Na co zwrócić uwagę, wybierając nasiona kukurydzy na słabsze gleby lub w warunki suszy? Uprawa kukurydzy na stanowiskach mozaikowatych, piaszczystych lub narażonych na okresowe niedobory wody to ogromne wyzwanie.

Kukurydza jest rośliną o wysokim potencjale plonowania, ale do jego realizacji potrzebuje sporych ilości wody i składników pokarmowych. Na słabszych glebach tradycyjne odmiany typu „dent”, nastawione na maksymalny plon w idealnych warunkach, mogą sobie nie poradzić.

Jakie cechy genetyczne powinny mieć nasiona kukurydzy na trudne warunki?

Hodowla kukurydzy poszła w ostatnich latach mocno w kierunku odmian tolerujących stres. Producenci oferują dziś specjalistyczne linie odmian, które potrafią lepiej gospodarować wodą i efektywniej wykorzystywać składniki pokarmowe. Wybierając odmianę na słabszą glebę, musisz zwrócić uwagę na jej profil genetyczny.

Najważniejsze cechy odmian „stresoodpornych”:

tolerancja na suszę (tzw. „stay-green”) – to istotna cecha. Oznacza zdolność rośliny do utrzymania zieloności liści (czyli aktywnej fotosyntezy) pomimo niedoborów wody. Odmiana „stay-green” nie zasycha przedwcześnie, co pozwala jej na lepsze wypełnienie kolby i nalewanie ziarna, nawet gdy warunki są trudne.

typ ziarna (flint/semi-flint) – odmiany o ziarnie typu „dent” (tzw. koński ząb) mają wyższy potencjał plonowania, ale potrzebują do tego więcej ciepła i wody. Na słabszych glebach, które wiosną wolniej się nagrzewają i gorzej trzymają wodę, znacznie bezpieczniejszym wyborem są odmiany typu „flint” lub „semi-flint”. Charakteryzują się one znacznie lepszym wigorem wiosennym (szybciej startują w chłodzie) i często wyższą tolerancją na stres.

silny i głęboki system korzeniowy – to cecha, która bezpośrednio przekłada się na zdolność do pobierania wody z głębszych warstw gleby. Na piaszczystych stanowiskach, gdzie woda szybko przesiąka, tylko roślina z agresywnym systemem korzeniowym ma szansę przetrwać okresy bezdeszczowe.

FAO a strategia „ucieczki przed suszą”

Jednym z najważniejszych parametrów przy wyborze odmiany jest jej wczesność, wyrażona liczbą FAO. W warunkach ryzyka suszy, FAO staje się narzędziem zarządzania ryzykiem. Kukurydza ma największe zapotrzebowanie na wodę w fazie kwitnienia i nalewania ziarna – w polskich warunkach ten krytyczny okres przypada najczęściej na lipiec i początek sierpnia.

Wybierając nasiona kukurydzy o niższym FAO (np. 220-240), stosujesz strategię „ucieczki przed suszą”. Takie odmiany kwitną wcześniej, często przechodząc najbardziej krytyczną fazę, zanim nadejdą największe upały i deficyt wody. Odmiany późniejsze (wyższe FAO) mają większy potencjał plonotwórczy, bo dłużej budują masę, ale wchodzą w fazę nalewania ziarna w momencie najwyższego ryzyka suszy.

Dopasowanie do stanowiska i potencjału gleby

Słabsza gleba to nie tylko mniej wody, ale także mniejsza zasobność w składniki pokarmowe i gorsza ich dostępność. Dlatego wybierając materiał siewny, musisz dopasować go do realnego potencjału stanowiska.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

efektywność wykorzystania azotu – niektóre odmiany potrafią efektywniej pobierać i przetwarzać dostępny azot. Na glebach lekkich, gdzie ten pierwiastek jest łatwo wymywany, jest to cecha na wagę złota.

rekomendowana obsada – na słabych stanowiskach nie można „walczyć” o plon gęstością siewu. To prosta droga do katastrofy – rośliny będą konkurować ze sobą o wodę, tworząc gęsty łan bez kolb. Wybieraj odmiany, które dobrze plonują przy niższej obsadzie (tzw. „flex”) i elastycznie dopasowują wielkość kolby do warunków.

profil zdrowotnościowy – rośliny osłabione stresem (suszą, niedoborem składników) są bardziej podatne na atak chorób, np. fuzariozy kolb. Warto wybierać odmiany o podwyższonej zdrowotności, szczególnie w uprawie na ziarno.

Pamiętaj, kupując nasiona kukurydzy na mozaiki i gleby piaszczyste, nie inwestujesz w rekordy, ale w bezpieczeństwo i stabilność dochodu. Lepszy jest pewny, coroczny plon na poziomie 8-9 t/ha, niż loteria, w której raz trafisz 12 ton, a w kolejnym sezonie suszy zbierzesz 3 tony.

