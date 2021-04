Nasiona jutra. Już dziś Lidea pracuje nad nasionami jutra

Mamy nową firmę w branży nasiennej!

Nasiona o dobrym wigorze i plenności, odporne na choroby i niskie temperatury to podstawa dobrych plonów.

Nasiona nowej globalnej marki Lieda, właściwie wszystkich gatunków roślin rolniczych, tj. zbóż (w tym kukurydzy i sorga), rzepaku, słonecznika, soi, międzyplonów, roślin pastewnych oraz bobowatych, to wysokiej jakości materiał siewny, który powinien spełnić oczekiwania każdego rolnika w Polsce. Dlatego warto je przynajmniej wypróbować na swoim polu.

Lidea to nowa firma z ponad 80-letnie doświadczeniem. Jak to możliwe?

Z połączenia dwóch firm (Euralis i Caussade Semences Pro) powstaje nowy podmiot, który czerpie doświadczenie i dorobek obydwu tych firm. Konsolidacja daje nowej firmie szóste miejsce w Europie pod względem wielkości sprzedaży nasion. Natomiast na świecie Lidea jest jedną z dziesięciu największych hodowli nasion.

Nowy gracz na rynku hodowlanym daje gwarancję wysokiej jakości nasion, które spełniają oczekiwania i wymagania rolników nie tylko w Europie, ale i na świecie. Przedstawiciele firmy mają ambicje, żeby poprawić jakość żywności zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Będą zmieniać rolnictwo, tak aby było ono zrównoważone, wykorzystując do tego celu energię odnawialną oraz przemysł jutra.

Jedna firma – dwie marki

Jedna firma Lidea – dwie marki: Lidea i Caussade Semences Pro, które nie będą ze sobą konkurować, ponieważ ich oferta skierowana jest do różnych grup docelowych. Pierwsza do rolników, druga do dystrybutorów. Zniknie marka Euralis, choć w nasiona tej hodowli będzie można dalej się zaopatrywać, tylko że będą one dostępne pod szyldem Lidea.

Kukurydza

Dzięki tej fuzji Lidea stanie się piątym największym producentem nasion kukurydzy w Europie, natomiast w Polsce plasuje się na drugim miejscu i może pochwalić się szesnastoma procentami udziałów w rynku polskim.

Nasiona słonecznika

Warto zwrócić szczególną uwagę na to, że po połączeniu Lidea będzie znajdować się na trzecim miejscu jeżeli chodzi o ilość wysianych hektarów słonecznika w Europie. W Polsce będzie miała 40% udziałów, a w Europie – 15%. Słonecznik to uprawa dobrze zapowiadająca się, zwłaszcza jeśli sprawdzą się prognozy nt. ocieplenia klimatu w Polsce.

Jeżeli chodzi o uprawę soi, to Lidea jest niekwestionowanym liderem na rynku Europejskim.

Posiada ona szerokie portfolio odmian z przeznaczeniem zarówno do celów paszowych jak i żywieniowych, co ważne – z wszystkich grup wczesności. Soja jest w Polsce cały czas rośliną niszową, gdyż jest dość trudna w uprawie ze względu na jej wysokie wymagania glebowe i klimatyczne. Jednak jest to roślina przyszłości, ponieważ zawiera wysokowartościowe białko, a jej cena na rynku jest wysoka. Warto w nią zainwestować, gdyż jest na nią duże zapotrzebowanie, zwłaszcza na niemodyfikowaną genetycznie. Aby mieć zapewnioną stabilność plonowania, warto korzystając ze sprawdzonych źródeł. Nasiona soi z Lidea są przebadane, zatwierdzone, sprawdzone i co bardzo ważne, wolne od GMO.

Nasiona sorgo

Również w produkcji starożytnego, bezglutenowego zboża, jakim jest sorgo, Lidea także jest liderem jeżeli chodzi o udział zasiewów w Europie.

Sorgo święci tryumfy ze względu na wyjątkowe właściwości odżywcze i brak zawartości glutenu, który ma działanie alergenotwórcze. Sorgo to nie tylko doskonały składnik żywności dla człowieka, ale także wysokostrawialnych pasz dla zwierząt. Wykorzystuje się je także do wytwarzania bioenergii z biogazu, do produkcji przyjaznego dla środowiska „plastiku”, ale także barwników, mleka sorgowego, pop sorgo, spirytusu, a nawet piwa.

Plany nowo powstałej firmy są ambitne

Szefowie firmy szacują, że do końca 2025 roku będą posiadali 20% rynku w produkcji kukurydzy w Polsce, 10% – rzepaku i 50% słonecznika.

Członkowie zarządu zdają sobie doskonale sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie uniknąć ekologizacji, więc zadaniem firmy jest także dostarczanie ekologicznych rozwiązań, a celem – dotarcie z ofertą nasion do jak największej liczby rolników.

Euralis i Caussade to uznani hodowcy materiału siewnego z Francji. W naszym kraju znani są głównie z nasion kukurydzy i rzepaku, ale także z odmian słonecznika i soi. Dzięki konsolidacji programów hodowlanych tych dwóch marek, Lidea od 15 kwietnia 2021 roku będzie oferowała polskim rolnikom najszerszy wachlarz odmian roślin rolniczych na rynku.

Warto nadmienić, że przedstawicielstwo w Polsce mieści się w stolicy Wielkopolski, Poznaniu; a stacja hodowlana w Kurniku niedaleko Poznania.