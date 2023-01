Miododajne kwiaty – które warto posadzić wokół pasieki?

Miód to świetny dodatek zarówno do herbaty, jak i ciast czy deserów. Za jego produkcję odpowiedzialne są pszczoły, które każdego dnia usilnie pracują, aby wypełnić słodkim łakociem słoiki sprzedawców. Niewielu jednak wie, że aby proces zebrania nektaru rzeczywiście przyniósł owoce, istotna jest obecność miododajnych kwiatów. Co się do nich zalicza? Na które rośliny warto postawić, chcąc zagospodarować miejsce wokół pasieki?

Miododajne rośliny – które wybrać? Roślin miododajnych, czyli takich, które pozwolą pszczołom na zabranie z nich nektaru potrzebnego do produkcji miodu, jest wbrew pozorom wiele. Warto jednak wiedzieć, że to znane i lubiane przez większość ludzi róże do ogrodu królują w tym zestawieniu. Dlaczego? Ponieważ są gatunkiem ogólnodostępnym, często występujących w naszych ogrodach. Co więcej, róże są kwiatami uniwersalnymi, świetnie wyglądającymi zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych przestrzeniach. Mając pasiekę, powinny być wokół niej numerem jeden. Odmian róż jest wiele. Warto wiedzieć, że każda z nich jest miododajna. Nie musisz się więc zastanawiać, który rodzaj rośliny wybrać. Oczywiście warto go dopasować do swoich preferencji czy wystroju ogrodu. Korzyść jednak będzie płynęła z posadzenia każdej z nich.

Jakie rodzaje róż do ogrodu możemy spotkać? Popularną odmianą są róże parkowe. Rosną w górę, rozprzestrzeniając się jednocześnie na boki. Mocno się rozrastają, gospodarując szybko okolicę. Stanowią nie tylko atrakcyjną dla oka ozdobę, ale także świetnie wypełniają rabaty, odgrywając praktyczną rolę. Tuż obok niej pod względem wielkości znajduje się róża wielko-kwiatowa. Jak sama nazwa mówi, jej kwiaty są duże i przyciągają nie tylko oko kobiet, ale także pszczoły w poszukiwaniu nektaru. Zrobią to także róże miniaturowe czy okrywowe. Pierwsze z nich charakteryzują się niewielkim rozmiarem, drugie z kolei mocno się rozrastają, szybko pokrywając teren. Prócz tego istnieją miododajne róże pnące, o pędach zwieszonych czy koronie w kształcie kuli i parasola.

Róże do ogrodu to niejedyne rośliny miododajne. Wśród nich na uwagę zasługują także wrzos, lawenda, malina, lipa, nawłoć czy kocimiętka. Są one nektarodajne. Zupełnie inne rośliny sprawiają, że pszczoły zbierają z nich pyłek. Zaliczamy do nich: facelię, klon jesionolistny, dąb, wierzbę, brzozę czy leszczynę. Wielu z nas z pewnością próbowało miodu spadziowego. Wziął się on z pszczelich plonów zebranych z takich roślin jak jodła, świerk, głóg, modrzew i sosna.

Roślin, a przede wszystkim kwiatów miododajnych, jest wiele. Prócz wspomnianych już róż do ogrodu dobrze rozważyć również umieszczenie wokół pasieki dalii pojedynczej, pszczelnika mołdawskiego, nostrzyka białego oraz hibiskusa błotnego. Pomiędzy pięknymi kwiatami można posiać i posadzić nieco mniej atrakcyjne zioła, które przyniosą wiele korzyści w procesie zapylenia kwiatów i zbioru nektaru przez pszczoły. Zioła miododajne to piołun jednoroczny, mniszek lekarski, lucerna, mięta, chaber czy melisa. To one konkurują w dobrej sprawie z różami ogrodowymi, dając pszczołom miejsce do pracy.