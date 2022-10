Ładowarka z Manitou zdała egzamin na piątkę z plusem

Rodzinna firma Manitou jest producentem m.in. największych ładowarek przegubowych. W 2022 podjęła się pionierskiego wyzwania – dała do przetestowania popularnym YouTuberom ładowarkę MLT 841-145 PS+.

Ładowarka z Manitou posiada nowy silnik Yanmar o bardzo dużym maksymalny momencie obrotowym 602 Nm/m i pompę hydrauliczną o przepływie 200 l/min. Producent zapewnia przeglądy silnika, które są przeprowadzane co 1000 roboczogodzin i przeglądy hydrauliki – co 2000.

Podsumowanie akcji Manitou Challenge

Przyszła pora na podsumowanie pierwszej tego typu akcji w Polsce, w której udział wzięło siedmioro rolniczych influenserów. Są to: Słomek, Rolnik NIEprofesjonalny, , Dziewczyna z Agro, Vvictoiy, Kula, WojKepi Mateusz Traktorzysta. Wypróbowali oni ww. ładowarkę na swoich polach. Oceniali ją surowo i rzetelnie w dziesięciu kategoriach: komfort i widoczność, Easy Connect System, działanie hydrauliki, jazda z przyczepą, praca w gospodarstwie, serwis i konserwacja, obsługa codzienna, wyposażenie dodatkowe, panel sterowania i zużycie paliwa. Skala ocen – od 1 do 5, średnia jaką otrzymała maszyna to 45 punktów na 50 możliwych.

Sędziowie z każdego testu nagrali film ukazujący maszynę podczas pracy i opublikowali go na swoich mediach społecznościowych.

Stwierdzili oni niemal jednogłośnie, że MLT 841 jest wydajna i ekonomiczna, a hydraulika działa w niej najszybciej i najlepiej spośród innych ładowarek, które mieli okazję użytkować. W dodatku jest inteligentna, ponieważ pozwala na wykonanie kilku czynności jednocześnie i to jednym ruchem joysticka. Dzięki temu wygodnym staje się automatyczne wytrząsanie łyżki czy pionowe podnoszenia.

Ładowarka była testowana w 7. różnych gospodarstwach, zajmujących się zarówno produkcją roślinną jak i zwierzęcą, usytuowanych w całej Polsce, od Pomorza po Opolszczyznę. Oceny były niezależne i szczere, pokazujące zarówno zalety jak i wady urządzenia. Młodzi ludzie mieli szansę pokazać co im się podobało w tej maszynie, a co chcieliby poprawić. Najbardziej surowym jurorem był MateuszTraktorzysta. Natomiast najlepsze wrażenia z przeprowadzonych testów mieli WojKep i Słomek. Ten ostatni ocenił komfort pracy jako bardzo dobry, lecz niestety widoczność uznał za niezadowalającą.

– Niedostateczna widoczność w tak dużej maszynie, ważącej 9 ton, to całkowicie normalne. Wprawdzie są zainstalowane duże lusterka, ale w tej kategorii nie mogę dać najwyższej oceny – stwierdził Michał Słomski (Słomek) – Pompa hydrauliczna jest bardzo wydajna, załadunek i przeładunek działają bardzo sprawnie. Istnieje możliwość wykonywania trzech czynności naraz (otwieranie krokodyla, wysuwanie i jazda do przodu). Ogólnie maszyna zrobiła na mnie dobre wrażenie.

Konkurs na następną edycję wydarzenia Manitou Challenge 2023

Podczas trwania Manitou Challenge został ogłoszony konkurs, w którym nagrodą był udział w kolejnej edycji wydarzenia. Laureatem został Dawid Banasiak, który dołączy do pozostałych YouTuberów w następnym roku i otrzyma maszynę na kilka dni testów. Tym razem będzie to mniejsza ładowarka Manitou ULM 415, która będzie pracowała w 900-hektarowym gospodarstwie. Jest w nim 60 koni i mini zoo, a w tym m.in. wielbłądy i zebra. Zapowiada się więc ciekawie! W gospodarstwie, w którym jest m.in. 100 hektarów łąk są już dwie inne ładowarki Manitou, więc osoba testująca maszynę będzie miała porównanie. Żeby ocenić czy dana ładowarka sprawdzi się w takim gospodarstwie wystarczy im kilka godzin pracy, co najwyżej jeden dzień. Tutaj będzie więcej czasu, więc tym bardziej ocena może być bardziej dogłębna. Pozostali YouTuberzy są jeszcze nieznani, ważnym kryterium jest to, aby taka osoba miała własne gospodarstwo.

Ładowarka z Manitou – zdradzamy część szczegółów kolejnego Manitou Challenge 2023

Organizatorzy tegorocznej akcji Manitou Challenge są pozytywnie zaskoczeni wynikami marketingowymi przedsięwzięcia. Inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym odbiorem zarówno pośród YouTuberów, jak i wśród rolników.

– Cieszę się, że nasza szczerość i odwaga, ale też zaufanie do naszych maszyn i pewność co do ich wysokiej jakości tak nam popłaciły. To pokazuje, że warto być autentycznym w biznesie. – komentuje Weronika Mincberg, Marketing Manager Manitou na Polskę, centralną i południowo-wschodnią Europę. – Mogę przy tym zdradzić, że tym razem postawimy przed naszą kolejną ładowarką i uczestnikami jeszcze ciekawsze wyzwania, w bardziej zróżnicowanych aplikacjach – dodaje.

Manitou Challenge startuje już wczesną wiosną 2023 roku

Na bieżąco będziemy informować którzy ze znanych i lubianych influenserów będą testować ten znacznie mniejszy model ładowarki firmy Manitou. Jak sprawdzi się ona podczas pracy i ile gwiazdek otrzyma od tego wymagającego i surowego jury, dowiecie się już w przyszłym roku.

Śledźcie nas uważnie! Zapraszamy do kolejnej edycji!

Przeczytaj także: https://naszarola.pl/manitou-challenge-startuje/

Na fot. Dawid Banasiak, laureat konkursu Manitou Challenge

Na fot. Influenserzy (YouTuberzy) z współpracownikami firmy Manitou.