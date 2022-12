Kort tenisowy – jak wygląda budowa takiego kortu?

Sport to niełatwa sztuka, a zaplecze techniczne odgrywa w nim ekstremalnie istotną rolę. To właśnie boiska, korty, sprzęt, baseny i inne, umożliwiają zawodnikom odkrywanie, rozwijanie oraz szlifowanie odkrytych przez nich talentów. Bez zaplecza technicznego byłoby to całkowicie niemożliwe. W przypadku sportu jakim jest tenis ziemny, kort – a dokładnie mówiąc jego rodzaj oraz materiał z jakiego jest wykonany – ma bezpośredni wpływ na wyniki gracza. Jak powstaje taki kort, jakie nawierzchnie spotkamy na kortach tenisowych i wiele innych ciekawostek. Aby poznać odpowiedź na te i inne pytania, koniecznie zostańcie z nami do końca tego artykułu. Jak wygląda budowa kortów tenisowych? Wyjaśnimy Wam tę kwestię krok po kroku! Zapraszamy do dalszej lektury!

Podłoże pod budowę kortu tenisowego, czyli etap numer 1

Aby kort tenisowy, który budujemy, mógł bezawaryjnie służyć przez wiele długich lat, trzeba przed jego budową, w odpowiedni sposób przygotować miejsce, w którym on stanie. Jeśli zastanawiacie się czy krok ten można pominąć, odpowiadamy – nie! Jest on niezbędny do przyszłego, dobrego funkcjonowania takiego obiektu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych w miejscu, gdzie docelowo znajdzie się kort, trzeba zweryfikować, czy ziemia ma odpowiednie wymiary. Pamiętajmy, że kort to nie tylko miejsc do gry, ale także cała okoliczna infrastruktura, na którą na takiej działce musi znaleźć się miejsce. Jak duża powinna być działka, aby możliwa była na niej budowa kortów tenisowych ? Działka nie może być mniejsza niż prostokąt o wymiarach 34,80 metra długości na co najmniej 17,10 metra szerokości.

Odpowiedni rozmiar oraz kształt działki to jak się okazuje nie wszystko. Zanim rozpocznie się budowa wskazane jest wykonanie wizji lokalnej i zweryfikowanie orientacji działki. Kort, aby zawodnicy nie mieli problemów z widocznością, powinien mieć orientację północno-południową. W przeciwnym wypadku rażące w oczy słońce będzie utrudniać im grę.

Jaka nawierzchnia pod kort tenisowy będzie najlepsza, czyli etap numer 2

Wybór działki, na której wybudowany zostanie kort tenisowy – jak wspominaliśmy w poprzednim akapicie – nie może być dziełem przypadku. Identycznie jest z nawierzchnią, która docelowo będzie pokrywała taki kort. Decyzję o rodzaju nawierzchni należy dogłębnie przemyśleć. Dlaczego? Rodzaj nawierzchni ma bezpośredni wpływ na to:

jak szybka jest gra,

jak szybko zużywa się boisko.

Korty tenisowe mogą być pokryte następującą nawierzchnią:

mączka ceglana,

nawierzchnia akrylowa,

sztuczna trawa (najbardziej trwała, idealna do szybkiej, dynamicznej gry w tenisa),

wykładzina tenisowa.

Najbardziej popularne nawierzchnie kortów tenisowych, z którymi spotkamy się w dzisiejszych czasach, to mączka ceglana oraz akryl.

Wyposażenie, czyli etap numer 3 – czas zadbać o elementy dodatkowe

Kiedy kort jest już gotowy, mamy odpowiedni teren, rozmiar i nawierzchnię, przechodzimy do tzw. pobocznych elementów. Kwestie, o które należy zadbać na samym końcu to m.in.:

oświetlenie,

toalety,

ogrodzenie,

kanalizacja,

piłkochwyt.

