Mini szklarnie – idealny wybór do domowych ogrodów

Samodzielna uprawa ziół, warzyw czy owoców jest aktywnością, której chce spróbować wiele osób. Mając do dyspozycji przydomowy ogródek czy działkę, często nie można sobie pozwolić na dużą szklarnię czy tunel foliowy. Rozwiązaniem dla osób, które mają mniej przestrzeni bądź chcą dopiero wdrożyć się w uprawę są mini szklarnie. Warto dowiedzieć się na ich temat więcej.

Mini szklarnie ogrodowe – czym się charakteryzują?

Często w ogrodzie nie mamy odpowiedniej gleby do uprawy roślin i musimy ją wzbogacić. Niemniej jednak uprawa bezpośrednio w glebie, mimo nawet najszczerszych chęci, niesie ze sobą pewne ograniczenia. Są one w dużej mierze związane z pogodą i zmiennymi warunkami atmosferycznymi, które mogą wpływać na pojawienie się pleśni, grzybów i innych problemów związanych z uprawą. Dlatego coraz więcej osób skłania się ku uprawie skrzyniowej, która jest łatwiejsza, gdyż ogranicza wpływ niekorzystnych czynników. Coraz więcej osób uprawia swoje rośliny w szklarniach. Co jednak, gdy nie posiada się odpowiednio dużej przestrzeni? W takim przypadku z pomocą przychodzi proste rozwiązanie, a mianowicie mini szklarnie ogrodowe. Są to konstrukcje skrzyniowe, a nawet posadowione na nóżkach, których zaletą jest fakt, że posiadają szczelne pokrywy, które dodatkowo przepuszczają znaczną ilość światła słonecznego, nawet do 90%, przy jednoczesnym blokowaniu promieniowania UV. Mini szklarnie posiadają konstrukcję stalową i pokrywę wykonaną z poliwęglanu komorowego o grubości 4 mm lub 6 mm. Taka grubość poliwęglanu świetnie sprawdza się nawet w przypadku upraw roślin egzotycznych.

Jakie są zalety stosowania mini szklarni ogrodowych do przydomowych upraw?

Przede wszystkim mini szklarnie zajmują niewiele miejsca. Można zdecydować się choćby na model o wymiarach 0,89 x 0,8 x 1,75 m. Taką przestrzeń w ogrodzie znajdzie każdy, kto dysponuje choćby skrawkiem zieleni. Uprawa nie znajduje się bezpośrednio w gruncie, jest chroniona pokrywą, a zatem odporna na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych – silnych opadów, zarówno deszczu, jak i gradu, a także wiatr czy zbyt duże nasłonecznienie. Nie ma obaw o rozkładające się w glebie szczątki roślin, choćby liści opadających z drzew. Ograniczone jest rozprzestrzenianie się chorób grzybowych, a także chwastów. W przypadku uprawy skrzyniowej z pokrywą, czyli mini szklarni, gdy dba się o płodozmian oraz ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, a także właściwe nawożenie, to nie tylko można liczyć na zdrowe uprawy, ale także bardziej obfite plony. Mini szklarnie to dobre rozwiązanie dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z uprawą ziół, warzyw czy owoców.

Czy mini szklarnie sprawdzą się także dla rolników lub sadowników?

Choć wydawać, by się mogło, że mini szklarnie to najlepsze rozwiązanie jedynie dla pasjonatów ogrodnictwa, którzy próbują swoich sił w uprawie na własny użytek, to jednak mogą sprawdzić się także dla rolników czy sadowników. Mini szklarnie są idealnym środowiskiem do produkcji rozsad. Dzięki temu można uzyskać znacznie lepsze, wysokiej jakości sadzonki, które trafią czy to do tuneli foliowych czy też szklarni ogrodowych. Korzystanie z mini szklarni ogrodowych to sposób na to, by rośliny przetrwały niekorzystne warunki atmosferyczne do momentu, gdy będą mogły być przesadzone do gruntu. Warto podkreślić, że są one wyposażone w uszczelki gwarantujące ochronę choćby przed wiosennymi przymrozkami, które często się zdarzają. Dzięki nim można prowadzić uprawy niemal przez cały rok.