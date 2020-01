14 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wspólne, ponadroczne działania Grupy Azoty S.A. i COMPO EXPERT Polska sp. z o.o. na rynku nawozów AGRO.

W grudniu 2018 r. niemiecka Spółka COMPO EXPERT stała się częścią Grupy Azoty. Dzięki temu przyłączeniu, niekwestionowany lider nawozów w Polsce, posiada w swojej ofercie pełne spektrum nawozów, od tradycyjnych po specjalistyczne.

Fot. Piotr Zarosiński, Dyrektor Deparlamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro w Grupie Azoty.

Piotr Zarosiński, Dyrektor Deparlamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro, stwierdza, że jest to jedna z najtrafniejszych strategicznie decyzji w historii Grupy Azoty, ponieważ ten rynek nowoczesnych nawozów uważa za bardzo rozwojowy. Już po pierwszym roku współpracy, COMPO przynosi spore zyski.

W dobie zmieniających się warunków klimatycznych, tradycyjne nawozy to za ma mało.

Aby pomóc roślinom, zmagającym się z niedoborem wody, potrzebny jest prawdziwy ekspert – COMPO EXPERT.

W związku z tym produkowane przez lidera nawozów specjalistycznych nowoczesne, uszlachetnione nawozy, zapewniają najbardziej efektywne wykorzystanie przez rośliny składników mineralnych, a głównie azotu. Pierwiastek ten decyduje o plonie. Stosując tego typu profesjonalne nawozy, wzbogacone o inhibitory, rolnik będzie miał zdecydowanie większy i wyrównany plon, co potwierdzają badania.

Zmienia się klimat, zmienia się też rynek nawozów.

W przyrodzie jest mniej wody, w związku z tym potrzeba więcej inhibitorów, czyli związków, które spowalniają reakcję. Pozwalają zatem roślinie pobierać azot i inne składniki w odpowiedniej dla siebie ilości w wydłużonym czasie, tj. od 1 do 3 miesięcy. Nawozy zawierające inhibitory zapobiegają wymywaniu i ulatnianiu się tego cennego pierwiastka. Przyczyniają się tym samym do ograniczenia jego strat. Pozytywnie wpływają również na środowisko i, co ważne, spełniają wymagania jakie stawia Unia Europejska.

Najważniejsze jest jednak to, że zastosowanie nawozu z inhibitorem relatywnie przekłada się na zysk w gospodarstwie rolnym.

Rolnik jest przedsiębiorcą prowadzącym „fabrykę pod chmurką”.

Jego biznes jest więc obarczony dużym ryzykiem, gdyż pogoda, jak wiadomo, bywa nieprzewidywalna.

W związku z tym zmuszony jest do podejmowania decyzji biznesowo strategicznych. Rozwiązania COMPO EXPERT są dedykowane właśnie takim światłym, nowoczesnym rolnikom, którzy w przyszłość patrzą perspektywicznie.

Rośliny mają większe wymagania i rolnik ma większe wymagania co do nawozów.

Dzięki nawozom COMPO EXPERT roślina lepiej wykorzysta azot i inne składniki mineralne.

Na fot. od lewej:

Piotr Zabuski – Prezes Zarządu COMPO EXPERT Polska sp. z o.o.;

Piotr Zarosiński – Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro – Grupa Azoty;

Panos Chamakiotis – Regional Director EMEA | Europe, Middle East, Africa – COMPO EXPERT GmbH;

Sinan Incegoz – General Manager Exports – COMPO EXPERT GmbH;

Dr Agnieszka Krawczyk – Menadżer ds. Agronomii – Dział Korporacyjny Handlu Segmentu Agro – Grupa Azoty;

Jakub Lis – Product & Marketing Manager COMPO EXPERT Polska sp. z o.o.

Na fot. głównej:

Piotr Zabuski – Prezes Zarządu COMPO EXPERT Polska sp. z o.o.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

Fot. Danuta Niedźwiecka