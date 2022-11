Mikroplastik – czym jest i jak wpływa na środowisko?

Stan, w jakim znajduje się nasze środowisko, a także zmieniający się na niekorzyść klimat to coraz poważniejszy problem, który staje się częstym tematem dyskusji zarówno w mediach, jak i poza nimi. Jako użytkownicy i konsumenci również jesteśmy w stanie zauważyć zmiany, jakie zachodzą w środowisku i ekosystemie, szczególnie jeśli mówimy o zanieczyszczeniach. Niestety w wielu sytuacjach to właśnie my w dużej mierze jesteśmy za nie odpowiedzialni.

Mikroplastik jest obecnie jednym z największych zagrożeń, również dla nas samych. Czym jest? Jak wpływa na środowisko? Czy jesteśmy w stanie z nim walczyć? Dowiedz się więcej na jego temat.

Mikroplastik – co to takiego?

Temat mikroplastiku obecnie stał się dość popularny. Niestety mimo to wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, czym on jest i jakie konsekwencje niesie dla środowiska naturalnego, a także dla naszego zdrowia.

Czym w takim razie jest mikroplastik? Tym pojęciem określa się bardzo drobne cząsteczki tworzyw sztucznych, a dokładniej syntetycznych polimerów, których rozmiar nie przekracza 5 mm. Według EFSA mikroplastik składa się z mieszaniny różnego rodzaju materiałów sztucznych, w tym polipropylenu czy polietylenu. Forma, w jakiej występuje, również może być dość różnorodna: włókna, granulki lub płatki. Oprócz tego, ze względu na to, jakie jest źródło powstawania mikroplastiku, można wyróżnić jego dwa rodzaje:

mikroplastik pierwotny – jest on produkowany w przemyśle do wytwarzania np. brokatu, a nawet niektórych kosmetyków;

mikroplastik wtórny – powstaje poprzez rozkład tworzyw sztucznych, np. popularnych foliowych torebek lub plastikowych butelek.

Gdzie można spotkać mikroplastik? Niestety jego ilość w środowisku jest tak duża, że występuje on zarówno w oceanach, glebie, jak i nawet w powietrzu. Można więc stwierdzić, że jesteśmy nim otoczeni, a to może mieć bardzo niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego też stwierdzenie, że mikroplastik można znaleźć praktycznie wszędzie, w rzeczywistości nie odbiega od prawdy.

Mikroplastik – skąd się bierze?

Skąd w takim razie tak duże ilości mikroplastiku znajdują się w środowisku? Jak wspomniano, to my i nasze codzienne czynności jako konsumentów mają na to przeważający wpływ. Według naukowców mikroplastik dostaje się do wód i oceanów zarówno z zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, jak i wody, w której prane są nasze ubrania lub za pomocą której spłukujemy kosmetyki. Zanieczyszcza on plankton, którym żywią się ryby i w takiej formie może trafiać na nasze talerze.

Dlaczego obecność mikroplastiku jest tak poważna i powinniśmy ją w jak największym stopniu ograniczać? Naukowcy nieustannie badają wpływ tworzyw sztucznych na nasz organizm. W środowisku naukowym coraz częściej mówi się o tym, że mikroplastik może zaburzać prawidłowe funkcjonowanie naszej gospodarki hormonalnej, a nawet powodować raka. Niestety skutki jego działalności mogą być obecne dopiero po wielu latach.

Jak ograniczyć mikroplastik?

Coraz większa ilość mikroplastiku w środowisku nie napawa optymizmem. Mimo to istnieją bardzo proste sposoby, które pozwolą go ograniczać i które może praktykować każdy z nas. Jednym z nich jest filtr do mikroplastiku Electrolux. Pralka jest urządzeniem, z którego korzysta bardzo często, jednak w trakcie prania tkanin syntetycznych ogromna ilość włókien przedostaje się do ścieków, przez co zanieczyszcza wody. Filtr do mikroplastiku Electrolux jest urządzeniem, które pozwala temu zapobiegać. Wychwytuje nawet do 90% włókien z mikroplastiku, a jego instalacja jest łatwa i bezpieczna.

Oprócz filtra do mikroplastiku Electrolux warto w jak największym stopniu ograniczyć plastik w swoim życiu codziennym. Zrezygnować z picia butelkowanej wody (warto zaopatrzyć się w filtr do wody), chodzić z własną torbą na zakupy czy stosując naturalne, ekologiczne kosmetyki, jak i środki czystości. Jeśli to możliwe, dobrze jest kupować ubrania z naturalnych włókien, jak len czy bawełna. Dodatkowo, kupując kawę na wynos, zamiast jednorazowego kubka warto zabrać swój własny.