydzy.

Zawiera w swoim składzie dwie wzajemnie uzupełniające się substancje czynne: tembotrion oraz tienkarbazon metylu oraz sejfner – izoksadifen etylowy.

Dzięki synergicznemu połączeniu dwóch substancji czynnych zapewnia skuteczne zwalczanie i długotrwałą ochronę przed szerokim spektrum chwastów występujących w kukurydzy.

Znikoma liczba przypadków wykształcenia się odpornych na tembotrion biotypów chwastów na świecie sprawia, że środek ten jest niezwykle skuteczny w zwalczaniu chwastów uodpornionych na inhibitory ALS.

Środek należy stosować po wschodach kukurydzy w fazie 3-5 liści właściwych roślin kukurydzy (BBCH 13-15) łącznie ze wspomagaczem olejowym Mero 842 EC. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,22 – 0,29 l/ha wraz z 2 l wspomagacza Mero 842 EC.

Merlin Duo Flexx 475 SC to nowy produkt przeznaczony do stosowania przedwschodowego lub krótko powschodowego w uprawie kukurydzy.

To herbicyd stosowany do zwalczania chwastów dwuliściennych (np. komosa biała, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity) oraz niektórych chwastów jednoliściennych (np. chwastnica jednostronna).

Zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania, czyli izoksaflutol i terbutylazynę oraz sejfner – cyprosulfoamid.

Środek należy stosować po siewie nasion, ale przed wschodami roślin kukurydzy lub po wschodach do końca fazy 3 liści właściwych kukurydzy. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi od 1,0 do 2,0 l środka/ha.

DELARO FORTE – EKONOMICZNY PARTNER W OCHRONIE FUNGICYDOWEJ ZBÓŻ

Istotną zaletą jest elastyczność dawkowania produktu. W warunkach niższej presji lub pogodzie mniej sprzyjającej rozwojowi chorób do skutecznej ochrony wystarcza 1-1,3l/ha. Zawarte w Delaro Forte trzy substancje czynne pozwalają wyniszczająco, leczniczo i zapobiegawczo walczyć z najważniejszymi patogenami – od chorób podstawy źdźbła, przez mączniaka, septoriozę liści, brunatną plamistość liści czy rdze, po fuzariozę kłosa.

Uzyskane w ubiegłym roku wyniki plonowania programu fungicydowego opartego o Delaro Forte są potwierdzeniem jego skuteczności, pozytywnego wpływu na plon, a przede wszystkim wysokiego zwrotu z inwestycji. Program ochrony, składający się z Delaro Forte (1,25 l/ha) w T1 i Cayunis (0,8 l/ha) zastosowany w T2/T3, pozwolił uzyskać 1159 zł zwrotu z inwestycji .

ROLNICTWO REGENERATYWNE TO WIZJA FIRMY BAYER DLA PRZYSZŁOŚCI

Światowe systemy żywnościowe znajdują się pod coraz większą presją – potrzeba coraz więcej żywności dla rosnącej populacji. Jednocześnie intensyfikacja rolnictwa negatywnie wpływa na środowisko i klimat.

Tworzy się błędne koło: emisje z rolnictwa przyczyniają się do zmiany klimatu, skutkiem czego rolnicy muszą stawić czoło nieregularnym i ekstremalnym zjawiskom pogodowym, które zagrażają ich dochodom oraz światowym dostawom żywności.

Zdaniem Bayer rozwiązaniem jest rolnictwo regeneratywne – „produkowanie więcej za mniej, przy jednoczesnej regeneracji”. To pójście o krok dalej względem rolnictwa zrównoważonego.

Rolnictwo regeneratywne stawia nacisk na regenerację, czyli dodatkowe korzyści dla przyrody.

Kluczowe innowacje w portfolio firmy, które mogą kształtować regeneratywną przyszłość rolnictwa, to:

nowe systemy upraw: kukurydza niska, pszenica hybrydowa, ryż o siewie bezpośrednim

nowe metody hodowlane, biotechnologia

zrównoważona ochrona roślin: nowe mechanizmy działania oraz środki biologiczne

żywienie roślin: wiązanie azotu

innowacje w rolnictwie węglowym i rozwiązania cyfrowe.

O firmie Bayer

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Zgodnie z misją „Health for all, Hunger for none” jej produkty i usługi mają na celu przynoszenie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się globalną populacją.

Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2023 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 47,6 mld euro. Wydatki na badania i rozwój – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wyniosły 5,8 mld euro. Więcej informacji na stronie www.bayer.com

