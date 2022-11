Kredyty dla rolników – jak i gdzie wybrać najlepszy ?

Działalność rolnicza wymaga nieustannych modernizacji oraz zakupu nowych sprzętów. Nie może się to udać bez środków finansowych.

Kredyty dla rolników są jednym ze skutecznych sposobów na pozyskanie pieniędzy na tego rodzaju wydatki. Jeśli chcesz rozwijać swoje gospodarstwo, to musisz wiedzieć, gdzie ich szukać oraz na co zwracać szczególną uwagę podczas analizowania poszczególnych ofert.

W jakich sytuacjach kredyt dla rolnika może być niezbędny?

Rolnicy prowadzący własne gospodarstwa mają możliwość korzystania z różnych form pozyskania pieniędzy na inwestycje. Najczęściej są to dotacje oraz dofinansowania. W niektórych sytuacjach konieczne jest jednak zdobycie dodatkowych pieniędzy. Są one potrzebne zwłaszcza wtedy, gdy konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji gospodarstwa.

Zakup maszyn to ogromny wydatek, a jednocześnie inwestycja, która może przynieść korzyści. Dlatego warto zdobyć pieniądze na ten właśnie cel. Rolnicy mogą potrzebować dodatkowych pieniędzy także wtedy, gdy planują powiększyć swoje gospodarstwo i dokupić ziemię.

Jednym z najlepszych sposobów na zdobycie środków finansowych na rozwój gospodarstwa są najtańsze kredyty gotówkowe. Można przeznaczyć je na dowolny cel. Maksymalna kwota, jaką można otrzymać, zależy od oferty konkretnego banku, a także zdolności kredytowej rolnika. Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru konkretnego kredytu, warto wcześniej dokładnie zapoznać się z warunkami poszczególnych ofert, co z pewnością pomoże w podjęciu najlepszej decyzji.

Czym są kredyty dla rolników?

Wiele banków komercyjnych oferuje osobom prowadzącym działalność rolniczą kredyty na preferencyjnych warunkach. Wyróżniają się one przede wszystkim nieco niższymi kosztami, a także dopasowaniem terminów spłaty do realiów branży rolniczej. Wynika to głównie z tego, że rolnicy mają solidne zabezpieczenia w postaci swojego gospodarstwa. To właśnie dlatego banki chętnie udzielają im kredytów.

Kredyty dla rolników oferują takie banki jak BNP Paribas, Credit Agricole czy Alior. Umożliwiają one rolnikom zaciągnięcie kredytów hipotecznych pod zastaw gospodarstw, inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń, a także kredytów gotówkowych na dowolny cel. Te produkty finansowe skierowane do przedstawicieli branży rolniczej można znaleźć także w ofertach innych banków.

Kredyty przeznaczone dla rolników są szeroką kategorią produktów oferowanych przez banki. Maksymalna kwota pożyczki zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej, a także wartości gospodarstwa, jeśli ma ono stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Banki najczęściej traktują rolników jako pewnych klientów, dlatego mogą oni liczyć na preferencyjne warunki. Środki uzyskane dzięki kredytom mogą zostać przeznaczone na rozwój oraz modernizację gospodarstwa, a także na dowolny cel. Z takiej opcji mogą skorzystać również rolnicy, którzy odprowadzają składki do KRUS. W takim przypadku niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami oraz podatkami.

Fot.: freepik.com