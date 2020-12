Kukurydza – suszyć czy nie suszyć?

Zbiory kukurydzy w pełni. 2020 – to nie jest łatwy rok dla plantatorów.

Kukurydza jest w tym roku bardzo wilgotna, gdyż było sporo opadów podczas wegetacji. Wilgotność ziarna często przekracza nawet 35%, a powinna mieć do 14,5%. Ma to bardzo duży wpływ na cenę. Rolnicy zadają sobie pytanie czy stać ich na suszenie?

Nowoczesne technologie ułatwiają pracę i pozwalają rolnikom zebrać plon z największą dokładnością. Jednak na jakość ziarna decydujący wpływ ma pogoda. Z tego powodu żniwa są bardzo opóźnione, mniej więcej o 2 do 4 miesięcy.

Wilgotność ziarna utrzymuje się cały czas na bardzo wysokim poziomie – między 28 a 35%. Koszty suszenia to około 1/3 wszystkich kosztów i nakładów, a to powoduje zmniejszenie dochodu.

W gospodarstwach gdzie uprawia się 5-10 ha kukurydzy zakup suszarni nie jest uzasadniony. Jeżeli gospodarstwo jest większe (powyżej 10 ha) plantator ma do wyboru kilka opcji. Możne na przykład wybrać suszarnię półautomatyczną, która suszy ok. 50 ton ziarna na dobę. Wówczas rolnik zebraną z pól kukurydzę może od razu przetransportować do swojego magazynu i suszarni.

W poprzednim roku dostawcy otrzymywali dopłaty za bardzo suche ziarno, a w tym – raczej powszechne są potrącenia za zbyt mokrą kukurydzę.

Ostatecznie decyzja o suszeniu ziarna należy do rolnika. W tym roku spora część plantatorów uznaje suszenie za nieopłacalne, gdyż pochłania ono dużo energii i nakładów. Ponadto trzeba też mieć odpowiednią infrastrukturę.

Najbardziej opłacalne jest gdy przedsiębiorca ma duże ilości ziarna, możne je wysuszyć, następnie przechować i sprzedać jako suche w późniejszych miesiącach, w styczniu czy w lutym, gdy ceny są wyższe.

Rolnicy martwią się opóźnieniami w zbiorach, gdyż obawiają się nadchodzących przymrozków.

https://naszarola.pl/kukurydza-podsumowanie-sezonu/

Na fot. Suszarnia firmy Pedrotti

Fot. Danuta Niedźwiecka