Kukurydza – zapobieganie kompensacji i odporności chwastów. Antybiotyki to filar medycyny. Herbicydy są podstawą produkcji roślinnej. Antybiotykoodporność to aktualnie jedno z najważniejszych zagrożeń życia publicznego, a przeciwdziałanie odporności agrofagów na substancje aktywne to wyzwanie współczesnego rolnictwa.

Wiemy, że herbicydy, podobnie jak i antybiotyki, by spełniały swoje zadania, trzeba rozsądnie stosować. Przede wszystkim należy korzystać z dostępnych preparatów o potwierdzonej, najwyższej skuteczności. Stosować je naprzemiennie. Tylko jak?

Unijne restrykcje stale pozbawiają rolników możliwości wykorzystywania wielu substancji aktywnych. A zjawisko odporności potęguje się. To utrudnia kontrolowanie populacji chwastów, szczególnie na plantacjach kukurydzy W 2023 roku na całym świecie w tej uprawie udokumentowano ponad 60 gatunków chwastów, które wytworzyły odporne biotypy.

W Polsce największe problemy w uprawie kukurydzy generuje zwalczanie szarłatu szorstkiego, komosy białej oraz chwastnicy jednostronnej, które uodporniają się na inhibitory syntazy acetylomleczanowej (ALS).

Konsekwencje pojawiania się odporności roślin na substancje aktywne zawarte w preparatach przeznaczonych do ich zwalczania są bardzo poważne. Oprócz oczywistych strat finansowych, skutkiem może być konieczna reorganizacja struktury zasiewów. Walkę z chwastami komplikuje też pogoda. Szczególnie w ostatnich latach mamy do czynienia z chłodami podczas wschodów kukurydzy.

Jednozabiegowe technologie ochrony, które do tej pory były standardem, coraz częściej okazują się niewystarczające. Rutyna w przypadku stosowania herbicydów, może okazać się kosztowna. Dwa ostatnie sezony pokazały, iż warto szukać nowych rozwiązań. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że zwalczanie chwastów w kukurydzy przestało być proste.

W warunkach opóźnionych i przedłużających się wschodów chwastów konieczne jest przeprowadzenie dwóch zabiegów herbicydowych. Jeśli wilgotność gleby jest odpowiednia, można zastosować preparat doglebowy. Należy jednak pamiętać, że może mieć ograniczoną skuteczność wobec późno wschodzących chwastów. Wówczas zabieg nalistny może okazać się konieczny.

W przypadku biotypów chwastów odpornych należy sięgnąć po preparat zawierający substancję czynną, na którą zwalczane gatunki są nadal wrażliwe. Na uwagę zasługuje tembotrion. Do tej pory odnotowano zaledwie znikomą ilość odpornych biotypów chwastów na ten związek. Dlatego też rolnicy, którzy na swych polach stwierdzili pojawienie się niewrażliwych biotypów, powinni zastosować tę substancję. Preparatem, który ją zawiera i jest przeznaczony do stosowania w kukurydzy jest Capreno 547 SC.

Substancje czynne herbicydów są systematycznie wycofywane, a w ich miejsce nie zostają często wprowadzane nowe. Technologie odchwaszczania trzeba tak dobierać, by nie powodowały kompensacji oraz odporności chwastów. Tradycyjnie zima to dla rolników czas przeznaczony na edukację. Także i tę dotyczącą odporności chwastów na substancje przeznaczone do ich zwalczania.

Anna Rogowska

