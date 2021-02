Konkurs na najlepszy wynalazek ekologiczny

Głównym założeniem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie przemysłu poszczególnych gospodarek państw Unii Europejskiej w bardziej przyjazne środowisku, tak aby do 2050 roku uzyskać neutralność klimatyczną.

Konkurs „Pojedynek wiatraków” na najlepszy wynalazek produkujący czystą energię odnawialną zostanie rozstrzygnięty 14 sierpnia 2021 r.

Stawka jest wysoka, ponieważ wygrać można milion polskich złotych. Zwycięzca nie tylko otrzyma wysoką nagrodę finansową, ale może przyczynić się do rewolucji w energetyce wiatrowej w Polsce. Może to być przełom w tej dziedzinie. Organizatorom konkursu zależy na komercjalizacji tego wynalazku, tak aby mógł sobie pozwolić na niego przeciętny Polak.

Aby wystartować w konkursie potrzeba minimum formalności i nakładów finansowych. Wynalazek bowiem sfinansuje Unia Europejska. Jest to wsparcie strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”, która ma podnieść poziom innowacyjności gospodarek.

Konkurs obecnie jest na etapie wyłonienia z pośród 180 nadesłanych filmów 84 drużyny.

W ćwierćfinale uczestnicy przedstawią działanie swoich urządzeń w praktyce.

Do półfinału przejdzie 40 prototypów, z których każdy będzie poddany testowi. Polegać on będzie na tym, że przydomowe urządzenie elektrowni wiatrowej zostanie podłączone do specjalnej aparatury emitującej sztuczny wiatr.

Półfinał i wielki finał konkursu odbędą się 14 sierpnia br. O główną nagrodę powalczy tylko 10 spośród 40 drużyn, które osiągnęły najlepsze wyniki.

Pojedynek przydomowych wiatrowni można będzie obejrzeć, przy dobrych wiatrach, na żywo ze Stadionu Narodowego w Stolicy naszego kraju. Każdy z 10. wiatraków zostanie poddany działaniu wiatru o zmiennej prędkości, ale jego amplituda będzie identyczna dla wszystkich.

W całej akcji chodzi o jak najmniejsze zużywanie paliw kopalnianych do produkcji energii i zastępowanie ich paliwami odnawialnymi w obiegu zamkniętym.

Założeniem projektu jest zapewnienie podstawowych potrzeb każdego człowieka, który potrzebuje dostępu do czystej wody, świeżego powietrza i zdrowego ekosystemu.

Wypracowanie szeregu czystych technologii ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku, do której dążymy.

Zostały już ogłoszone 3 spośród ośmiu przedsięwzięć. Dotyczą one efektywnego pod względem energetycznym budownictwa, nowoczesnej, automatycznej i bezodorowej biogazowni oraz innowacyjnej oczyszczalni. Następne pięć przedsięwzięć, a są nimi: s ystemy odnawialnej retencji, elektrociepłownia z odnawialnych Źródeł Energii OZE, magazynowanie ciepłej i zimnej energii, magazynowanie elektrycznej energii, a także innowacyjna wentylacja domów i szkół, będą uruchomione w pierwszej połowie tego roku.

Dzięki temu powstaną innowacyjne budynki modułowe, które będzie można postawić w zaledwie kilka miesięcy. Będą one produkowały energię na własne potrzeby, a nawet więcej niż same będą w stanie wykorzystać. Oczyszczalnie będą produkowały nawozy dla rolnictwa, a także czystą, nieskażoną wodę. Biogazownie będą wytwarzać metan, a elektrociepłownie będą tylko w 20%-tach zasilane paliwami kopalnymi, reszta będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych.

Magazyny elektrycznej energii dla domu będą oparte o nasze, rodzime surowce.

Domowe systemy retencji będą odzyskiwały nawet do 80% wody z deszczówki. Systemy wentylacyjne i retencyjne w tzw. starych budownictwach czy szkołach będą dawały powietrze, które będzie czyste, nie tracąc na ten cel energii.

To nie bajka, to najbliższa przyszłość.

Organizatorom, którym zależy również na wspieraniu rodzimych firm w kreowaniu jutra, życzymy pomyślności w realizacji tych jakże ambitnych planów. Mamy nadzieję, że przyczynią się one nie tylko do poprawy naszego wspólnego, codziennego życia, ale pozytywnie wpłyną na naszą planetę.