Ładowarka teleskopowa — wynajem czy zakup?

W branży budowlanej i na roli wykorzystuje się wiele specjalistycznych maszyn. Jedną z takich, które często okazują się potrzebne, są właśnie ładowarki teleskopowe. Jednak czy trzeba od razu wykładać pieniądze na ich zakup? Obecnie istnieje także możliwość wynajmu ładowarek teleskopowych, dlatego warto się nad tym zastanowić. Sprawdźmy więc, która opcja jest lepsza, dlaczego i dla kogo!

Do czego służą ładowarki teleskopowe?

Ładowarka teleskopowa, czy też potocznie mówiąc manitou, jest urządzeniem, którego głównym zadaniem jest przenoszenie i podnoszenie ciężkich ładunków na określone wysokości. Najczęściej, taki podnośnik wykorzystywany jest w branży budowlanej oraz podczas prac na roli. O ile na budowach jest dodatkowym sprzętem ciężkim, niekiedy wykorzystywanym sporadycznie, na roli często wykorzystuje się je w sposób ciągły.

Ładowarki teleskopowe ze względu na dalekie zasięgi ramion dają większe możliwości, jeśli chodzi o transport ładunków niż koparki. Dzięki wielkości kół, układowi jezdnemu i systemom wznoszącym znacznie przewyższają możliwości wózków widłowych. Ładowarki teleskopowe należą do urządzeń transportu bliskiego. Ładowarka na budowie służy zwykle, jako dźwig do materiałów budowlanych, a na roli pomagają w przypadku transportu bel, pasz, nawozów, kiszonek oraz podczas prac porządkowych w oborach. Ze względu na bardzo szeroką funkcjonalność ładowarka, może służyć na roli nie tylko jako podnośnik, ale także nawet jako siewnik, czy też mini ciągnik.

Ładowarki teleskopowe często wykorzystuje się również w zakładach produkcyjnych. Na rynku dostępne są różne rodzaje ładowarek teleskopowych oraz osprzętu, więc z łatwością można dobrać taki, który będzie odpowiedni do konkretnych zadań.

Co opłaca się bardziej – kupno czy wynajem ładowarki teleskopowej?

Specjalistyczne maszyny stosowane w rolnictwie, czy też na budowie, są z reguły bardzo drogie. Zakup ładowarki wiąże się więc z koniecznością dokonania ogromnej inwestycji. Na szczęście obecnie możliwy jest także wynajem takich urządzeń. Ta opcja cieszy się coraz większą popularnością. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ rozwiązanie to gwarantuje szereg korzyści. Zakup to dobry wybór dla bardzo dużych i rozwiniętych już firm. W innych okolicznościach na pewno warto zastanowić się nad wynajęciem sprzętu. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy chodzi o sprzęt wykorzystywany jedynie od czasu, do czasu.

Oto tabela porównująca zalety kupna i wynajmu ładowarki teleskopowej:

Kupno ładowarki

teleskopowej Wynajem ładowarki

teleskopowej Cena zakupu Wysoka Niska – średnia Opłaty Brak Opłaty za użytkowanie Utrzymanie Wysokie Brak Naprawy i serwis Wysokie Wliczone w opłaty wynajmu Zysk z odsprzedaży Tak Brak Dostępność Bez ograniczeń Zależy od dostępności wypożyczalni

W przypadku zakupu ładowarki teleskopowej inwestycja początkowa jest znacznie wyższa, a ponadto konieczne są regularne wydatki na utrzymanie, naprawy i serwisowanie maszyny. W wynajmie z kolei koszt początkowy jest znacznie niższy, a opłaty za użytkowanie, naprawy i serwisowanie często są wliczone w cenę wynajmu. Jednakże, w dłuższej perspektywie, wynajem może okazać się droższy niż zakup, zwłaszcza jeśli maszyna jest potrzebna na stałe lub firma prowadzi regularne projekty. Decyzja między kupnem a wynajmem zależy od wielu czynników, takich jak długość czasu potrzebnego do użytkowania maszyny oraz możliwości finansowe.

Podsumowanie

Jeśli chodzi o maszynę, taką jak ładowarka teleskopowa wynajem może okazać się w wielu przypadkach znacznie korzystniejszą opcją. Jeśli wykorzystywana jest rzadko lub gdy twój sprzęt jest w awarii, znacznie bardziej opłaca się zainteresować wynajmem. To samo dotyczy początkujących przedsiębiorców. Zamiast wydawać wszystkie środki na zakup sprzętu, lepiej postawić na rozwój firmy.

Przy urządzeniach, takich jak ładowarka teleskopowa, wynajem daje też niezwykłą wygodę. Nie trzeba bowiem przejmować się przewozem maszyny, jej awariami, przeglądami, ani żadnymi naprawami. Tym wszystkim zajmuje się bowiem firma wynajmująca. W przypadku konieczności wynajmu ładowarek zapraszamy do kontaktu z wypożyczalnią AA Herkules!